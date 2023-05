La victoire du baseball de Floride sur l’Alabama maintient en vie les espoirs de tête de série du tournoi n ° 1 de la NCAA

HOOVER, Ala. – L’entraîneur de baseball de la Floride, Kevin O’Sullivan, a quitté le terrain du Hoover Metropolitan Stadium et a parfaitement résumé les enjeux d’un tournoi de baseball de la SEC.

« Tout le monde a quelque chose en jeu ici », a déclaré O’Sullivan. « Vous êtes cette graine nationale (dans le tournoi de baseball de la NCAA), cette graine nationale. Il y a des choses que nous pouvons gagner en étant ici.

L’équipe de Sullivan, la tête de série n ° 1 à Hoover, a remporté un thriller 7-6 contre la tête de série n ° 9 Alabama en fin de 11e manche après une explosion de quatre points. L’Alabama a pris une avance de 6-3 en début de manche, mais trois simples consécutifs suivis d’un circuit de BT Riopelle ont scellé la victoire des Gators.

La Floride est la deuxième équipe du pays selon D1Baseball et pourrait dépasser Wake Forest en tant que tête de série n ° 1 du tournoi NCAA avec un championnat SEC. Le Crimson Tide, qui était sur une séquence de sept victoires consécutives, est entré jeudi avec ses propres enjeux.

Les 16 meilleures têtes de série accueillent des rondes régionales et, lundi, l’Alabama était la tête de série n ° 14 projetée. Une victoire sur la Floride aurait largement contribué à garantir une chance d’accueillir. Le jeu très compétitif a peut-être fait assez pour convaincre le comité de la NCAA de toute façon, mais mercredi a été une défaite cuisante au deuxième tour du tournoi.

« En gros, ce que je leur ai dit, c’est: » Hé, mec, ça fait mal, et c’est censé faire mal « , a déclaré l’entraîneur par intérim de l’Alabama, Jason Jackson. « Vous investissez autant dans un jeu, et c’était un jeu émotionnel, et c’était un jeu très bien joué, mais c’était censé faire mal. C’est un coup de pied dans le ventre. Donc c’est OK d’être énervé. Tu devrais être énervé.

« Mais on va rentrer à l’hôtel, et on va manger, et on va s’énerver un petit moment, et ça va. Mais quand nous nous réveillons demain, ce score se réinitialise à 0-0, et nous devons l’amener au stade approximatif. Nous devons être prêts à partir. Nous devons être prêts à l’apporter quand nous arriverons ici demain.

Quelle est la prochaine étape pour chaque équipe ? : La quête de la Floride se poursuit et attendra le vainqueur de l’Auburn – Vanderbilt mercredi soir, toujours en cours. Le prochain match des Gators aura lieu jeudi à 20 h 00 CT.

L’Alabama tombe dans le groupe des perdants et attendra le perdant d’Auburn et de Vanderbilt.

Voici quelques points à retenir de l’action du jour 2 et ce qu’ils signifient pour chaque équipe :

Une question imminente pour LSU entrant dans le tournoi était l’utilisation de Paul Skenes, combien les Tigers utiliseraient-ils le lanceur SEC de l’année ? L’entraîneur Jay Johnson a opté pour Thatcher Hurd, qui a livré 5 1/3 manches solides contre la Caroline du Sud; puis les chauves-souris LSU ont fourni un soutien plus que suffisant dans une victoire 10-3.

Johnson a commencé le tournoi de la SEC avec un changement de composition, gardant le meilleur espoir Dylan Crews au premier rang, mais Josh Pearson a frappé en deuxième position. Tommy White est passé du deuxième au troisième dans l’ordre et Tre’ Morgan a effectué le nettoyage. Le résultat : sept coups sûrs combinés et six points produits entre les quatre meilleurs frappeurs. Crews a prolongé sa séquence de matchs consécutifs atteignant la base à 60 matchs, datant de la saison dernière.

Quelle est la prochaine étape pour chaque équipe ? : LSU, une tête de série n ° 1 projetée dans le tournoi NCAA, jouera à nouveau à 16h30 jeudi contre l’Arkansas, qui a battu Texas A&M 6-5 en 11 manches mercredi.

La Caroline du Sud, tête de série n ° 2 projetée, affrontera Texas A&M à 21h30 CT jeudi.

L’Arkansas en retire un

L’Arkansas, qui pourrait également plaider en faveur de la tête de série n ° 1 avec un championnat du tournoi SEC, a livré une impressionnante performance d’ouverture à Hoover avec une victoire de retour. Les Razorbacks tiraient de l’arrière 4-1 en fin de septième manche avant qu’un grand chelem de Jared Wegner ne renverse le match, donnant à l’Arkansas une avance de 5-4.

Will McEntire de l’Arkansas, un partant devenu releveur récemment, a commis une erreur coûteuse: un coup de circuit en solo abandonné qui a égalé le match à 5 en neuvième manche, mais il a donné aux Razorbacks quatre manches et l’équipe une chance de gagner dans le 11e manche. Le frappeur désigné Kendall Diggs a placé l’Arkansas dans la tranche des vainqueurs de jeudi.

Quelle est la prochaine étape pour chaque équipe ? : L’Arkansas, une autre tête de série n ° 1 projetée, obtient une autre chance à LSU après avoir perdu deux des trois contre les Tigers au cours de la saison régulière.

Texas A&M, une tête de série n ° 3 projetée, affrontera la Caroline du Sud pour la première fois cette saison.

(Photo de BT Riopelle : James Gilbert / Getty Images)