La victoire du Canada laisse entrevoir une courbe d’apprentissage abrupte pour l’USMNT de Gregg Berhalter

Les points positifs ont été difficiles à trouver dans la victoire 1-0 de l’équipe nationale masculine des États-Unis en Gold Cup contre le Canada dimanche à Kansas City, Kansas.

La victoire lors de la finale de la phase de groupes a permis aux États-Unis d’obtenir la première place du groupe B avec une fiche parfaite de 3-0-0. En pratique, et en fonction des résultats plus tard dimanche, cela signifie que les États-Unis éviteront probablement un affrontement avec le Mexique avant la finale du 2 août.

Mais les Américains doivent y arriver en premier, et sur la base de la performance de dimanche contre leurs voisins du nord, ce n’est en aucun cas gagné d’avance. Au lieu d’offrir un effort dynamique, les États-Unis ont terminé deuxièmes, le Canada semblant le plus susceptible de marquer au cours des 60 dernières minutes de la compétition.

– Les matchs de la Gold Cup, les résultats, le calendrier et plus encore

« Il y a eu beaucoup de souffrance », a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter.

Il a ajouté plus tard : « Dans l’ensemble, nous avons atteint notre objectif de la phase de groupes, nous étions le groupe vainqueur, nous avions la meilleure différence de buts du groupe et nous y sommes. Et maintenant, tout l’accent est mis sur les quarts de finale. »

Le match a commencé assez brillamment, avec Shaquell Moore convertissant le faible centrage de Sebastian Lletget à peine 20 secondes après le début du match. Les États-Unis ont profité de cet élan pendant les 15 minutes suivantes, le rôle hybride de James Sands – jouant le défenseur central en défense mais entrant au milieu de terrain lorsqu’il est en possession – causant quelques difficultés pour le Canada.

À la sortie d’une pause d’hydratation à la 30e minute, le Canada a pris le contrôle et la majorité de la possession par la suite. Certes, la perte du défenseur Walker Zimmerman sur blessure 10 minutes n’a pas aidé les États-Unis, d’autant plus que Zimmerman est l’un des rares joueurs vétérans de l’équipe. Mais le même sort s’est abattu sur l’attaquant canadien Ayo Akinola en première mi-temps, Cyle Larin rejoignant Akinola sur la touche à peine huit minutes après le début de la seconde mi-temps. Et pourtant, le milieu de terrain canadien avait le dessus, Tajon Buchanan semblant particulièrement dangereux, peu importe où il s’alignait.

« Je pensais que les États-Unis étaient capables de provoquer [our] en arrière de cinq problèmes, a déclaré le gérant du Canada John Herdman. De toute évidence, Gregg [Berhalter] avait travaillé pour mettre Lletget dans des positions difficiles pour nous.

« Mais je pense que nous nous sommes adaptés à la pause aquatique, et nous avons pu passer à un 4-4-2 dans cette boîte à trois, trois attaquants et avons commencé à prendre le contrôle du jeu. »

Il faut dire que la ligne arrière américaine a assez bien résisté tout au long du match, même si elle a bénéficié d’un arbitrage clément d’Adonai Escobedo. Le gardien Matt Turner a été appelé à effectuer trois arrêts. Miles Robinson a réalisé une performance d’Homme du match, avec Sam Vines et Sands également impressionnants. Robinson a éteint de nombreux incendies tout au long du match, montrant sa capacité à se défendre en tête-à-tête.

« Je pense que Miles nous a emmenés [to] la prochaine étape, et maintenant il s’agit d’un match à élimination directe », a déclaré Berhalter. « Peut-il récupérer maintenant, puis dans un match à élimination directe, peut-il répéter le même type de performance.

Les États-Unis ont dû compter sur le premier but de Shaquell Moore pour remporter une victoire 1-0 contre le Canada dans un affichage qui n’augure rien de bon pour le reste de la Gold Cup. Denny Medley/USA AUJOURD’HUI Sports

Le passage de Sands dans le dos a attiré l’attention, bien qu’il y ait eu des moments de transition où il a eu du mal à récupérer.

Mais l’image durable de la journée était celle des États-Unis poursuivant le match, et au cours de la dernière heure, le Canada (405 tentatives de passes au cours de cette période, selon la recherche ESPN Stats & Information) avait un avantage considérable en possession sur les États-Unis (263 passes tenté).

À un moment donné, Berhalter a cité le temps chaud comme une raison des difficultés de l’équipe américaine, expliquant que « prendre des décisions dans ces conditions, vous êtes stressé ».

Il a également mentionné que les Américains ont dû gérer le jeu pendant les 89 minutes restantes après le but de Moore. Sans vouloir insister sur ce point, mais les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, et une avance de 1-0 après 20 secondes a mis les États-Unis dans une position où ils pouvaient dicter le tempo. Certes, il incombait au Canada d’avancer des chiffres, mais cela aurait dû offrir aux États-Unis des opportunités de transition.

Alors pourquoi les difficultés ? Le jeu de liaison de Gyasi Zardes et Daryl Dike était médiocre, bien que l’on puisse en dire autant de la qualité des passes. Ce fut également un jour où les États-Unis ont simplement eu du mal à récupérer le ballon une fois la possession perdue. Les États-Unis n’ont pas eu beaucoup de succès en termes d’aspects plus granuleux du jeu. Cela a été illustré par la défaite des États-Unis face au Canada en termes de pourcentage de plaquages ​​(33,3 %), de duels (44,1 %) et de sauts (36,4 %).

Plus que tout, le match reflétait l’inexpérience relative du groupe. C’est une chose d’affronter la Martinique. C’en est une autre d’affronter une équipe canadienne qui ressemble de plus en plus à une équipe en plein essor.

« Nous avons un groupe jeune, parfois naïf et innocent; des gars qui n’ont pas joué dans trop de matchs de la CONCACAF qui sont difficiles », a déclaré le milieu de terrain américain Cristian Roldan. « L’arbitrage est différent; la compétition est différente. Donc, nous devons être plus avisés dans la façon dont nous clôturons les matchs. »

Les États-Unis ont maintenant une semaine pour se préparer pour les quarts de finale, qui les verront affronter le Costa Rica ou la Jamaïque. Ni l’un ni l’autre ne sera une sortie facile.

Le match du Canada marquait la deuxième fois en trois matchs que les États-Unis avaient de la difficulté face à un adversaire physique avec des éléments offensifs qui pouvaient menacer. Cette jeune équipe américaine apprend des leçons à la volée, et elle peut gagner en confiance en le faisant tout en enregistrant des victoires.

Les Américains feront pression pour que cela se poursuive jusqu’aux huitièmes de finale.