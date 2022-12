La victoire du Maroc à la Coupe du monde fait la fête en Afrique et au Moyen-Orient

La victoire du Maroc était la quatrième fois dans cette Coupe du monde qu’une équipe arabe battait un adversaire très favori, notamment la défaite de l’Arabie saoudite en phase de groupes contre l’Argentine, la victoire de la Tunisie sur la France et la victoire du Maroc sur la Belgique.

A une époque où leurs dirigeants sont divisés ou indifférents sur les causes qui les unissaient le plus fortement, de nombreux Arabes et Maghrébins, qui partagent une langue (si l’on se scinde en plusieurs dialectes), une religion (le plus souvent), des éléments d’une histoire fière et, souvent, d’un sens commun des injustices perpétrées par l’Occident, semblaient réunis dans une acclamation régionale.

Ni les Saoudiens, ni les Tunisiens, ni le pays hôte, le Qatar, ne se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, laissant les Marocains affronter seuls la prochaine série de matches.