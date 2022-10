La victoire du Real Madrid au Clasico m’a rappelé les soirées de la Ligue des champions

Carlo Ancelotti a déclaré que le Real Madrid méritait son 3-1 Classique victoire sur Barcelone dimanche et la performance et l’ambiance au stade Bernabeu ressemblaient à “un après-midi de Ligue des champions”.

Karim Benzema et Federico Valverde ont donné l’avantage à Madrid en première mi-temps, avant que Ferran Torres ne marque un but pour le Barça. Mais le remplaçant Rodrygo a ajouté une pénalité de retard pour s’assurer les trois points dans le temps additionnel.

“En première mi-temps, nous étions meilleurs, plus cliniques, plus efficaces”, a déclaré Ancelotti. “Ils ont tendance à presser haut et nous avions la confiance nécessaire pour jouer de l’arrière. Défensivement, nous avons bien fait. L’équipe était engagée, nous n’avons laissé aucun espace. Cette première mi-temps a été la clé du match.”

La victoire de Madrid leur laisse trois points d’avance sur leurs rivaux de Barcelone en tête du classement de la Liga avec neuf matchs joués, alors qu’ils cherchent à défendre le titre remporté la saison dernière.

Ancelotti a déclaré que la domination de l’équipe locale au milieu de terrain grâce à Toni Kroos et au buteur Valverde était cruciale.

Rodrygo a complété le score alors que le Real Madrid battait confortablement Barcelone dimanche. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Kroos et Valverde étaient très, très bons, de différentes manières”, a-t-il déclaré. “Kroos nous a aidés à jouer à l’arrière et il était fort défensivement … Valverde s’habitue à jouer dans cette position [on the right]. Il marque des buts et il a une énergie spectaculaire.”

Madrid reste invaincu en Liga – et en Ligue des champions – jusqu’à présent cette saison, avec des matchs à venir contre Elche, Séville, RB Leipzig et Gérone ce mois-ci.

Ancelotti a salué la contribution de la foule de Bernabeu, affirmant que les retours de Madrid en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City la saison dernière avaient forgé un lien entre l’équipe – qui est restée sur le terrain au coup de sifflet à plein temps pour célébrer la victoire. — et les supporters.

“Ils ont toujours été proches de nous, mais ce qui s’est passé l’année dernière nous a encore rapprochés”, a déclaré Ancelotti. “Ce n’était pas la nuit, mais c’était comme un après-midi de Ligue des champions avec l’ambiance. L’équipe a livré.”