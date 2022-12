La victoire du Maroc à la Coupe du monde acclamée à travers l’Afrique, alors que le continent obtient sa première place en demi-finale

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque le coup de sifflet a retenti à la fin du match du Maroc contre le Portugal à Doha samedi, marquant la victoire du pays d’Afrique du Nord, les acclamations ont retenti sur tout le continent africain. La victoire 1-0 a donné au Maroc une place convoitée en demi-finale de la Coupe du monde – la première fois qu’une équipe africaine atteint ce stade du tournoi.

“Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Ouais!” Kwabena Yeboah, un commentateur sportif ghanéen de la chaîne de télévision publique du Ghana, GTV, a crié à la télévision en direct alors qu’il tapait dans les mains de ses panélistes, incapable de contenir sa joie.

“Félicitations à nos frères africains”, a tweeté GTV Sports, avec le clip.

Le Maroc a connu un parcours époustouflant en Coupe du monde, battant une série de puissances européennes : la Belgique, l’Espagne et maintenant le Portugal. Son succès a suscité une fierté et une rare unité dans le monde arabe, évoquant, pour certains, une époque antérieure de nationalisme panarabe.

Mais le Maroc est aussi un pays africain – et ses fortunes de football, disent les fans africains, appartiennent également à tout le continent. Du Ghana au Kenya en passant par la Tunisie, l’Egypte et la Somalie, les fans de football ont placé leurs espoirs sur le Maroc.

Les trois dernières équipes africaines à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde ont perdu leurs matchs, tous dans des finales acerbes : le Cameroun s’est incliné 3-2 face à l’Angleterre en 1990 ; Sénégal, 1-0, contre la Turquie en 2002 ; et le Ghana aux tirs au but contre l’Uruguay en 2010. Mais samedi, avec un but de Youssef En-Nesyri à la 42e minute, le Maroc a réalisé l’exploit qui avait échappé à ces équipes avant lui : une victoire en quart de finale qui est entrée dans l’histoire.

“Vous nous avez vraiment rendus fiers du #Maroc”, l’ancien président somalien Mohamed Farmaajo tweeté. “C’est un témoignage que l’Afrique se lève et nous sommes une force avec laquelle il faut compter.”

Samuel Eto’o, président de l’association camerounaise de football, a écrit“Le continent tout entier vous soutient.”

Le nationalisme abonde à la Coupe du monde. Tout au long du tournoi au Qatar, cependant, l’entraîneur-chef du Maroc, Walid Regragui, a présenté son équipe comme représentante de toute l’Afrique.

“Je ne suis pas ici pour faire de la politique, nous représentons le Maroc et, évidemment, le Maroc et les Marocains sont ma priorité”, a déclaré l’ancien joueur de l’équipe nationale marocaine d’origine française aux journalistes plus tôt dans le tournoi. “Mais évidemment, nous sommes aussi africains comme le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie, donc nous espérons faire flotter haut le drapeau du football africain.”

Pour les Nord-Africains, la victoire était extra douce. Voitures klaxonné dans les rues de Casablanca en fête. Des acclamations ont pu être entendues dans tout le centre-ville du Caire, où les fans se sont entassés dans les cafés et les conducteurs ont bipé pour célébrer. A Tunis, la foule s’est massée devant le Théâtre National sur l’artère principale de la capitale tunisienne, allumant des fusées éclairantes et agitant des drapeaux. A Tripoli, en Libye, des adolescents réunis sur une place publique avaient regardé le match avec impatience. Après la victoire du Maroc, ils ont hissé les drapeaux marocain et libyen avec des sourires ravis.

Sur les réseaux sociaux, certains fans ont commencé à faire circuler la chanson thème de la pop star Shakira pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, “Waka Waka (This Time for Africa)”.

Shakira elle-même a pesé avec un tweeter: “Cette fois pour l’Afrique!!”

Le Maroc affrontera la France ou l’Angleterre – selon l’équipe qui l’emporte en quart de finale aujourd’hui – mercredi. Le vainqueur de ce match s’assure une place en finale le 18 décembre.

« On peut rêver, pourquoi ne rêverions-nous pas de gagner la Coupe du monde ? Regragui, l’entraîneur marocain, a déclaré aux journalistes samedi.