La victoire du Maroc en Coupe du monde unit les supporters arabes

RAYYAN, Qatar – Alors que les supporters sortaient d’un stade argenté et palpitant, quelques minutes après la victoire spectaculaire et émouvante du Maroc sur l’Espagne aux tirs au but, Emad Benmoussa ressentait plus que la fierté de son équipe, l’euphorie du moment, la fatigue de voyager huit heures dans un avion pour voir un match de football et devoir décider, maintenant qu’ils avaient gagné, s’ils devaient tout recommencer.