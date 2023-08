La victoire du libertaire Javier Milei aux primaires, admirateur de Trump, bouleverse l’Argentine

Le candidat argentin à la présidentielle Javier Milei, économiste libertaire et membre du Congrès, fait la fête lors de l’événement de clôture de sa campagne électorale à Buenos Aires le 7 août. (Agustin Marcarian/Reuters)

BUENOS AIRES — Alors que les résultats des élections tombaient, Juan Fonrouge savait exactement quoi faire. Premièrement : faites le plein d’essence dans sa voiture. Ensuite, achetez les produits de première nécessité : huit pots de café, une douzaine de boîtes de produit anti-moustique, 100 boîtes de conserve de nourriture, 100 pains de savon. Sa malle bien remplie, il a posté une photo sur les réseaux sociaux.

Le journaliste de 44 ans n’est pas seul. Après la victoire surprise aux primaires ce mois-ci du candidat à la présidentielle Javier Milei, un économiste libertaire admiratif de Trump qui a promis de démanteler la banque centrale argentine, de dollariser l’économie et de briser la « caste politique », une population assiégée s’est lancée dans une crise lassante et familière. mode, se précipitant pour dépenser des pesos en prévision de l’inflation à venir.

« C’est une activité très argentine, pour laquelle on est formé dès le plus jeune âge », a déclaré Fonrouge, propriétaire d’une agence de presse à La Plata. « Chaque fois que vous voyez les prix monter en flèche et le peso chuter, la première chose à faire est de stocker autant que possible. »

L’action s’est vite révélée judicieuse. Le lendemain de Milei a remporté 30 pour cent des voix primaires le 13 aoûtmettant sur la touche les deux principales coalitions politiques argentines, l’administration péroniste du pays a procédé à une dévaluation de 22 pour cent du peso.

« On s’attendait à ce que le gouvernement s’en sorte d’une manière ou d’une autre et maintienne l’inflation sous contrôle jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Juan Bour, économiste du groupe de réflexion FIEL de Buenos Aires. « Maintenant, ce résultat n’est plus possible. »

Dans les jours qui ont suivi le vote, le peso a perdu 30 pour cent de sa valeur sur les marchés noirs, largement négociés. Le taux d’inflation mensuel, à 6,3 pour cent en juillet, devrait désormais doubler en août. Les économistes privés prévoient une augmentation annuelle de 175 pour cent alors que le gouvernement lutte à nouveau pour éviter l’hyperinflation et un effondrement économique. Des pilleurs ont saccagé cette semaine des supermarchés et des magasins de la banlieue de Buenos Aires.

L’Argentine profite de ses primaires multipartites d’une journée pour éliminer les candidats non viables avant les élections d’octobre. Après le vote, les Argentins, harcelés, se sont précipités pour remplir les réservoirs d’essence et stocker des produits alimentaires non périssables, avant que de nouveaux prix n’entrent en vigueur. Les pharmacies ont imposé des limites d’achat sur des produits de première nécessité tels que des produits de soins capillaires et des serviettes hygiéniques. Certaines épiceries ont retiré les étiquettes de prix de leurs rayons, ont rapporté des utilisateurs des réseaux sociaux. Les prix de détail des smartphones et des appareils électroniques ont grimpé de 20 % du jour au lendemain.

« Chaque Argentin a en tête un tableau de bord avec un voyant rouge », a déclaré le consultant en dépenses de consommation Guillermo Oliveto. « Chaque fois que cette alarme se déclenche, un mécanisme de défense contre la crise apparaît. À partir de là, c’est une course pour voir qui pourra se débarrasser des pesos le plus rapidement. Celui qui s’endort au volant perd.»

Claudio Caratzu, 60 ans, travaille depuis l’âge de 25 ans à El Porteño, la petite épicerie qu’il possède dans la banlieue de Buenos Aires, à Hurlingham City. Alors que l’inflation monte en flèche, il change désormais les étiquettes de prix plusieurs fois par semaine.

