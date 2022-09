La victoire du leadership conservateur de Liz Truss sur Rishi Sunak est plus serrée que prévu

LA VICTOIRE de Liz Truss a été une affaire plus serrée que prévu, certains sondages prédisant une victoire beaucoup plus confortable.

Le Premier ministre élu a battu Rishi Sunak par 81 326 voix contre 60 399 parmi les membres conservateurs à la suite du concours d’été douloureusement long.

La victoire de Liz Truss aux élections à la direction des conservateurs a été plus serrée que prévu, certains sondages prédisant une victoire beaucoup plus confortable Crédit : Dan Charité

La marge de victoire – 57 à 43% – est survenue malgré le sondage de Truss autour de 69% dans un sondage des membres du parti au début du mois d’août.

Le sondeur Martin Boon, de Deltapoll, a déclaré hier soir: «Il se peut que l’équipe de Liz Truss se soit un peu arrêtée avec quelques semaines à faire sachant qu’elle était en tête.

«Cela aurait pu conduire à une augmentation tardive du soutien à Rishi Sunak.

“Mais dans l’ensemble, il est également extrêmement difficile d’interroger les membres conservateurs car vous ne savez pas à quel point votre échantillon est représentatif par rapport à l’ensemble des membres.”

Le résultat survient à peine deux ans après que Rishi Sunak ait bénéficié d’un taux d’approbation étonnant de 53% après avoir dépensé des milliards en argent de congé dans le but de sauver des millions d’emplois.

Il a fait irruption au Trésor après la démission choquante de Sajid Javid, faisant de lui l’un des plus jeunes chanceliers britanniques et le plaçant en position de choix pour être le prochain Premier ministre.

Des renflouements radicaux pour les entreprises en difficulté et le programme populaire Eat Out to Help Out l’ont même surnommé “Dishy Rishi”.

M. Sunak a déclaré hier soir: “C’est juste que nous nous unissions maintenant derrière la nouvelle Premier ministre, Liz Truss, alors qu’elle dirige le pays à travers des moments difficiles.”