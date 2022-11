La victoire du Mexique sur l’Arabie saoudite ne suffit pas

LUSAIL, Qatar – Le Mexique a battu l’Arabie saoudite 2-1 grâce à des buts d’Henry Martin et de Luis Chavez lors du match du groupe C de mercredi, mais n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Martin a d’abord trouvé le fond du filet sur un corner à la 47e minute, terminant une passe déviée du défenseur Cesar Montes. Quelques instants plus tard, à la 52e minute, Chavez capitaliserait alors sur un coup franc parfait qui a propulsé le Mexique 2-0 au début de la seconde période.

Le Mexique avait besoin d’un but de plus pour atteindre les huitièmes de finale, mais le but de Salem Al-Dawsari pour l’Arabie saoudite dans le temps additionnel a anéanti ce plan pour Le Tri. La Pologne, qui a perdu face aux vainqueurs de groupe l’Argentine 2-0 dans le match simultané, a donc pris la deuxième place face au Mexique en raison de la différence de buts.

Réaction rapide

1. Le Mexique ne peut pas prolonger sa séquence de huitièmes de finale

Malgré la victoire et une deuxième mi-temps effrénée, le Mexique n’a pas pu prolonger sa séquence d’atteinte des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Ayant déjà atteint les huitièmes de finale à chaque Coupe du monde depuis 1994, l’échec du Mexique à prolonger cette séquence à huit éditions sera considéré comme un effondrement massif, quels que soient ses efforts héroïques mercredi.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Argentine 3 2 0 1 +3 6 2 – Pologne 3 1 1 1 0 4 3 – Mexique 3 1 1 1 -1 4 4 – Arabie du Sud 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Avant le match de mercredi, les chances d’atteindre le tour à élimination directe étaient déjà minces pour Le Tri. En raison de leur absence de but et de victoire lors de leurs deux premiers matchs de la phase de groupes (match nul 0-0 contre la Pologne, défaite 2-0 contre l’Argentine), le sélectionneur mexicain Gerardo “Tata” Martino et son équipe devaient battre l’Arabie saoudite alors que en espérant que le score Argentine-Pologne joue en leur faveur.

Après 45 premières minutes sans but, les buts de Martin et Chavez ont incité le Mexique à trouver un troisième afin de surmonter la différence de buts supérieure de la Pologne. Hirving Lozano et Uriel Antuna ont apparemment trouvé ce troisième but insaisissable, mais ont été jugés hors-jeu lors de leurs tentatives.

L’Arabie saoudite a ensuite balayé tous ses rêves avec le but d’Al-Dawsari dans le temps additionnel, laissant le Mexique troisième du classement au coup de sifflet final derrière l’Argentine et la Pologne.

jouer 2:05 L’équipe ESPN FC Daily revient sur l’incroyable finale du groupe C, qui a dévasté le Mexique et ravi la Pologne.

2. Chavez montre pourquoi il est sur le radar de l’Europe

Qui d’autre que Luis Chavez pourrait être l’homme du match le plus méritant, et son incroyable coup franc comme but du tournoi ?

Bien que sa course à la Coupe du monde soit maintenant terminée, on ne peut ignorer l’impact du milieu de terrain de Pachua, 26 ans. Déjà intéressés par les clubs européens, beaucoup d’autres garderont probablement un œil sur le récent champion de Liga MX, qui a également failli en marquer un autre dans la nuit.

Parmi les doublures argentées pour le Mexique en Coupe du monde, la performance de Chavez sera facilement quelque chose qui mérite d’être souligné, lui fournissant potentiellement une plate-forme avant ce qui semble être un transfert inévitable à l’étranger.

jouer 1:38 Herculez Gomez déchire l’entraîneur mexicain Tata Martino après leur sortie de la Coupe du monde de football 2022.

3. La fin de l’ère de Martino avec le Mexique semble proche

L’avenir de Gerardo “Tata” Martino en tant que manager sera examiné plus en détail après que des informations aient indiqué plus tôt cet été qu’il ne continuerait pas à entraîner l’équipe, peu importe ce qui se passerait au Qatar.

Après un début de mandat prometteur en 2019 qui comprenait un titre de la Gold Cup de la CONCACAF cette année-là, Martino a ensuite eu du mal après avoir échoué à remporter la première Ligue des Nations de la CONCACAF et la Gold Cup 2021, tout en disputant quatre matchs consécutifs sans victoire contre les États-Unis. .

Sans place dans le tour à élimination directe, tous les signes indiquent que les deux parties se séparent, concluant une ère qui a déjà commencé avec promesse et se termine probablement par une sortie douteuse de la Coupe du monde.

Notes des joueurs

Arabie Saoudite: Mohammed Al-Owais 8 ans, Hassan Al Tambakti 6 ans, Abdulelah Al-Amri 6 ans, Ali Al-Bulayhi 6 ans, Sultan Al-Ghannam 5 ans, Ali Al-Hassan 6 ans, Mohamed Kanno 6 ans, Saud Abdulhamid 7 ans, Feras Al-Brikan 6 ans Saleh Al -Shehri 6, Salem Al-Dawsari 7.

Sous-titres : Riyad Sharahili 6 ans, Abdullah Madu 7 ans, Abdulrahman Al-Obud 6 ans, Hatan Bahbri 6 ans.

Mexique: Guillermo Ochoa 6, Jorge Sanchez 6, Cesar Montes 7, Hector Moreno 7, Jesus Gallardo 6, Edson Alvarez 7, Orbelin Pineda 7, Luis Chavez 9, Hirving Lozano 8, Henry Martin 7, Alexis Vega 6

Sous-titres : Uriel Antuna 7, Carlos Rodriguez 6, Raul Jimenez 6, Rogelio Funes Mori 6, Kevin Alvarez 7.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Luis Chavez, Mexique.

Le faiseur de différence et presque le joueur qui a porté à lui seul le Mexique jusqu’aux huitièmes de finale. À tout le moins, un déménagement en Europe pourrait bientôt arriver.

PIRE : Sultan Al-Ghannam, Arabie Saoudite.

L’arrière a semblé dépassé tout au long des matchs. Plus particulièrement, il n’a pas réussi à gagner un seul duel toute la nuit contre le Mexique.

Faits saillants et moments marquants

Malgré la sortie déchirante, le but de Luis Chavez sera un digne prétendant au meilleur but du tournoi.

Ce golazo était la distance de tir la plus éloignée (34,9 mètres) sur un but du Mexique lors d’une Coupe du monde depuis au moins 1966.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Mexique a terminé avec 26 tirs, le troisième plus grand nombre de l’équipe dans un match de Coupe du monde depuis 1966. L’équipe mexicaine de 1970 a disputé un match avec 30 et 28 tirs.

– Alors que la séquence de sept huitièmes de finale consécutifs était impressionnante, le Mexique a maintenant été éliminé en phase de groupes pour la huitième fois à la Coupe du monde, égalant Le Tri avec la Corée du Sud et l’Ecosse avec le plus de tous les temps.

Suivant

Arabie Saoudite: Une fin de Coupe du monde mémorable qui les a vus battre l’Argentine dans l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du tournoi, mais qui a ensuite faibli face à la Pologne et au Mexique. Les Green Falcons seront de retour en action en janvier lors de la Coupe du Golfe arabe contre le Yémen, l’Irak et Oman.

Mexique: Les prochains matchs prévus pour El Tri seront quelques matchs de la Ligue des Nations en mars contre le Suriname et la Jamaïque. Attendez-vous à de grands changements, notamment sur le retour de Martino en tant que manager, d’ici là.