« En Argentine, les prix durent à peine 48 heures », précise-t-il. Il a retiré de la vente une partie de ses actions ; le peso perd de la valeur si rapidement qu’il est difficile d’évaluer sa valeur réelle. « Au cours de mes 35 années de métier de propriétaire de supermarché, je n’ai jamais rien vu de pareil », a-t-il déclaré. « Le pouvoir d’achat s’écoule comme de l’eau entre vos doigts. »

Tout n’est pas sombre et catastrophique. Dans une boucherie de Buenos Aires, un partisan de Milei a placardé une pancarte annonçant du bœuf à 5 dollars le kilo avec le slogan de l’homme politique : « Vive la liberté, bon sang ».

Milei, membre du Congrès pour son premier mandat à 52 ans, s’est frayé un chemin vers la notoriété nationale en tirant au sort son salaire mois après mois. Ses idées pour transformer l’économie argentine, longtemps sous-performante – faire du pays le plus grand pays à utiliser le dollar, fermer la banque centrale, adopter une « tronçonneuse » pour les dépenses publiques – sont tout aussi radicales et ridiculisées par les dirigeants traditionnels comme étant irréalistes ou ingérables. Pour le consultant de campagne Jaime Durán Barba, qui a guidé Mauricio Macri à la présidence lors des élections de 2015, ces propos ressemblent « davantage à des slogans » qu’à de véritables politiques.

Pourtant, ils ont convaincu près d’un tiers des électeurs de ce pays sud-américain de 46 millions d’habitants, qui abrite d’énormes réserves de pétrole, de gaz naturel et de lithium, mais qui est depuis longtemps pris dans un cycle d’inflation et de dette – un signal apparent que la vague mondiale d’anti- le populisme de l’establishment a finalement atteint ces rivages.

Dans un sens, cela n’a rien de surprenant. Le pays est aux prises avec une stagnation depuis plus d’une décennie. L’inflation dépasse largement les trois chiffres.

Dans ce contexte, Milei défend les solutions du libre marché et se présente comme un champion de la colère des électeurs. Certaines de ses idées, comme réimposer des restrictions sur l’avortement ou rendre légal l’achat et la vente d’organes humains, déconcertent de nombreux Argentins. Pourtant, son soutien reflète jusqu’où certains sont prêts à aller en dehors du courant dominant pour bouleverser le statu quo.

Son élection – le premier tour est prévu pour octobre – « marquera la fin de la classe politique corrompue et incompétente qui gangrène ce pays », a-t-il déclaré après avoir remporté les primaires.

Milei vit seule avec cinq dogue, dont quatre portent le nom d’économistes renommés. Célibataire, il a déclaré que sa sœur et directrice de campagne Karina – qu’il appelle « la patronne » – serait sa première dame.

La course reste grande ouverte. Il a remporté les primaires avec de faibles marges sur la coalition d’opposition Ensemble pour le changement avec 28,3 pour cent et sur la coalition péroniste, dirigée par le ministre des Finances Sergio Massa, avec 27,3 pour cent des voix.

Le président Alberto Ángel Fernández et la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, ancienne présidente, étaient éligibles à la réélection mais ont refusé.

La victoire de Milei l’a propulsé en avant : les premiers sondages le placent en tête d’un peloton de cinq au premier tour le 22 octobre. Pour gagner, un candidat doit recueillir 45 pour cent des voix, ou 40 pour cent avec 10 points d’avance sur le résultat final. reste du terrain. Si tout échoue, les deux premiers s’affronteront lors d’un second tour le 19 novembre.

Maintenant, l’avenir est incertain.

Caratzu, d’El Porteño, a pris une décision radicale : il met en vente son supermarché. « Soit nous abandonnons l’entreprise, soit elle nous lâchera », a-t-il déclaré.

Et il a pris une autre décision. Aux primaires, il a voté pour Ensemble pour le changement, mais aux élections générales, il change de préférence.