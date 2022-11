La victoire des démocrates au Sénat donne à Biden un garde-corps critique contre le GOP

Si une Chambre dirigée par les républicains tenait les promesses des législateurs de destituer les membres de l’administration Biden – tels que le procureur général, le secrétaire à la sécurité intérieure ou le président lui-même – un Sénat démocrate garantirait que la procédure n’irait nulle part.

Et le contrôle démocrate du Sénat assure qu’un candidat Biden à la Cour suprême serait considéré en cas de vacance, une perspective qui serait incertaine si les républicains étaient majoritaires.

“Les nominations judiciaires du président Biden ont été son héritage le moins annoncé, mais le projet aurait été stoppé net si les républicains avaient pris le contrôle du Sénat”, a déclaré Brian Fallon, directeur exécutif de Demand Justice, un groupe de défense judiciaire progressiste. «Nous avons la chance de confirmer plus de 100 juges Biden supplémentaires au cours des deux prochaines années. Ces nominés n’auraient jamais vu le jour si l’Arizona ou le Nevada étaient différents, mais maintenant ils pourront servir à vie. Cela change la donne.

M. Fallon a également souligné l’importance de gagner la Géorgie et de donner aux démocrates une majorité de 51 contre 49.

“La Géorgie est toujours très importante”, a-t-il déclaré, “parce que nous pouvons confirmer encore plus de juges plus rapidement si nous n’avons pas à faire face à tous les obstacles procéduraux qui accompagnent un Sénat à égalité.”

Les républicains du Sénat se tournaient vers ce concours tout en pansant leurs blessures après une performance de mi-mandat plus faible que prévu. Dans une menace potentielle pour M. McConnell, un groupe de républicains, dont les sénateurs Rick Scott de Floride, Josh Hawley du Missouri, Ron Johnson du Wisconsin et Marco Rubio de Floride, faisaient pression pour un report des élections à la direction prévues mercredi pour permettre plus le temps d’évaluer ce qui n’a pas fonctionné lors de l’élection et de décider du second tour de la Géorgie.