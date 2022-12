La victoire des Sixers le jour de Noël a montré la puissance de feu offensive qu’ils s’attendaient à avoir toute l’année

Joel Embiid l’a fait rouler au milieu du quatrième quart du match du jour de Noël des Sixers au Madison Square Garden. Il était assis sur 31 points, une performance qui avait l’étoffe d’une autre soirée monstre pour le meilleur marqueur de la NBA.

Et pourtant, sur peut-être la plus grande étape de la saison régulière que la ligue a à offrir, le joueur franchisé des Sixers s’est parfaitement contenté de jouer en tant que spectateur.

Après que les Sixers aient obtenu un rebond défensif, Embiid a pointé du doigt Georges Niang. Embiid gagne plus de 30 millions de dollars de plus par saison que Niang, mais il a vu que son coéquipier jouait un rôle clé en mettant la défense des New York Knicks dans une impasse. Plus précisément, Julius Randle de New York avait du mal à défendre sa mission chaque fois que Niang plaçait un écran pour James Harden. Ainsi, Embiid a pointé du doigt l’homme connu sous le nom de “The Minivan” pour faire exactement cela alors qu’il se tenait dans le coin.

Niang, qui avait renversé un 3 points sur la même action de pick-and-pop la possession précédente, a encore frappé. Harden a attiré deux défenseurs, et lorsque Jalen Brunson a fait tourner son homme pour aider Randle, Niang a rapidement déplacé le ballon vers De’Anthony Melton. Puis, après que Melton ait conduit et renvoyé le ballon à Niang, le meilleur tireur à 3 points des Sixers de la saison était grand ouvert.

Alors qu’Embiid regardait cela se dérouler de côté, il aimait ce qu’il voyait. À la seconde où Niang a lâché le coup, Embiid a déployé ses bras dans l’attente. Une fois que le ballon est tombé à travers le filet, Embiid s’est dirigé vers le coin pour crier sur la foule new-yorkaise. Il savait qu’un temps mort arrivait, tout comme il avait apparemment su qu’un Niang à 3 points arrivait quelques secondes plus tôt.

Les Sixers ont battu les Knicks, 119-112, lors de la matinée de Noël au Madison Square Garden, prolongeant leur séquence de victoires à huit matchs et leur record général à 20-12 alors qu’ils continuent de grimper au classement. Et c’est ce type de séquence spécifique, avec un niveau écrasant de talent offensif choisissant parmi un menu d’options attrayantes pour jouer même avec de bonnes défenses adverses, qui vous fait vous demander comment les Sixers sont arrivés ici à ce stade, à seulement 2,5 matchs du meilleur record. en NBA.

Ce n’est pas une surprise que les Sixers se retrouvent dans cette position à Noël. Mais la façon dont ils l’ont fait n’est pas allée au script. À l’approche de la saison, le plan approximatif des Sixers vers le succès était «une attaque d’élite, une défense légèrement supérieure à la moyenne». Même après avoir déchiqueté les Knicks à Noël, les Sixers n’ont en moyenne que 113,8 points pour 100 possessions, selon Cleaning The Glass, bon pour le 14e de la ligue.

Mais cette unité offensive qui était exposée au Jardin ? Ce n’était pas une unité offensive moyenne.

Une partie de la production offensive moyenne cette saison se résume à Embiid, Harden et Tyrese Maxey qui ont tous raté beaucoup de temps avec des blessures. (Maxey est toujours absent après s’être fracturé le pied il y a cinq semaines. Maintenant, Embiid et Harden, au moins, ont tous deux retrouvé leur forme alors que nous approchons de la mi-saison.

Embiid, qui a été dominant pendant près de deux mois, a secoué une première mi-temps inhabituellement difficile pour marquer 35 points sur 12-22 tirs depuis le terrain contre les Knicks. Après s’être appuyé sur la ligne des lancers francs pour le maintenir à flot, un outil qu’il peut utiliser pour élever son plancher lors des performances vers le bas, Embiid a trouvé un rythme une fois revenu des vestiaires après la mi-temps. Il a tiré 8 sur 12 en seconde période et a généralement fait paraître facile.

Les Knicks ont généralement joué une seule couverture contre le grand homme vedette des Sixers. Mitchell Robinson est un solide défenseur, mais sur ce jeu, Embiid le promène avec désinvolture dans la voie et se retourne dans un crochet au-dessus de lui.

Au fur et à mesure que le jeu avançait, Embiid est devenu plus patient en attendant la défense de l’aide et le score. Lorsque la défense des Knicks a montré son aide, Embiid a trouvé PJ Tucker pour un jeu à 3 points. Maintenant qu’Embiid a amélioré sa vision des passes et du sol, il n’y a pas de bon moyen de le défendre.

Harden a sauvé l’un de ses meilleurs matchs offensifs de la saison pour la grande scène, terminant avec 29 points, 13 passes et un seul chiffre d’affaires. Depuis qu’il a trébuché à Houston lors de son premier match de retour de blessure, les chiffres de Harden ont été excellents: 21,6 points et 12,8 passes décisives par match sur 61% de tirs réels. Dans ce jeu, le score individuel de Harden a maintenu les Sixers à flot quand Embiid se reposait. Montrezl Harrell, le remplaçant d’Embiid ce jour-là, a terminé un plus-13 en 14 minutes malgré un tir de 0 pour 2 depuis le terrain. C’était principalement le fait de Harden.

Harden a tiré 5 sur 11 depuis la ligne des 3 points et 10 sur 11 depuis la ligne des lancers francs. Quand il a décidé de s’en prendre à Randle et aux autres défenseurs les plus faibles des Knicks dans les actions sur écran de balle, il a éclaboussé quelques 3 profonds.

Bien sûr, ce match aurait été moins divertissant si les Sixers n’avaient pas attendu le quatrième quart-temps pour arrêter l’offensive des Knicks. Cela illustre l’autre extrémité déroutante du spectre avec cette saison des Sixers à ce jour. Les Sixers se classent au cinquième rang des points accordés pour 100 possessions cette année, ce qui est une excellente note. Mais on n’avait certainement pas l’impression de regarder l’une des unités d’élite de la ligue lorsque les Knicks ont atteint 95 points en trois quarts.

La principale statistique qui remet en question le classement défensif élevé des 76ers est que les adversaires ne tirent que 32,7 au-delà de l’arc, les derniers de la NBA. Il y a de bonnes raisons de croire qu’au moins une partie de ce tir à froid est la chance qui se brise dans la direction des Sixers plutôt que quelque chose que les Sixers font pour limiter les regards ouverts à 3 points. Les Knicks, en particulier Jalen Brunson et Julius Randle, ont obtenu tout ce qu’ils voulaient isolément pendant de longues périodes du match. Tucker, qui a été recruté principalement pour renforcer la défense, a été constamment dépoussiéré du dribble par Randle, qui a lui-même marqué 35 points.

Les Sixers ont finalement opté pour une défense de zone qui a ralenti les Knicks dans un quatrième quart-temps de 16 points, mais cela semble être plus une solution temporaire qu’une solution principale. Les Sixers jouent en zone sur 6,5% de leurs possessions défensives, le sixième plus grand nombre de la ligue, selon Synergy Sports. C’est une stratégie sur laquelle Doc Rivers s’est appuyé lorsque la défense d’homme à homme a semblé un peu lente. Les Knicks ont également battu les Sixers sur la vitre défensive pendant des étirements, terminant le match en rebondissant sur 32,6% de leurs échecs.

Mais les Sixers ont également fait preuve de polyvalence. Melton a saupoudré de tirs chauds (5-7 au-delà de l’arc) pour accompagner sa défense. De plus, les Sixers ont remplacé Niang pour Tucker au quatrième quart, ce qu’ils ont fait fréquemment ces derniers temps. Avec l’amélioration de Tobias Harris en tant que joueur de catch-and-shoot, les Sixers ont un tas d’options autour du jeu à deux Harden-Embiid. C’est beaucoup plus facile de défendre quand l’autre équipe doit sortir le ballon du filet.

Après le 3 points de Niang, les Sixers sont revenus à la même action. Lorsque les Knicks ont transféré Randle sur Harden, il l’a dépoussiéré de manière isolée.

La façon dont les Sixers ont joué jusqu’à présent n’est pas exactement passée au script. Comme les événements de la journée l’ont montré, on ne sait pas non plus ce que l’avenir réserve à l’équipe. Mais à partir de Noël à New York, ils semblent être une équipe, et plus particulièrement une infraction, qui prend forme.

(Photo du haut de Joel Embiid : Dustin Satloff / NBAE via Getty Images)