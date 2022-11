La victoire du procès pour sédition renforce le ministère de la Justice dans l’enquête du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Les condamnations pour complot séditieux du fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et d’un autre dirigeant du groupe extrémiste d’extrême droite montrent que les jurés sont prêts à tenir pour responsables non seulement les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, mais ceux qui ont comploté pour renverser les élections de 2020.

Le verdict de mardi, bien qu’il ne s’agisse pas d’une victoire totale pour le ministère de la Justice, donne un élan aux enquêteurs au moment même où l’avocat spécial nouvellement nommé intensifie son enquête sur les aspects clés de l’insurrection alimentée par les mensonges du président Donald Trump sur une élection volée.

Alors que les démocrates demandent que des accusations soient portées contre Trump et que le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection pèse en faisant un renvoi criminel au ministère de la Justice, le verdict de Oath Keepers peut enhardir les enquêteurs à monter des dossiers contre d’autres acteurs majeurs derrière les efforts pour maintenir Trump au pouvoir.

“Le fait qu’ils aient obtenu deux condamnations pour complot séditieux donne au DOJ l’assurance qu’ils peuvent poursuivre d’autres supérieurs et inculper de complot séditieux également, car un jury de DC l’a certainement accepté”, a déclaré Jeffrey Jacobovitz, un avocat de la défense pénale en col blanc de Washington. . “Si je suis l’un des autres chefs de l’insurrection, je serais très préoccupé par le type d’accusations qu’ils pourraient porter.”

Ce sont les premières condamnations pour complot séditieux au procès depuis des décennies et sont importantes car l’accusation juridiquement complexe peut être difficile à saisir pour les jurys et pour les procureurs à prouver, en particulier dans un complot finalement infructueux. L’enquête tentaculaire sur les émeutes du Capitole a déjà conduit à l’arrestation de plus de 900 personnes à travers les États-Unis et pourrait entraîner des centaines d’autres accusations, mais Rhodes et ses associés ont été les premiers à être jugés pour l’infraction de la guerre civile.

Les jurés ont trouvé Rhodes et Kelly Meggs, qui dirigeaient le chapitre de Floride du groupe antigouvernemental, coupables de sédition pour avoir comploté pour utiliser la force pour bloquer le transfert présidentiel de Trump à Joe Biden. Trois autres coaccusés ont été acquittés de l’accusation, mais tous les cinq ont été reconnus coupables d’entrave à la certification du vote électoral par le Congrès, ce qui, comme un complot séditieux, est passible de 20 ans de prison.

Le verdict, bien que divisé, pourrait renforcer la main du ministère de la Justice alors qu’il se prépare à juger un deuxième groupe de gardiens du serment ainsi que l’ancien président national des Proud Boys Enrique Tarrio et d’autres hauts dirigeants pour complot séditieux. Les deux procès devant commencer le mois prochain, les condamnations pourraient donner lieu à de nouveaux accords de plaidoyer.

“Si je suis avocat de la défense pour l’un de ces accusés, aujourd’hui, je tends la main à mon client pour lui dire:” Nous devons avoir une conversation pour savoir si vous voulez toujours aller en procès “”, a déclaré Barbara McQuade, qui a servi comme Procureur américain pour le district oriental du Michigan.

Rhodes n’est jamais allé au Capitole, mais les procureurs ont passé des semaines à prouver méthodiquement qu’il avait rallié ses partisans, amassé des armes et préparé des équipes armées à l’extérieur de Washington dans le seul but d’empêcher Biden de devenir président. Dans des centaines de messages montrés aux jurés, Rhodes a exhorté ses partisans extrémistes à se battre pour défendre Trump et a mis en garde contre une guerre civile si Biden devenait président. Le 6 janvier, des gardiens du serment vêtus d’une tenue de combat ont rejoint la foule en colère des partisans de Trump et ont pénétré dans le Capitole.

“Les individus qui n’étaient pas sur les lieux mais qui ont été impliqués dans la planification et le complot de cette attaque contre le Capitole américain – ils devraient être très nerveux en ce moment”, a déclaré Jimmy Gurule, un ancien procureur fédéral qui est maintenant professeur à l’Université de École de droit de Norte Dame.

