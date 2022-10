La victoire du Real Madrid au Clásico montre le gouffre entre les géants

Le Real Madrid s’est imposé 3-1 lors du premier Clásico de la saison 2022/23 de LaLiga Santander. L’équipe de Carlo Ancelotti était les favoris d’avant-match, mais la facilité avec laquelle ils ont gagné montre le fossé entre les deux géants.

Barcelone s’est énormément améliorée depuis sa déchirante défaite 8-2 contre le Bayern Munich en 2020.

Xavi Hernandez a l’équipe qui joue une marque de football plus en phase avec les traditions blaugrana. Cependant, l’échec continu de la Ligue des champions a mis la pression sur Los Cules avant le Clásico de dimanche.

Le résultat montre à quel point le Real Madrid est en avance

Barcelone est arrivé au Bernabeu en tête du classement de LaLiga Santander. L’entraînement de Xavi a été brillant d’un point de vue national.

Cependant, une fois que son équipe de Barcelone était sur le même terrain que le Real Madrid, le gouffre était évident.

Los Blancos n’ont jamais vraiment eu à sortir de la deuxième vitesse. Ils avaient juste des joueurs meilleurs et plus confiants sur tout le terrain.

Aussi bons qu’Ousmane Dembele et Raphinha puissent être leur journée, Vinicius Jr est un niveau au-dessus.

Karim Benzema est actuellement le meilleur avant-centre du monde et personne ne joue mieux que Federico Valverde.

Bien qu’il ait été positionné comme ailier droit par Ancelotti, le style tout-action de l’Uruguayen a changé la donne à Madrid.

Le onze de départ du Real Madrid n’a plus les étoiles qu’il avait autrefois. Il n’y a pas de Cristiano Ronaldo, Kaka ou Luis Figo. Cependant, les joueurs là-bas sont presque l’unité d’équipe parfaite.

Le travail accompli par Ancelotti pour fusionner cette équipe restera probablement l’une de ses plus grandes réalisations.

À chaque position sur le terrain, le Real Madrid avait de meilleurs joueurs que Barcelone, et cela fait des années que ce n’était plus le cas.

Dans cet esprit, Barcelone n’a jamais eu aucune chance dimanche.

Les fans de Barcelone ont besoin de recul

Perdre un Clásico est douloureux. Vraiment douloureux. Cela peut avoir le potentiel de faire dérailler une saison entière. Pourtant, Barcelone devrait être satisfait de ses progrès avec Xavi à la barre.

Le succès n’allait pas venir du jour au lendemain, quelles que soient leurs dépenses estivales. L’équipe et le club avaient besoin d’une réinitialisation structurelle et les résultats d’un tel plan ne se montrent pas rapidement.

Sortir en phase de groupes de la Ligue des champions est frustrant, mais les supporters de Barcelone ont besoin de recul.

Le Real Madrid allait toujours gagner le Clásico de dimanche. Ils sont au point optimal pour une équipe, ils ont traversé la difficile période post-Ronaldo et en sont sortis plus forts.

Leur milieu de terrain est composé de stars vétérans et de jeunes qui seront les meilleurs dans 2-3 ans. Barcelone a Pedri, qui pourrait être le meilleur du groupe, mais il n’est pas encore prêt à reprendre un match comme le Clásico.

Le résultat du Clásico ne devrait pas être une surprise

À l’heure actuelle, il existe un gouffre entre les deux plus grands clubs espagnols. Ce n’est pas une nouvelle. Les attentes vis-à-vis de Barcelone étaient trop élevées. Les gens oublient à quel point ils étaient dans le désordre après l’ère cataclysmique de Josep Maria Bartomeu.

Joan Laporta est flash, arrogant et irritant, mais il a les meilleurs intérêts de l’équipe de football de Barcelone au premier plan de son esprit.

Cela signifie que Xavi sera soutenu et aura du temps. Barcelone est désormais sur la bonne voie. Des résultats comme la défaite du Clásico de dimanche feront mal, et il y en aura plus. Cependant, les mémoires courtes oublieront que ce sont les Catalans qui humiliaient leurs féroces rivaux dans un passé pas si lointain.

Le Real Madrid est une meilleure équipe de football en ce moment. Ils gagneront LaLiga Santander cette année et à juste titre. Florentino Perez a construit une équipe qui est prête pour le succès futur.

Barcelone doit accepter cela et comprendre que son temps reviendra, même s’il ressent une douleur énorme en ce moment.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire