La victoire des Bears 19-14 sur les Chiefs s’accompagne de plusieurs doses de réalité – Shaw Local

CHICAGO – La victoire d’ouverture des Bears 19-14 contre les Chiefs de Kansas City est célébrée par les entraîneurs, les joueurs et les fans, comme il se doit, car gagner vaut toujours perdre, quelles que soient les circonstances.

Mais le jeu était également un excellent exemple de la raison pour laquelle ces jeux d’entraînement ont besoin d’un contexte significatif pour évaluer pleinement leur valeur, et il est important de comprendre que très peu de choses se sont produites samedi qui sont susceptibles de changer considérablement ce que nous pensions déjà savoir sur l’entrée des Bears.

En d’autres termes.

La première moitié du match des Chiefs a été 14-0 à Kansas City avec KC battant les Bears, 187-123, sur 37 jeux contre 27, dépassant les Bears 162 à 60 et convertissant 6 des 9 troisièmes essais en seulement 2 sur 7 pour les Bears.

En seconde période, les Bears ont dominé, 19-0, devançant les Chiefs, 162-18, ont couru 36 jeux à 26 pour KC, les ont jetés 88 à moins 9 et ont converti 4 sur 9 au troisième vers le bas pour 1 sur 7 pour les Chiefs.

Parmi les autres points positifs, citons l’avantage Bears plus-2 du chiffre d’affaires à emporter, leurs 28 jeux appelés à la précipitation contre seulement 30 tentatives de passe (quatre qui sont devenues des bousculades) dans le nouveau schéma offensif basé sur la course de Luke Getsy. Et avec Robert Quinn, Angelo Blackson et Mario Edwards Jr. prenant tous une journée de congé, l’équipe a quand même terminé avec quatre sacs pour 34 verges, six hâtes QB et sept plaqués pour perte.

Comme prévu immédiatement après le match, Eberflus a salué les “opérations de jour de match” de son club, le faible nombre de pénalités et le travail d’équipe.

Mais en fin de compte, ce que nous avons appris par toute mesure objective, c’est que les première et deuxième cordes des Bears n’étaient pas particulièrement efficaces ou efficientes par rapport aux Chiefs alors que leurs troisième et quatrième cordes étaient dominantes.

La première mi-temps n’a pas été sombre et catastrophique et doit être quantifiée par le fait que David Montgomery, Cole Kmet, Ryan Griffin et Riley Reiff étaient tous absents, et il y a eu quelques moments de promesse.

Après avoir joué trois fois sur leur première possession, y compris un troisième et 6 sack sur lequel Michael Schofield a à peu près reniflé Chris Jones, lors du troisième jeu des Bears de leur deuxième possession sur troisième et 4, Justin Fields a laissé tomber un centime de 26 verges sur Darnell Mooney qui a montré une chimie que seuls les duos spéciaux QB / WR ont et était probablement le produit de tout le travail hors saison qu’ils ont fait ensemble.

Lors du troisième jeu de sa troisième et dernière possession, Fields a enfilé une aiguille avec un lancer d’épaule arrière dynamique à Tajae Sharpe, l’un des nombreux jeux de Sharpe qui lui ont peut-être assuré une place sur la liste.

La sécurité recrue Jaquan Brisker était sans doute l’étoile la plus brillante sur le terrain en première mi-temps, et quelques enfants locaux d’agent libre recrue non repêchés, Jack Sanborn et Micah Drew-Treadway, ont chacun eu des moments spéciaux en seconde mi-temps.

Sanborn a sans doute eu le plus grand impact de tous les joueurs sur le terrain avec les plats à emporter des deux Bears, une interception sur la première possession des Chiefs en seconde période, la mise en place du premier touché des Bears qui a complètement transformé l’élan du jeu et un échappé récupération qui a mis en place le panier gagnant du match avant de terminer avec cinq plaqués, une défense contre la passe, un plaqué pour la perte et quelques gros coups sûrs des équipes spéciales.

Trestan Ebner, le plaqueur défensif Trevon Coley (2 sacks) et Trevor Siemian ont également eu des moments où ils ont sensiblement impressionné.

En revanche, l’attaque de Getsy, bien qu’équilibrée, était inefficace, même si nous devons supposer que la majeure partie est toujours sous clé dans le livre de jeu.

Alors que les sauvegardes ont bien joué, les lignes offensives de première et deuxième cordes ont été inefficaces.

La journée a été mitigée pour Dazz Newsome, qui a mal raté un botté de dégagement et a fini par subir une défaite de 11 verges en essayant de récupérer, mais il a finalement ajouté le deuxième touché des Bears sur un carré de 13 verges dans la zone des buts de siémien.

Avec Kyler Gordon et Kindle Vildor tous les deux absents, les Chiefs ont choisi Lamar Jackson et Davantae Harris au cornerback.

Dans l’ensemble, c’était à peu près ce que vous attendez d’un premier match d’exhibition, et sa plus grande valeur sera probablement en tant que marqueur de l’amélioration que l’équipe et les individus peuvent apporter jeudi soir à Seattle.

Bien qu’à la résidence Sanborn à Deer Park, je suppose qu’il y a peut-être une petite fête supplémentaire samedi soir.