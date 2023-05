La victoire d’Erdogan suscite les meilleurs vœux de tous les clivages géopolitiques

Commentez cette histoire Commentaire

ANKARA, Turquie – Les dirigeants mondiaux ont félicité le président turc Recep Tayyip Erdogan lundi matin alors que la commission électorale du pays a confirmé que l’homme de 69 ans avait remporté une élection présidentielle serrée et âprement disputée, garantissant que son mandat de division à la tête de la Turquie se prolongerait dans un troisième décennie. Erdogan a remporté 52% des voix, a déclaré le président du comité électoral, lui donnant un avantage de quatre points sur son adversaire, Kemal Kilicdaroglu, affirmant le contrôle incontesté d’Erdogan sur les leviers de l’État.

Dans des messages postés sur Twitter, les dirigeants des deux côtés d’une crevasse géopolitique ont adressé leurs meilleurs vœux : Le président Biden a déclaré il se réjouissait de « continuer à travailler ensemble en tant qu’alliés de l’OTAN sur des questions bilatérales et des défis mondiaux communs » ; Le président russe Vladimir Poutine a salué un nouveau mandat pour un « cher ami » ; La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la victoire d’Erdogan et a appelé à la coopération, affirmant qu’il était « d’une importance stratégique pour l’UE et la Turquie de travailler à faire progresser cette relation ». Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la victoire du président turc, déclarant : « Nous attendons avec impatience un partenariat stratégique plus large au profit de nos peuples et un avenir plus sûr pour l’humanité ».

Pendant 20 ans au sommet de la politique turque, Erdogan a manœuvré le pays dans un rôle important sur la scène mondiale : il est médiateur en Syrie et en Ukraine, deux des guerres les plus importantes de la dernière décennie, et a frappé plus de Accord de 6 milliards de dollars avec l’Union européenne qui confie effectivement à la Turquie la responsabilité d’empêcher des millions de réfugiés d’atteindre le continent européen.

Mais chez lui, Erdogan a gouverné avec un penchant de plus en plus autoritaire. Ses politiques peu orthodoxes ont nui à l’économie, rendant difficile pour de nombreux citoyens de joindre les deux bouts. Les critiques l’accusent de démanteler la démocratie du pays en utilisant des mesures répressives contre les journalistes et la société civile tout en centralisant le pouvoir au sein de l’exécutif.

«Je sais qu’il y a une tonne de politique derrière tout cela, mais les déclarations de félicitations des dirigeants mondiaux sont tellement décevantes – super transactionnelles. Aucune mention que la démocratie qu’ils saluent était, en grande partie, une action d’opposition face à l’autoritarisme. Tant de choses viennent d’être emportées », Lisel Hintz, professeur de relations internationales à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, tweeté au fur et à mesure que les éloges affluaient.

Dans la capitale, Ankara, les sons des célébrations de ses partisans ont retenti jusqu’aux petites heures du matin alors que des hommes, des femmes et des enfants portaient des drapeaux dans les rues et que des bus de campagne scandaient des chansons en l’honneur du président. Aux yeux de ses électeurs, dont beaucoup sont des musulmans conservateurs, Erdogan est le grand modernisateur du pays – un homme qui a lancé de grands projets d’infrastructure dans de grandes parties du pays et supervisé la croissance de l’industrie de la défense tout en ramenant l’islam dans la vie publique.

Les observateurs électoraux internationaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n’avaient pas encore publié lundi leur analyse finale du processus électoral. La mission avait caractérisé le premier tour de scrutin, au cours duquel Erdogan et Kilicdaroglu sont passés au second tour de dimanche, comme offrant un véritable choix entre des alternatives politiques le jour même, mais sur un terrain de jeu incliné en faveur des titulaires.

Les médias et les partis d’opposition ont été confrontés à des restrictions, tandis que le message d’Erdogan a été couvert de fond en comble par les médias d’État. Un candidat de l’opposition, le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, s’est vu interdire de se présenter, dans un geste que les partisans ont décrit comme un effort politiquement motivé pour écarter une personnalité populaire.

Le Parti de la justice et du développement d’Erdogan, ou AKP, a mis en place un réseau de patronage tentaculaire qui canalise les largesses de l’État vers les partisans à travers le pays. Dans les mois qui ont précédé les élections, il a fait appel au Trésor pour ajouter un nouveau paquet d’édulcorants populistes. Le salaire minimum a été augmenté trois fois en un an; les ménages se sont vu promettre du gaz naturel gratuit.

