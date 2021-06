La victoire des Sixers dans le match 3 révèle l’écart que les jeunes Hawks doivent encore combler

ATLANTA — Rétrospectivement, les contours de cette série de demi-finales de la Conférence Est entre les Philadelphia 76ers et les Atlanta Hawks se sont probablement révélés vers la fin du premier match.

Bien qu’Atlanta ait désespérément tenu bon pour la victoire, le retour frénétique des 76ers au quatrième trimestre avait à la fois débloqué certaines options sur la façon dont ils pourraient attaquer le reste de la série et a semé le doute que le tapis magique que les Hawks avaient monté à Philadelphie était sur le point de se déverser à la prochaine station.

Et petit à petit, minute par minute, depuis ce moment, la vérité fondamentale de ce match est apparue : les 76ers ont un peu plus que les jeunes Hawks.

Plus de répétitions dans la ligne fine, vous devez marcher dans les séries éliminatoires entre la physicalité et l’agressivité excessive. Plus de taille pour lancer Trae Young et rendre ses décisions avec le ballon un peu plus difficiles. Plus de bras pour perturber ces passes croisées fantaisistes et poster des entrées qui sont devenues tellement plus faciles pour Atlanta au premier tour contre les Knicks de New York. Notation secondaire plus fiable.

Beaucoup plus.

La victoire 127-111 de Philadelphie dans le match 3 ne met pas fin à la série, ni même ne garantit qu’elle ne durera pas plus longtemps. Les Hawks ont toujours un match 4 de retour à State Farm Arena lundi, et une victoire là-bas ferait 2-2 et renverserait la pression sur les 76ers pour conserver le service dans le match 5.

Mais pour aller au cœur du sujet, pourquoi les 76ers sont la tête de série n ° 1 dans l’Est et pourquoi les jeunes Hawks ne sont pas encore arrivés, Game 4 vous a dit tout ce que vous devez savoir.

Atlanta était pressé et mal à l’aise de faire à peu près n’importe quoi en attaque et complètement dépassé du côté défensif du terrain. Philadelphie a obtenu le ballon là où il devait aller (généralement à Joel Embiid), a tiré de manière opportuniste depuis la ligne des 3 points (10 sur 21) et n’a jamais permis aux Hawks même un instant de paix.

Tout comme une graine n°1 est censée le faire.

« Ils ont fait du bon travail d’exécution et nous ont vraiment battus, profitant de leur taille », a déclaré l’entraîneur des Hawks, Nate McMillan. « En gros, nous ne pouvions tout simplement pas obtenir d’arrêts. Nous ne sommes pas en mesure d’obtenir des arrêts et de passer en transition pour obtenir quelque chose de facile. Lorsque leur défense est établie, ils sont plutôt bons. »

Autant Atlanta s’est montré contre les Knicks et s’est montré chaud dans le match 1 de cette série, c’est ce que sont vraiment les séries éliminatoires: quelle équipe peut s’adapter et monter d’un niveau.

Les 76ers ont ces options, non seulement avec Embiid – qui a marqué 27 points dans le match 3 et a réussi 47 tentatives de lancers francs jusqu’à présent dans la série – mais en pouvant utiliser à la fois Ben Simmons et Matisse Thybulle sur Young.

Bien que Young ait toujours obtenu ses chiffres avec 28 points sur 9 tirs sur 17 et huit passes décisives, tout ce que l’offensive d’Atlanta a essayé de faire était un gros plus difficile, plus de broyage. Si les Hawks ne sont pas fous de la ligne des 3 points – et ils ne sont allés que 6 sur 23 dans ce match – ils n’ont pas beaucoup de moyens de faire pression sur les 76ers pour faire le prochain ajustement dans ce séries.

« Nous avons obtenu des arrêts et c’était la chose la plus importante pour nous », a déclaré l’attaquant Tobias Harris à propos du début du troisième quart lorsque les 76ers ont marqué sur 10 de leurs 12 premières possessions et ont affirmé le contrôle total du match 3. « Nous avons pu obtenir s’arrête et pousse le ballon vers le sol et entre vraiment dans la transition. Tout au long de l’année, il n’est pas surprenant que la transition ait été notre meilleure attaque. «

C’est encore au début de la série, mais on dirait qu’Atlanta est déjà à court de mouvements à faire. En trois matchs, les Hawks n’ont pas pu faire grand-chose pour déranger Embiid, que ce soit Clint Capela qui le joue directement ou qui essaie d’amener des équipes doubles, ce qui a conduit à de nombreux paniers faciles au début du match vendredi lorsque soit il les a traversés pour un look propre, soit il est passé aux coupeurs juste sous le rebord. Ils ont également eu du mal à contenir le rôle de Philadelphie, que ce soit Shake Milton explosant dans le match 2 ou Furkan Korkmaz faisant des tirs difficiles pour obtenir ses 14 points dans le match 3.

Même Simmons devrait être en pleine confiance offensivement maintenant après avoir chassé plus de tirs en seconde période et avoir été récompensé par 18 points.

Mais c’est exactement ce que les équipes en lice pour le championnat sont censées faire en séries éliminatoires. Philadelphie a pris un coup de poing dans le match 1 et a vu le niveau de jeu de tout le monde augmenter. Atlanta a intimidé les 76ers pendant les trois quarts et a eu du mal à répondre à leur réponse depuis.

« Nous savions que ce serait difficile », a déclaré McMillan. « Tout sera sur la table en ce qui concerne la façon dont nous sortons et jouons parce que leur taille est un facteur et ils nous ont à peu près battu dans la peinture ce soir et nous verrons si nous pouvons faire quelques ajustements ici. »

Pour Atlanta, cependant, la réalité d’être une tête de série n ° 5 faisant sa première apparition en séries éliminatoires avec cette liste signifie qu’il n’y a probablement pas une tonne d’ajustements qui peuvent renverser de manière réaliste les choses dans leur direction.

L’écart entre les Hawks et les 76ers a commencé à apparaître de manière importante vendredi soir, et cela ressemblait beaucoup plus à la vérité qu’à tout ce qui s’est passé dans cette série.

