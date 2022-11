La victoire des États-Unis sur l’Iran met fin à une semaine tendue

DOHA, Qatar – Lundi, le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a été invité à être, entre autres, économiste, agent des douanes, expert en politique militaire et ambassadeur des Nations Unies.

Mardi, il a enfin pu être ce qu’il voulait le plus : un entraîneur qui a emmené son équipe jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Après que les États-Unis aient résisté à l’Iran, 1-0, au stade Al Thumama, Berhalter a attrapé son équipe d’entraîneurs dans une étreinte d’ours de groupe dans la zone technique, leurs bras enroulés étroitement autour des épaules de l’autre alors qu’ils rebondissaient de haut en bas. Il a ensuite couru sur le terrain pour se prélasser dans la célébration avec ses joueurs et le contingent bruyant de fans américains derrière le but.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 3 2 1 0 +7 sept 2 – États-Unis 3 1 2 0 +1 5 3 – Iran 3 1 0 2 -3 3 4 – Pays de Galles 3 0 1 2 -5 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Quatre ans après avoir repris un programme en plein désarroi, Berhalter avait fait passer les États-Unis dans ce qui est, de loin, la plus grande victoire de sa carrière.

“C’est la première fois en 92 ans que nous avons deux blanchissages lors d’une Coupe du monde”, a déclaré plus tard Berhalter, le visage rouge. “Alors, les garçons font quelque chose de bien.”

Ce furent des 24 heures remarquables pour Berhalter, le type de juxtaposition incroyable qui ne peut exister que dans le football international – et seulement avec un match comme celui que les États-Unis ont eu contre l’Iran, un pays dont l’histoire, à la fois seule et avec les États-Unis États-Unis, est profonde et compliquée et désordonnée.

Cette histoire est ce qui a alimenté l’accumulation. Le football américain n’a pas joué un petit rôle dans l’inconfort avant le match, car la fédération – à l’insu de Berhalter ou de ses joueurs – a publié des images sur les réseaux sociaux montrant le drapeau iranien sans le logo de la République islamique dans le but de montrer son soutien à femmes en Iran qui se battent pour les droits humains les plus élémentaires.

Aussi bien intentionné qu’il ait pu être, il a néanmoins créé une tempête de feu, et Berhalter a dû essayer de s’y retrouver. Lors de sa conférence de presse lundi, des journalistes iraniens lui ont lancé des questions sévères, lui demandant d’expliquer pourquoi l’inflation pourrait contribuer à un manque de popularité pour son équipe chez lui ou de justifier les diverses exigences de visa que les États-Unis imposent aux Iraniens qui pourraient vouloir pour y voyager. Il y avait une question sur les navires de guerre américains dans la région.

C’était, à tous points de vue, bizarre, mais Berhalter – à son crédit – l’a géré habilement. Il s’est excusé pour toute offense que les publications sur les réseaux sociaux auraient pu causer tout en exprimant son soutien à ceux qui se battent pour une vie meilleure. Il a également fait de son mieux pour ramener l’attention sur le football. À bien des égards, ce match était le jour du jugement pour Berhalter et ses joueurs à la fin d’une résurrection de quatre ans, et Berhalter devait faire tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que ses joueurs étaient prêts.

jouer 1:43 Steve Nicol et Craig Burley ont un aperçu du match des huitièmes de finale entre les États-Unis et les Pays-Bas en Coupe du monde.

Bref, ils l’étaient. Castigating Berhalter est un peu une industrie artisanale dans les cercles de ceux qui suivent de près l’équipe américaine – telle est la vie d’un manager international, vraiment – ​​mais c’est sûr: Berhalter a remporté une Gold Cup et une Ligue des Nations. Il a battu le Mexique à trois reprises (y compris lors des éliminatoires de la Coupe du monde). Il a supervisé une refonte complète de la liste de jeunes joueurs internationaux talentueux, a fait des choix difficiles – et dans certains cas étonnants – sur qui amener au Qatar et a maintenant mené cette équipe aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Est-il parfait ? Il n’est pas. Il y a encore des critiques raisonnables à faire sur sa tactique ou ses schémas de remplacement, mais l’attaquant Joshua Sargent a été rappelé et a livré une solide performance contre l’Iran, tout comme le défenseur Cameron Carter-Vickers (qui a remplacé Walker Zimmerman). Tim Ream, un ajout tardif surprenant à la liste juste avant la Coupe du monde, était également solide en défense. Aussi stressant que cela ait pu être, les États-Unis ont pu voir leur avance tardivement.

Plus encore, Berhalter a motivé ses joueurs, les poussant à rencontrer le moment. Berhalter a rappelé plus tôt dans la semaine comment il avait vu les États-Unis perdre face à l’Iran lors de la tristement célèbre rencontre de la Coupe du monde de 1998, et il a souligné à quel point ce qui le remarquait était l’inadéquation des niveaux émotionnels sur le terrain. Les Iraniens voulaient tellement le match, a déclaré Berhalter, et il était clair que les Américains étaient loin du même type de sentiment.

Mardi, ce n’était pas un problème. Même pas proche. Il y avait du feu, c’est sûr. Mais aussi une confiance que le moment n’était pas trop grand.

“Il y avait un calme dans l’équipe”, a déclaré Ream. “Personne ne respirait fort ou n’avait de panique dans les yeux.”

Cela a aidé que cette tactique soit également en place. Le but de Christian Pulisic était le résultat d’une séquence que Ream a déclaré que Berhalter et les entraîneurs avaient spécifiquement soulignée dans leur dépistage, un tirage du jeu loin d’un côté afin d’exposer le poteau arrière pour que Pulisic attaque. Le but était, comme l’a dit Ream, “parfait, parfait, parfait”, à l’exception de la collision de Pulisic avec le gardien iranien qui a envoyé Pulisic à l’hôpital au milieu du match pour un scanner abdominal.

jouer 1:34 Herculez Gomez a déclaré que la performance de l’USMNT était “assez brillante” après avoir battu l’Iran 1-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Si Pulisic ne peut pas jouer contre les Pays-Bas samedi (ou est limité), ce sera une autre difficulté pour Berhalter. Il a des options – Giovanni Reyna n’a toujours pas beaucoup joué et Brenden Aaronson est un remplaçant animé – mais, dans tous les cas, la motivation du groupe sera à nouveau cruciale.

C’est ce que veut Berhalter. Il n’a jamais reculé devant les enjeux de sa mission. Il a répété à maintes reprises que l’objectif de cette équipe était de changer la perception du football américain dans le monde. Le match contre l’Angleterre y a contribué. Mardi aussi.

Vient maintenant une autre opportunité. Une autre chance. Berhalter endurera les flèches ; tous les entraîneurs le font. Il assumera les critiques. Tout ce qui l’intéresse, c’est que ses joueurs voient ce qu’il voit, qu’ils sachent ce qu’il sait : que cette équipe peut tout faire. Mardi, après les étreintes et les cris et l’appel Facetime à l’hôpital pour que Pulisic puisse participer à la fête, Berhalter est venu à une autre conférence de presse plus traditionnelle et a réfléchi à ce qui lui avait le plus plu de la nuit.

“Nous avons cru en nous”, a-t-il déclaré. « Nous avons cru en ce que nous faisions.