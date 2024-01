La victoire des Chiefs avait une signification supplémentaire pour Travis Kelce : « J’ai davantage aimé cette victoire »

NFL

BALTIMORE – Travis Kelce n’a jamais plus voulu un match.

Il n’a jamais voulu que Taylor Swift l’attende avec un câlin et un baiser sur le terrain plus qu’il ne l’a fait après les Chiefs 17 et les Ravens 10 lors du match de championnat de l’AFC dimanche.

“Honnêtement, je peux dire qu’il a aimé cette victoire plus que n’importe quelle victoire cette saison”, a déclaré le receveur des Chiefs Rashee Rice, “juste parce que nous sommes arrivés en tant que hors-la-loi et que nous avons été capables de dominer en équipe.”

Mais Kelce (11 attrapés, 116 verges, 1 touché sur 11 cibles) a dépassé Jerry Rice pour le plus grand nombre de attrapés en carrière en séries éliminatoires (151) lorsqu’il a capté une passe de 8 verges en première mi-temps au M&T Bank Stadium.

C’était sa septième prise sur une première mi-temps de neuf prises.

Le huitième match éliminatoire de Kelce avec au moins 100 verges sur réception a égalé le record de Rice pour le plus grand nombre dans l’histoire de la ligue.

Travis Kelce célèbre la victoire des Chiefs au Championnat AFC. SHAWN THEW/EPA-EFE/Shutterstock

Kelce, 34 ans, compte jusqu’à 156 réceptions en séries éliminatoires et est deuxième de tous les temps avec 1 810 verges sur réception en séries éliminatoires.

Patrick Mahomes chérit Kelce tout autant que Tom Brady chérissait son ailier rapproché, Rob Gronkowski.

“Il adore les défis”, a déclaré Mahomes. «Toute la semaine, et à juste titre, nous avons entendu parler de la qualité de leur défense, et ils nous ont blanchis en seconde période. Mais pour Travis, c’est du genre : « Très bien, que puis-je faire contre cette grande défense ? Il a cet état d’esprit et il nous a dirigés comme ça. À chaque entraînement, à chaque passage, il était concentré, il était déterminé à apporter de l’énergie, et cela rend mon travail beaucoup plus facile quand vous avez un gars qui est dans cette salle, cette salle du bout serré, cette salle de réception, et il peut diriger ces jeunes gars et leur montrer comment nous procédons et nous mener au championnat de l’AFC.

Marquez Valdes-Scantling s’est émerveillé devant l’alchimie entre Mahomes et Kelce.

“Avoir deux des meilleurs joueurs de tous les temps dans la même équipe en même temps, je ne pense pas que vous puissiez vous tromper”, a déclaré Valdes-Scantling. « Ils sont toujours sur la même longueur d’onde. Ils ne sont pas obligés de se regarder. Travis fait partie de ces gars-là, c’est un freestyler. Et Pat fait aussi partie de ces gars qui sont aussi freestyler, donc ils peuvent faire du freestyle sans savoir ce que l’autre va faire et toujours être sur la même longueur d’onde.

Travis Kelce reçoit un baiser de Taylor Swift sur le terrain. Getty Images

Kelce n’est pas apparu dans la salle d’entretien d’après-match.

Sa meilleure prise l’attendait.











