La victoire du British Open fait du golfeur LE Cameron Smith en Australie

BRISBANE, Australie (AP) – Oui, le père de Cameron Smith se donnait des coups de pied, il n’a pas fait le voyage à St. Andrews pour voir son fils remporter le 150e British Open.

Smith a mentionné lors de la conférence de presse de son vainqueur du championnat que son père, Des, avait pris la décision tardive de ne pas faire tout le trajet depuis l’Australie juste pour une semaine et «il se donne définitivement des coups de pied maintenant. J’aimerais vraiment qu’il soit ici aussi.

Au lieu de cela, Des Smith a dû regarder à la télévision de l’autre côté du monde alors que son fils commençait le tour final avec quatre coups de retard, puis avait trois coups de retard au virage avant de terminer le meilleur tour de clôture que le Old Course ait jamais vu pour remporter le titre d’un trait.

Père et fils se sont parlé au téléphone juste après que le nouveau champion ait signé sa carte.

“Je lui ai juste dit que j’étais fier de lui et que c’était une grande réussite pour lui”, a déclaré Des Smith au programme Sunrise de 7 Network. “Puis je me suis mis à pleurer, donc je ne pouvais pas trop parler.

“Nous sommes copains de golf depuis qu’il a environ 3 ans, je pense.”

Tout s’est terminé aux premières heures de lundi matin à Brisbane, ville de la côte est de l’Australie, où le premier Australien depuis 1993 à remporter le British Open est finalement devenu le plus parlé de Cameron Smith dans son État d’origine, le Queensland. Le vainqueur de l’Open en 1993 était Greg Norman et sa victoire est survenue un mois avant la naissance de Smith.

Pendant plus d’une décennie, un joueur de la ligue de rugby, l’ancien capitaine de la soi-disant dynastie State of Origin du Queensland et de l’équipe nationale australienne, a occupé le premier rang parmi les Cameron Smiths dans cette partie du monde.

Smith, le golfeur au mulet qui coule et au soi-disant sens de l’humour larrikin, a crédité l’esprit de ne jamais dire mourir de ces équipes de la ligue de rugby comme son inspiration lorsqu’il a besoin de faire son retour.

Des Smith a déclaré que la paire avait parlé après le troisième tour, lorsque son fils n’avait pas passé une bonne journée avec le putter et avait abandonné la tête, et était convaincu qu’il était “très fort mentalement”.

“En entrant dans le dernier jour, je pensais toujours qu’il était une grande chance. Il était 4 en arrière. Il fait toujours beaucoup de birdies », a déclaré Des Smith. «Nous avions juste besoin de les faire le plus grand jour de tous. Il est allé de l’avant et l’a fait.

Il l’a certainement fait, revenant en lice avec une série de cinq oiselets pour commencer le neuf de retour.

“Tout le pays est fier de lui, pour être honnête”, a proclamé le fier papa. “Il nous a fallu un certain temps pour obtenir un championnat Open.”

L’Australian Broadcasting Corp. a présenté l’histoire de Smith comme celle d’un “Queensland intrépide dont les humbles débuts ont fait un champion”.

Des Smith a commencé à faire des interviews télévisées du Wantima Country Club, un club de golf discret et sans fioritures situé à la périphérie nord verdoyante de la ville olympique de 2032, alors que plus de 100 joueurs vétérans ont commencé leur compétition régulière du lundi.

Le club s’attendait à ce que plus que quelques bières soient versées pour célébrer. Alors Cameron Smith, qui se demandait combien de bières pouvaient tenir dans le pichet de bordeaux argenté remis au champion du British Open, ne sera pas le seul à porter un toast.

Ken McKay, membre et ancien coordinateur du programme junior du cours Wantima, a déclaré que la chose la plus difficile pour lui en regardant la finale était de rester suffisamment silencieux pour ne pas réveiller tout le monde dans la maison.

“Je ne sais pas comment il garde ses nerfs d’acier, car j’étais à peu près sur le bord de mon siège toute la nuit”, a déclaré McKay à ABC Australia.

McKay a aidé à lancer la Cameron Smith Junior Classic du club en 2017 en tant que tournoi de qualification pour l’événement Greg Norman Junior Masters. Smith, qui est revenu des États-Unis pour soutenir le tournoi, a un public important et fidèle au club.

« Il est vraiment ancré. C’est un type tellement gentil — il l’a toujours été — qui donne beaucoup de son temps aux membres et aux juniors », a déclaré McKay. “Il ne laisse pas les choses lui monter à la tête.”

Smith n’était que le cinquième Australien à remporter le British Open – rejoignant le quintuple champion Peter Thomson, Kel Nagle, le double champion Greg Norman et Ian Baker-Finch sur la liste.

Thomson en 1955 et Nagle en 1960 ont été les seuls autres Australiens à l’avoir remporté à St. Andrews.

Le fils de Thomson, Andrew, a déclaré que le moment était parfait pour un autre vainqueur australien, venant le jour même où il avait rendu hommage à son père décédé en 2018.

” A 6h45 ce matin j’ai dispersé les cendres de mon père sur le 18ème green du Old Course. 12 heures plus tard, un Australien remporte l’Open », a déclaré Andrew Thomson, qui vit au Japon, sur Twitter. » Cam Smith, champion golfeur de l’année. Golf champenois.

John Pye, l’Associated Press