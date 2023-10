La victoire des Timberwolves en pré-saison offre aux jeunes une chance de montrer leur talent – ​​Twin Cities

L’entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, a noté qu’il « doit y avoir une lumière au bout du tunnel » pour les jeunes joueurs qui ne courent pas beaucoup au cours d’une saison NBA.

Avec une liste comme celle du Minnesota – qui regorge de joueurs expérimentés de la NBA, même de gars habitués à jouer des minutes régulières qui ne le seront peut-être pas cette saison – entrer dans la rotation en tant que joueur de première ou de deuxième année peut être un exploit impossible.

Ainsi, s’il n’y a pas de lumière, a noté Finch, « autrement les gars perdront la foi ».

C’est pourquoi il était important pour Finch and Co. d’aborder le match préparatoire à domicile de mardi contre le Maccabi Ra’anana – un club professionnel israélien – de la même manière que le Minnesota l’a fait. Les 10 meilleurs joueurs de rotation des Timberwolves portaient des sweats. Toutes les minutes appartenaient à tout le monde.

« Pour que ces gars-là passent de vraies minutes en minutes dans des situations afin de pouvoir les évaluer un peu mieux », a déclaré Finch. « Ils travaillent dur, ils sont très engagés. »

C’était l’occasion pour l’équipe d’entraîneurs et le front office des Timberwolves, ainsi que pour les fans présents lors du seul match préparatoire à domicile de l’équipe, d’avoir un meilleur aperçu des ailiers de deuxième année Josh Minott et Wendell Moore Jr., de l’attaquant recrue Leonard. Miller et le centre buteur Luka Garza.

Ils se sont certainement tous démarqués avec divers éclairs, puisque Garza a marqué 13 de ses 20 points en première mi-temps lors du premier quart-temps. Moore, Miller et Minott ont aidé le Minnesota à accélérer le rythme, éblouissant dans la transition avec des passes impressionnantes et des finitions fluides alors que les Timberwolves prenaient ce qui était autrefois un déficit précoce à deux chiffres et renversaient rapidement le scénario en route vers une victoire de 138-111.

Garza a terminé avec 30 points, tandis que Minott a récolté 23 points, six rebonds, six passes décisives et trois blocs. Miller a ajouté 22 points et 15 rebonds.

Ils ont pu montrer ce qu’ils avaient.

Minott et Moore ont passé les deux dernières intersaisons, depuis leur repêchage en 2022, dans le centre d’entraînement du Minnesota. Ils commencent à prendre forme en tant que joueurs. Minott est une source constante et de haut vol d’énergie et de jeux phares qui s’efforce de ralentir un peu.

« Les meilleurs joueurs, c’est comme si le jeu était au ralenti pour eux, donc j’essaie juste d’apprendre le jeu », a déclaré Minott.

Il comprend clairement les choses en cours de route. Mardi, il a décrit comment affronter des joueurs comme Shake Milton et Naz Reid à l’entraînement lui apprenait à défendre les entraînements et les post-ups avec physique.

Au fur et à mesure qu’il apprend les nombreuses nuances, le jeu devient plus facile.

« Une fois que vous avez reconnu les schémas, vous pouvez vraiment voir ce qui va se passer. C’est comme connaître l’avenir. Je ne vais pas dire que je suis un maître dans ce domaine – nous sommes en deuxième année – mais je commence à reconnaître les modèles », a déclaré Minott. « Le jeu est une question de modèles, de lectures, votre défenseur fait ceci, faites ceci. En défense, si vous voyez quelque chose se produire, vous savez ce que cela va mettre en place, et cela aide vraiment à ralentir l’esprit et à comprendre ce qui s’en vient.

Minott lui-même décrit Moore comme un joueur qui commence à voir le jeu à ce niveau. Finch a déclaré que l’équipe prépare Moore à devenir le type d’ailier qui peut servir d’homme de pointe, amenant l’équipe à ses actions offensives.

« J’ai un an à mon actif, donc je sais en quelque sorte ce qui se passe », a déclaré Moore. «Je me sens juste un peu plus à l’aise là-bas. Pas si frénétique, pas si pressé. Juste pouvoir jouer à mon rythme.

« Il a l’air tellement posé ces jours-ci. Vous pouvez vraiment dire qu’il commence à devenir comme un véritable meneur », a ajouté Minott. « Il connaît les bonnes lectures et il sait comment le terrain va s’ouvrir offensivement et il s’est concentré sur la défense, en passant par les écrans, des trucs comme ça. »

Finch a déclaré que les deux joueurs commencent vraiment à comprendre qui ils sont sur le terrain et ce qu’ils peuvent apporter de mieux au match. Cette connaissance conduit à des performances plus cohérentes. C’est le genre de choses qui ne s’améliorent qu’avec l’expérience. Ces expériences peuvent aller de la pré-saison de mardi à un temps de jeu plus prolongé avec la filiale G-League des Timberwolves dans l’Iowa. Finch a déclaré que le Minnesota avait « trompé » Minott et Moore dans ce domaine en tant que recrues, car les blessures du club NBA ont forcé les deux joueurs à rester dans les parages comme options d’urgence. Même avec cela, il semble que les jeunes ailes deviennent des professionnels.

«Je me sens un peu plus à l’aise. Je suis ici depuis un an. Je sais en quelque sorte ce qui se passe », a déclaré Moore. « J’ai appris des nouveaux et des anciens. Ça a été génial.