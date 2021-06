La victoire des Sixers sur les Hawks qui sauve la saison laisse plus de questions pour le match 7

ATLANTA – Trae Young venait de réaliser son 3 points le plus ridicule des séries éliminatoires, une bombe penchée et s’estompant vers sa droite depuis la ligne de touche avec Tyrese Maxey traquant chacun de ses dribbles, le genre de tir que seuls les joueurs superstars tentent beaucoup moins dans l’embrayage minutes d’un match de clôture.

Mais Young l’avait fait, ramenant les Hawks d’Atlanta à un point des 76ers de Philadelphie avec seulement 1:59 au compteur. C’était comme le moment qui pourrait bien lancer ces improbables Hawks vers une victoire dans le match 6 et le plus gros bouleversement des séries éliminatoires, un coup de poing stupéfiant avant le coup de grâce devant une foule debout seulement qui avait passé deux heures à demander à leur équipe de décrocher la série.

Et puis, juste comme ça, il a fait nuit à State Farm Arena. Littéralement.

Comme les présages vont, il était difficile de savoir exactement ce que cela signifiait. Les Hawks étaient-ils sur le point d’éteindre les lumières des 76ers pour de bon ? Ou est-ce que l’interrupteur était sur le point de s’allumer pour une tête de série n ° 1 qui n’avait pas joué comme ça dans cette série?

Maintenant, après que Philadelphie soit restée en vie avec une victoire 103-99, nous savons avec certitude : une occasion manquée pour Atlanta. Un sursis pour les 76ers, et une chance de sortir de l’obscurité de leur épique Game 5 s’effondrer dans la lumière des finales de la Conférence Est.

« Nous avons laissé tomber le ballon, évidemment, et cela a piqué pour nous tout le groupe », a déclaré l’attaquant des 76ers Tobias Harris. « Nous avons dit: ‘Il va y avoir beaucoup de critiques, mais nous devons rester concentrés car la série n’est pas terminée.’ Cela a peut-être été le cas pour beaucoup de gens, mais pour nous en tant que groupe, nous avons un autre match à gagner. »

Maintenant, ils en ont un autre, et peut-être beaucoup plus que cela.

L’hypothèse sera maintenant qu’Atlanta est effectivement terminé, après avoir laissé échapper la chance de conclure la série. La réalité, comme pour la plupart des choses impliquant les Ben Simmons-Joel Embiid 76ers, n’est peut-être pas aussi simple.

C’est toujours une équipe avec d’énormes défauts structurels, à commencer par Simmons – leur pièce maîtresse supposée – ayant un impact si limité sur l’attaque qu’il était sur le banc d’environ six minutes jusqu’à deux minutes restantes parce que les Hawks étaient déterminés à mettre lui sur la ligne des fautes où il a tiré 33% en séries éliminatoires.

Les 76ers sont également une équipe qui semble si souvent vulnérable à la tension émotionnelle des séries éliminatoires, à la pression de tenir la promesse que leur « processus » finirait par porter ses fruits avec quelque chose de plus important qu’une sortie des séries éliminatoires au deuxième tour.

En ce sens, ce à quoi ils seront confrontés dimanche est bien plus mental que physique. Les implications de perdre un match 7 à domicile contre les Hawks seraient aussi monumentales que tout ce que leur franchise a vu au cours de plusieurs décennies.

« Nous savons quel est le récit et c’est beaucoup plus facile de jouer sans pression, je le dirai », a déclaré le gardien des Hawks Kevin Huerter. « On a l’impression que nous avons joué avec l’argent de la maison tout au long des séries éliminatoires, et il s’agit de la première série éliminatoire de beaucoup de gars, nous sommes donc toujours dans une bonne position. Notre confiance est vraiment élevée. Ce soir était une très bonne opportunité, et nous aurait pu gagner, mais le septième match n’appartient à personne. »

Cela dit quelque chose à la fois extrêmement bon et extrêmement troublant que les 76ers n’auraient pas réussi le match 6 sans l’agressivité et la confiance de la recrue Tyrese Maxey, ou sans Seth Curry ressemblant à nouveau à son frère plus connu de la ligne des 3 points.

Il s’agit de Simmons et Embiid, qui semblent se fatiguer de plus en plus au fur et à mesure que la série avance en jouant sur un ménisque déchiré au genou. Ni Simmons (six points) ni Embiid (22 points sur 9 tirs sur 24) n’ont suffisamment bien joué pour battre les Hawks, et encore moins suggèrent que les 76ers pourraient en fait remporter un titre NBA de plus en plus ouvert.

Mais Maxey s’est mis au sol tôt en raison des problèmes de faute de Simmons, a effectué des tirs audacieux qui ont aidé les 76ers à surmonter une première vague des Hawks et ont fini comme leur principal gestionnaire de balle sur le tronçon. Après avoir joué seulement 33 minutes combinées pour toute la série sur cinq matchs, il a fini par marquer 16 points en 29 minutes vendredi.

« Il avait juste du cran », a déclaré Harris. « Il avait confiance. À la minute où il a marché sur le sol, il nous a donné ce coup de pouce et il a juste joué avec cette liberté là-bas. Il n’avait pas peur du moment, n’était pas timide. Il est arrivé à ses places et nous a donné ce grand regain d’énergie. »

Les 76ers ont réussi à prendre le contrôle du match lorsque Curry a commencé la seconde mi-temps avec un trio de 3 points en 119 secondes. Au cours des deux derniers matchs, il a fait 13 sur 21 à longue distance, ce qui est le genre de trucs sur les marges qui peuvent renverser une série.

En dehors de Young et de son spectaculaire effort de 34 points, les joueurs secondaires des Hawks n’ont tiré que 5 sur 21 sur 3 points dans le match 6, ce qui a été une tendance à long terme. Bogdan Bogdanovic, qui tirait aussi bien que n’importe quelle aile de la NBA au cours des deux derniers mois de la saison régulière, a particulièrement connu des difficultés, ne faisant qu’un sur dix lors des deux derniers matchs.

« J’ai l’impression que nous n’avons pas vraiment bien tiré depuis le premier match, a déclaré Huerter.

Aussi étrange que cette série ait été, et aussi imparfaite et fragile que les 76ers soient parfois apparus, il serait insensé de miser sur un résultat dimanche. Les tendances qui ont soulevé les équipes à divers moments de la série sont probablement insoutenables.

Les Hawks vont-ils continuer à rater de bons coups ? Les joueurs de soutien des 76ers vont-ils continuer à sauver Simmons ? Embiid aura-t-il un second souffle à domicile, ou Young va-t-il enfin flancher après un assaut acharné contre la défense des 76ers ?

« Tous les autres matchs ne veulent rien dire », a déclaré Young. « C’est un match, les deux équipes gagnent ou rentrent à la maison.

« Ce sont deux très bonnes équipes et les gars se battent. Ils ne sont pas venus ici et ne nous ont pas fait sauter. Ils ont fait (quelques) autres jeux sur la dernière ligne droite. »

Et tout comme un interrupteur d’éclairage qui s’allume et s’éteint, tout peut changer en un clin d’œil dans cette série.

Suivez Dan Wolken sur Twitter @DanWolken.