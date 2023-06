La victoire dominante de l’USMNT contre le Mexique éclipsée par la bombe de Gregg Berhatler

Doug McIntyre Journaliste de football

PARADISE, Nevada – L’équipe nationale masculine des États-Unis a prolongé sa séquence sans défaite contre le Mexique à six matchs jeudi avec une victoire catégorique 3-0 sur Le Tri qui a envoyé les Américains à la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dimanche contre le Canada. Les Canadiens ont dominé le Panama dans l’autre demi-finale plus tôt jeudi.

Après avoir raté une occasion en or en première mi-temps de donner l’avantage aux hôtes, Christian Pulisic a pleinement profité de ses deux prochaines opportunités, marquant de chaque côté de la mi-temps.

Pulisic a converti son deuxième sur un centre parfait de Tim Weah juste après la pause. Le remplaçant de deuxième mi-temps Ricardo Pepi a complété la déroute quatre minutes après avoir remplacé le débutant Folarin Balogun.

Le seul inconvénient pour les États-Unis était les cartons rouges délivrés à Sergiño Dest et Weston McKennie pour avoir riposté lors de deux altercations distinctes après que le résultat ne faisait aucun doute.

Voici trois plats à emporter du match de jeudi.

L’USMNT humilie complètement El Tri

La ligne de score de 3-0 représente la plus grande marge de victoire des États-Unis sur le Mexique en plus de 23 ans. Après un départ lent devant la foule extrêmement pro-mexicaine du stade Allegiant, les États-Unis ont commencé à dominer vers la 15e minute. Ils n’ont jamais regardé en arrière.

« Beaucoup de points positifs pour leur faire gagner le match évidemment », a déclaré le gardien Matt Turner par la suite.

Les Américains semblaient avoir un point à prouver dans celui-ci, et ils l’ont prouvé. Une fois que Pulisic l’a fait dos un cero, c’était effectivement fini.

« J’ai l’impression que nous avons très bien exécuté », a déclaré Weah. « Christian, comme vous l’avez vu, il était dégoûté d’avoir disparu. Mais en équipe, nous l’avons remonté et il a obtenu le premier [goal] puis la seconde. Ensuite, ça coulait juste de là. »

Après sa pire performance en Coupe du monde depuis des décennies, El Tri n’avait pas de réponse. Le football répond, de toute façon. Au lieu d’essayer de récupérer un but, les joueurs mexicains ont plutôt tenté de frapper leurs adversaires chaque fois que possible.

« La dernière fois que nous avons joué contre le Mexique, c’était la même situation », a déclaré Weah. « Avec un jeu comme celui-ci, des choses vont arriver. »

Pourtant, les États-Unis semblaient beaucoup plus préparés cette fois-ci. Plus expérimenté aussi, après avoir atteint les huitièmes de finale de Qatar 2022 il y a six mois.

« Je pense que tout le monde était assez triste d’avoir perdu à la Coupe du monde parce que c’est l’une des plus grandes étapes, sinon la plus grande », a déclaré Weah. « Je pense que nous en avons tiré des leçons. Et maintenant, nous faisons de notre mieux pour rebondir et nous recentrer contre de grandes équipes comme celle-ci. »

Les États-Unis manqueront Dest et McKennie dimanche

Le triomphe a coûté cher aux États-Unis. Les deux équipes ont terminé le match avec neuf hommes. Le Mexicain Cesar Montes a été expulsé pour avoir brutalement abattu Balogun ; McKennie a également vu rouge après s’être précipité à la défense de son nouveau coéquipier. Plus tard, Sergiño Dest a répondu en nature après avoir reçu une poussée au visage de Gerardo Arteaga.

Les cartons rouges ont évidemment fait beaucoup plus mal aux Américains, car Dest et McKennie vont maintenant rater le match pour le titre.

« J’ai été déçu à la fin », a déclaré Pulisic. « Je souhaite vraiment que certains de nos gars gardent un peu mieux la tête. »

Turner a adopté une vision plus philosophique.

« Ce sont évidemment deux gars qui ont commencé chaque match de la Coupe du monde, les gars ont été des piliers de notre équipe au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré. [But] la force de notre groupe est le collectif. Nous comptons donc sur le prochain homme, comme nous le faisons toujours. »

La victoire des États-Unis éclipsée par l’annonce du retour de Berhalter

Lors d’une nuit normale, il n’y aurait pas de plus grande nouvelle pour l’USMNT que de jouer son plus grand rival hors du terrain pour se qualifier pour la finale d’un tournoi. Ce n’était pas une nuit normale.

Moins de deux heures avant le coup d’envoi, l’agent de Jesse Marsch – le seul Américain à avoir été entraîneur en Premier League anglaise, en Bundesliga allemande et en UEFA Champions League – a déclaré que son client ne deviendrait pas le prochain entraîneur américain, comme beaucoup l’avaient prédit. Puis, juste au moment où le match était sur le point de commencer, The Athletic a rapporté que l’entraîneur de la Coupe du monde 2022, Gregg Berhalter, était sur le point de parvenir à un accord pour revenir pour le reste du cycle 2026 – une nouvelle confirmée par FOX Sports.

Ce fut une tournure des événements étonnante pour un programme qui n’a pas eu de chef à plein temps toute l’année. Berhalter devrait être (ré)introduit vendredi. L’entraîneur par intérim BJ Callaghan, assistant de Berhalter de 2019 à 22, a esquivé une question sur le retour imminent de l’ancien patron. Tout comme plusieurs joueurs américains. Pulisic, qui a remporté les honneurs de l’homme du match, n’était pas parmi eux.

« Aujourd’hui est un témoignage du travail qui [Berhalter] mis dans cette équipe », a déclaré Pulisic, qui portait le brassard de capitaine avec Tyler Adams blessé. « BJ a repris là où il s’était arrêté et c’est un témoignage pour lui, un témoignage pour cette équipe et la façon dont nous avons continué et mis sur une performance comme celle-là. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