Des témoignages ont montré comment les Oath Keepers ont été inspirés et dynamisés par Trump et ses fausses allégations de fraude électorale. Après que Trump a tweeté le 19 décembre 2020 à propos d’une «grande manifestation» lors de la prochaine session conjointe du Congrès le 6 janvier qu’il a promis qu’elle serait «sauvage», Meggs a écrit dans un message: «Il veut que nous le fassions WILD c’est ce qu’il dit. Il nous a tous appelés au Capitole et veut que nous le rendions sauvage !!! ”

Dans un geste risqué, Rhodes a pris la barre des témoins et a tenté de présenter sa rhétorique violente comme un discours grandiloquent, distinct de la prise d’assaut du Capitole lui-même. Mais les talents d’orateur qui l’ont aidé à créer l’une des plus grandes organisations antigouvernementales de l’histoire des États-Unis n’ont pas convaincu les jurés – même si deux coaccusés qui ont également pris la parole ont été innocentés de l’accusation de complot séditieux.

En fin de compte, il est apparu que le témoignage de Rhodes était compensé par le volume considérable de ses propres écrits, messages texte et conversation enregistrée.

“La question va être de savoir s’il y a ou non une communication similaire, des déclarations similaires, des aveux similaires par d’autres personnes plus haut placées dans l’administration Trump”, a déclaré Gurule.

Jusqu’à présent, les accusations découlant de l’insurrection se sont concentrées en grande partie sur ceux qui ont pris d’assaut le Capitole, attaqué des policiers, brisé des fenêtres et envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie. Mais les responsables du ministère de la Justice ont déjà manifesté un vif intérêt à discuter avec des membres de l’administration Trump des efforts visant à annuler l’élection.

L’Associated Press et d’autres organes de presse ont rapporté, par exemple, que l’avocat de Trump à la Maison Blanche, Pat Cipollone, et son principal adjoint, Patrick Philbin, ont comparu l’été dernier devant un grand jury fédéral après avoir reçu des assignations à comparaître. Marc Short, l’un des principaux collaborateurs du vice-président Mike Pence, a également témoigné.

Le ministère de la Justice a également émis une vague d’assignations à comparaître liées à un plan visant à élever des électeurs suppléants ou faux dans les États du champ de bataille qui invalideraient la victoire de Biden. Il a examiné les pratiques de collecte de fonds du comité d’action politique de Trump, avec des assignations à comparaître demandant des enregistrements de communications avec des avocats alliés de Trump qui ont soutenu les efforts visant à annuler les résultats des élections.

Quant à Trump lui-même, les experts juridiques ont exprimé des opinions contradictoires sur son exposition directe à des poursuites liées aux événements du 6 janvier et aux efforts pour annuler l’élection, certains suggérant que la plus grande vulnérabilité dont il dispose serait liée à toute tentative de fraude. public américain en empêchant le transfert légal du pouvoir présidentiel.

Stephen Saltzburg, professeur de droit à l’Université George Washington, ancien sous-procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré qu’il pensait que le verdict du jury n’aurait “aucun impact” sur l’enquête sur Trump.

“Ce que le jury a fait ne change rien aux faits entourant l’ancien président Trump”, a-t-il déclaré. “Le fait que ces types aient été condamnés ne facilite pas la preuve d’une affaire contre Trump.”

La supervision des principaux aspects de l’enquête du 6 janvier et de l’enquête sur les dossiers classifiés conservés dans le domaine Mar-a-Lago de Trump incombe désormais à l’avocat spécial Jack Smith. Il est retourné au ministère de la Justice en 2010 pour diriger sa section de l’intégrité publique tant vantée après la poursuite bâclée d’un sénateur républicain et est décrit par ses collègues comme un procureur dur, agressif et énergique avec un historique d’affaires sans tenir compte des considérations politiques. .

Richer a rapporté de Boston. Le journaliste d’Associated Press, Eric Tucker, a contribué depuis Washington.

Alanna Durkin Richer, Lindsay Whitehurst et Michael Kunzelman, Associated Press