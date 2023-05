La victoire du titre de Manchester City en Premier League s’accompagne d’accusations imminentes

MANCHESTER, Angleterre – Ils avaient déjà l’énorme bannière de célébration « Three in a Row » suspendue au-dessus de l’entrée principale du stade Etihad avant le dernier couronnement de Manchester City en tant que champion de Premier League. Ils ne perdent pas de temps à mettre à jour la liste des réalisations à City, mais encore une fois, cela devient un événement annuel en ce qui concerne l’équipe de Pep Guardiola.

La défaite 1-0 d’Arsenal à Nottingham Forest samedi soir a confirmé City comme champion sans qu’un ballon ne soit botté contre Chelsea dimanche, donc pour la troisième fois en trois ans – et la cinquième fois en six saisons – l’Etihad était habillé pour un titre faire la fête. Il y avait des scènes de fête à l’intérieur et à l’extérieur du stade, la fumée des fusées éclairantes bleues accompagnant le bus de l’équipe de City à son arrivée pour le match, mais loin de ce coin bleu de Manchester, le dernier succès de City a été accueilli avec apathie et suspicion dans une égale mesure.

Les gagnants ont tendance à être détestés par la suite, en particulier les gagnants en série, mais c’est différent avec cette équipe de City. Personne ne sait vraiment quoi ressentir.

D’une part, l’équipe de Guardiola est sans doute la meilleure que la Premier League ait jamais vue. Ils déciment leurs adversaires avec une constance impitoyable, jouant une marque de football qui les rend imbattables chaque jour. Il suffit de demander au Real Madrid, champion d’Europe en titre, qui a été détruit lors d’un match retour 4-0 en demi-finale de la Ligue des champions mercredi dernier.

Mais City est également sous le coup de plus de 100 accusations de Premier League pour avoir prétendument enfreint la réglementation financière. Le club nie avec véhémence toutes les accusations et s’est engagé à se battre pour annuler chacune d’elles, mais l’acte d’accusation est si long et complet que personne en dehors de l’Etihad n’est prêt à porter un toast à l’équipe de Guardiola comme étant tout simplement la meilleure.

City est accusé de 50 manquements pour avoir fourni des informations financières inexactes, huit manquements concernant la rémunération des managers de 2009 à 2013, 12 manquements concernant la rémunération des joueurs de 2010 à 2015, cinq manquements liés au règlement financier de l’UEFA, 25 manquements à la rentabilité et à la durabilité et 30 manquements à l’assistance à l’enquête de la Premier League, qui remonte à mars 2019. S’il est reconnu coupable, City encourt des sanctions allant des amendes et des déductions de points à l’expulsion de la ligue, ce qui rend les enjeux incroyablement élevés.

Les réalisations de Man City sur le terrain sont incontestables, mais jusqu’à ce que leurs charges hors terrain avec la Premier League soient résolues, il est difficile de savoir comment mesurer ce que cette équipe a accompli. Catherine Ivill/Getty Images

Certaines équipes ou athlètes se démarquent parmi les plus grands de leur génération, peut-être de tous les temps. Usain Bolt a remporté des médailles d’or en tant que meilleur sprinter que le monde ait jamais vu et Tiger Woods a fait de même sur le terrain de golf pendant plus d’une décennie. Le cycliste Lance Armstrong a fait de même, mais il a finalement été dépouillé de ses sept victoires consécutives sur le Tour de France après avoir été exposé comme l’un des tricheurs les plus prolifiques du sport.

City pourrait être Bolt ou Woods du football, mais jusqu’à ce qu’ils effacent leur nom – ou autrement – ​​sur les 115 accusations, le risque d’être plutôt mis entre parenthèses aux côtés d’Armstrong demeure.

Le problème pour Guardiola, qui a remporté 10 trophées majeurs depuis son arrivée en 2016, et ses joueurs est qu’il est peu probable qu’une résolution soit imminente. Cela pourrait prendre des années pour que ces accusations soient résolues, ce qui signifie que cette équipe pourrait ne pas obtenir la reconnaissance qu’elle mérite – bonne ou mauvaise – jusqu’à ce que de nombreuses personnalités clés aient évolué.

Au sein de la bulle City, il n’y a aucun doute et les succès de l’équipe sont célébrés, tout examen extérieur suscitant l’hostilité des supporters sur les réseaux sociaux. Les journalistes qui font référence aux accusations de Premier League sont accusés de travailler avec un programme contre le club, tandis que Guardiola a déclaré que son club avait « déjà été condamné » par ses rivaux. Un bon travail, alors, que les accusations soient traitées par des avocats plutôt que par des propriétaires et des gestionnaires de clubs de football.

Mais si l’enquête contre le club est un fait, il n’est pas non plus question de jalousie des clubs rivaux et des supporters envers le succès de City. Ils dominent désormais comme l’ont fait Manchester United dans les années 1990 et 2000 et Liverpool dans les années 1970 et 1980. Ils jouent le meilleur football du monde, ils emploient le meilleur manager et leur équipe est remplie de superstars comme Erling Haaland et Kevin De Bruyne.

Contre Chelsea, Guardiola a apporté neuf changements à l’équipe qui a battu le Real : il a reposé pratiquement tous ses meilleurs joueurs dans la mesure où il avait 475 millions de livres sterling de talent sur le banc. Si c’était un exemple de City ayant la plus grosse carte de crédit du football, la présence de trois garçons locaux sur le terrain – Phil Foden, Rico Lewis et Cole Palmer, qui ont délivré la passe décisive pour le but gagnant de Julian Alvarez – était un testament. au club développant également les meilleurs talents qui ne coûtent rien en frais de transfert.

Guardiola a sans aucun doute utilisé les ressources de City pour créer un super-club, mais ils ont connu du succès à plusieurs niveaux et intègrent également de nombreux joueurs locaux dans leur première équipe. Lexy Ilsley – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Il convient également de noter que bien qu’ils aient remporté la Premier League pour la troisième année consécutive, City a fait de même au niveau des moins de 21 ans et des moins de 18 ans, ce qui rend sa domination claire à tous les niveaux. L’argent aide évidemment, mais City a également embauché les meilleurs entraîneurs et administrateurs, et cette profondeur de talent est un facteur aussi important de leur succès que la qualité des joueurs sur le terrain.

Ainsi, alors que leurs rivaux pourraient mettre en doute la façon dont City a financé leur ère de domination, ils doivent simplement trouver un moyen de les surmonter sur et en dehors du terrain où, pendant deux années consécutives, City a dominé la Deloitte Football Money League en tant que club. avec les plus gros revenus commerciaux du jeu. Ils ont désormais l’opportunité la saison prochaine de devenir la première équipe de l’histoire du football anglais à remporter quatre titres successifs.

S’ils remportent la FA Cup et la Ligue des champions cette saison – complétant le triplé – l’équipe de Guardiola gagnera sa place dans les livres d’histoire tout en espérant qu’un astérisque ne lui sera pas appliqué dans les années à venir. Mais d’un point de vue purement footballistique, cette équipe est dans une ligue différente des autres, et on dirait qu’elle ne fait que s’améliorer.