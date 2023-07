La victoire du parti au pouvoir au Cambodge est une valeur sûre alors que la campagne pour les élections générales commence

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – La campagne pour les élections générales au Cambodge a officiellement commencé samedi, un exercice qui est plus une affirmation d’un processus nominalement démocratique qu’un prélude à une véritable compétition.

Dix-huit partis sont en lice pour les élections de cette année, pour lesquelles environ 9,7 millions de personnes ont le droit de voter pour élire 125 membres de l’Assemblée nationale. La période de campagne se termine le 21 juillet et le 23 juillet est le jour des élections.

Le Premier ministre Hun Sen est au pouvoir depuis 38 ans, et son parti au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien, est pratiquement assuré d’une victoire écrasante, puisque le parti aux chandelles, le seul autre candidat capable de monter un défi crédible, s’est vu interdire pour un détail technique de contester les sondages par la commission électorale nationale.

La situation reflète ce qui s’est passé avant les dernières élections générales de 2018, lorsque le populaire Parti du sauvetage national cambodgien, qui avait obtenu de bons résultats lors des élections locales, a été dissous des mois avant les élections par une décision de justice controversée qui alléguait qu’il avait comploté le renversement illégal du gouvernement. La dissolution du parti a permis au parti de Hun Sen de remporter tous les sièges à l’Assemblée nationale.

La répression a également poussé la plupart des hauts dirigeants du parti, parmi les politiciens les plus populaires et les plus compétents du pays, à l’exil. La plupart restent en exil volontaire pour éviter d’être emprisonnés pour diverses accusations qu’ils jugent fausses et injustes.

Les activités de campagne les plus médiatisées de samedi ont été organisées par le Parti du peuple cambodgien de Hun Sen, qui possède d’énormes avantages en termes de main-d’œuvre, d’argent et d’organisation. Ses partisans, vêtus de tenues de parti bleu et blanc, ont défilé en masse dans la capitale, Phnom Penh, et dans d’autres villes, tandis que d’autres partis organisaient des activités à une échelle beaucoup plus petite.

Avant de défiler dans la capitale, Hun Sen, d’autres dirigeants de son parti et plusieurs milliers de partisans, se sont réunis dans un centre de congrès, où le Premier ministre a prononcé un discours vantant largement les réalisations de son administration et énonçant la plate-forme de son parti.

Hun Sen a déclaré qu’il prévoyait de renoncer à son poste de Premier ministre après les élections et souhaitait que son fils aîné, le commandant de l’armée Hun Manet, lui succède.

Maintenir le parti aux chandelles hors du scrutin n’était qu’une partie des efforts visant à contrôler les opposants de Hun Sen.

La semaine dernière, l’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité des modifications à la loi électorale du pays qui interdiront à quiconque ne vote pas de se présenter comme candidat aux futures élections, une décision qui, selon Hun Sen, servirait à obliger les candidats à une fonction publique à prouver leur responsabilité civique.

Mais les critiques l’ont accusé de viser à handicaper l’opposition au parti au pouvoir, en rendant difficile la conduite d’un boycott électoral. D’autres amendements à la loi servent également à décourager les manifestations électorales.

