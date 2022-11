La victoire des États-Unis sur l’Iran au Qatar boucle la boucle sur la défaite de 1998

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar – Dans les derniers moments frénétiques du match de Coupe du monde américano-iranien de mardi, alors que les États-Unis réprimaient une attaque iranienne désespérée, un fan américain assis non loin de moi a arraché la coiffe blanche à bandes noires qui avait accompagné le traditionnel Dégel arabe du Golfe qu’il avait choisi de porter au jeu et le lança en l’air. “Pourquoi?” il a crié.

La coiffe s’est installée ailleurs dans la foule et le fan énervé n’a reçu pour réponse que le coup de sifflet de l’arbitre. Les États-Unis avaient remporté de justesse leur dernier match de phase de groupes, assurant la qualification pour le tour suivant, les Pays-Bas faisant désormais obstacle à une place américaine en quarts de finale. Pourquoi la bataille avec l’équipe iranienne – un adversaire inférieur, bien que tenace – avait-elle été si tendue ? Probablement parce qu’il n’aurait pas pu en être autrement.

Pour un match du premier tour, les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés. Les États-Unis devaient gagner pour accéder à la deuxième phase à élimination directe et montrer que la promesse de leur génération montante de jeunes stars était plus qu’un simple potentiel. L’Iran a dû éviter la défaite (et faire confiance à un échec brutal du Pays de Galles contre l’Angleterre, ce qu’il a fait). L’équipe espérait une répétition d’une célèbre victoire 2-1 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1998 en France – toujours un triomphe majeur dans l’histoire sportive de l’Iran. C’était être déçu.

Pour deux nations qui n’ont pas de relations diplomatiques et qui ne manquent pas d’inimitié politique, il y avait beaucoup de tensions qui n’avaient rien à voir avec les points et la qualification. Alors que les manifestations de masse anti-régime secouent toujours l’Iran, son équipe nationale s’est embrouillée tout au long du tournoi sous les projecteurs. Ses joueurs, dont beaucoup ont exprimé un soutien au moins tacite aux manifestants, ont subi des pressions présumées de la part des responsables du régime ainsi que la colère d’une partie de la diaspora iranienne qui considérait l’équipe comme un pion du régime.

Les États-Unis ont fait monter la température lorsque leur fédération de football a diffusé sur les réseaux sociaux des images du drapeau de l’équipe iranienne dépouillé des insignes de la République islamique. Ceux-ci ont été rapidement supprimés, mais les responsables iraniens ont appelé les États-Unis à être punis, voire expulsés de la Coupe du monde, pour cet acte. C’était encore un autre épisode de rancoeur politique lors d’un tournoi où les organisateurs ont insisté dogmatiquement sur la politique n’a pas sa place.

Mais, pour l’Iran, vous pouvez raconter toute une histoire politique au cours de la génération qui relie la victoire américaine au Qatar et la défaite américaine face à l’Iran à Lyon il y a 24 ans.. Contrairement à 1998, il n’y avait pas de photo de groupe partagée des joueurs américains et iraniens de cette année réunis dans un appel au pouvoir unificateur du sport. Contrairement à 1998, les joueurs iraniens n’ont pas offert de roses à leurs homologues américains avant le début du match. Au milieu d’un régime de sanctions américaines asphyxiant et de menaces de guerre constantes, il n’y avait pas de feuilles de figuier ou de branches d’olivier à distribuer.

Le régime iranien fait face à encore plus d’examens et de critiques de la part de la communauté internationale, et exprime des griefs encore plus profonds envers les États-Unis et ses alliés occidentaux. En 1998, une poignée de manifestants iraniens anti-régime ont scandé des slogans contre le président de l’époque Mohammad Khatami. Ces jours-ci, Khatami est une figure désespérée et marginale, un soi-disant « réformiste » mis à l’écart par les ascendants des loyalistes plus durs de l’establishment clérical du régime et sans rapport avec les manifestants qui réclament un changement fondamental dans les rues de l’Iran.

“Les gens pensent que les réformistes ont aidé les partisans de la ligne dure en promettant des réformes qui étaient impossibles avec les partisans de la ligne dure au pouvoir”, a déclaré à Reuters un ancien responsable qui a servi dans l’administration Khatami plus tôt ce mois-ci. « Nous devons accepter que la jeune génération en Iran ne veuille pas de nous. Le mouvement de réforme est mort.

Il y avait beaucoup d’animosité à l’affiche en 1998, ainsi. L’attaquant vedette iranien Khodadad Azizi a juré de se venger de la ruineuse guerre Iran-Irak, que les Iraniens ont imputée à l’ingérence américaine : « De nombreuses familles de martyrs s’attendent à ce que nous gagnions », a-t-il déclaré. “Nous vaincrons pour eux.”

S’adressant au Guardian en 2018, Steve Sampson, qui a entraîné l’équipe américaine perdante en 1998, a déploré l’approche de son équipe deux décennies auparavant. “Je pense que le gouvernement iranien en a fait un match politique”, a-t-il déclaré. “Si c’était à refaire, j’aurais évoqué l’histoire entre les deux pays avec les joueurs et l’aurais utilisé comme un outil de motivation pour obtenir un résultat. Mais j’ai choisi de ne pas le faire à l’époque.

Les athlètes iraniens sont devenus, dans certains cas, des figures de la résistance au régime. L’une des stars de l’équipe nationale iranienne en 1998 était le légendaire attaquant Ali Daei, qui a glissé une passe cruciale pour préparer le but gagnant de son équipe contre les Américains. Daei reste un héros national populaire et s’est prononcé en faveur du mouvement de protestation en Iran, appelant les autorités à libérer les nombreux manifestants balayés par la répression des forces de sécurité. Il a refusé l’opportunité d’aller au Qatar et d’encourager l’équipe à la fois en signe de solidarité avec les dissidents et en raison d’une réaction apparente contre lui de la part des forces pro-régime.

“J’ai reçu de nombreuses menaces contre moi-même et ma famille ces derniers mois et jours de la part de certaines organisations, médias et inconnus”, a déclaré Daei dans un communiqué sur Instagram. « On m’a appris l’humanité, l’honneur, le patriotisme et la liberté… Que voulez-vous accomplir avec de telles menaces ?

Ce que cette équipe iranienne a réalisé dans des circonstances difficiles est une question ouverte. Ils ont été battus pour une défaite désastreuse dans le match d’ouverture contre l’Angleterre où aucun des joueurs n’a chanté l’hymne national, avant de remporter une victoire décisive sur le Pays de Galles – où certains des joueurs, peut-être poussés par les autorités, ont chanté. “Pour faire d’eux les seules personnes dont ils ont besoin pour vous donner des réponses sur les problèmes de l’être humain dans le monde”, a déclaré Carlos Queiroz, l’entraîneur de l’Iran, lors d’une conférence de presse la semaine dernière, confronté à des questions sur les manifestations, “je ne Je ne pense pas que ce soit juste.

Avant le match de mardi au stade al-Thumama, une myriade de supporters iraniens ont fait écho à cette ligne. “Je suis venue des États-Unis pour soutenir l’équipe nationale iranienne”, a déclaré une femme nommée Sherry, qui a déclaré vivre à Houston, au Texas, mais arborer les couleurs iraniennes. “Ce serait la même chose pour moi si c’était sous le Shah ou si c’était sous la République islamique.”

D’autres ont exprimé leur rage face au statu quo politique en Iran. « Tous les spectateurs qui viennent ici ont des sentiments mitigés. Le régime islamique essaie de détourner le succès de cette équipe », a averti un homme du nom de Sina, né en Iran mais vivant à Sydney. Il a déploré le sort de centaines de prisonniers politiques récents en Iran, dont beaucoup craignaient d’être exécutés.

Milad Seyedi et un groupe de ses proches se sont rendus au match depuis Toronto. L’équipe iranienne était « l’équipe du peuple iranien », pas l’équipe du régime. «Ils subissent toutes sortes de pressions. Leurs familles sont sous pression », a ajouté Seyedi. « Nous ne sommes pas contre eux. Les maillots que Seyedi et ses frères et sœurs portaient tous étaient des répliques portées par l’équipe de 1998. “Ce fut un moment joyeux pour nous”, a-t-il déclaré.