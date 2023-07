La victoire d’Edwardsville 21-14 envoie Lincoln-Way East en 7A – Shaw Local

Après la deuxième mi-temps de Lincoln-Way East disputée samedi après-midi, il est difficile d’imaginer que la saison des Griffins est terminée.

Visiting East s’est rallié à un déficit de 13-0 à la mi-temps pour prendre une avance de 14-13 avec 2 minutes et 4 secondes à jouer, seulement pour voir Edwardsville marcher 66 verges en cinq jeux jusqu’au touché gagnant avec 54 secondes restantes en route vers un palpitant 21- 14 Victoire en quart de finale de classe 7A.

« Je fais ça depuis 20 ans et je n’ai jamais été aussi fier d’un groupe de jeunes hommes », a déclaré l’entraîneur de l’Est, Rob Zvonar.

Et bien il devrait l’être.

Dans la saison qui a suivi la deuxième place d’East en 7A, ces Griffins (9-3) ont volé sous le radar. Invaincu Edwardsville (12-0) sait que c’était dans un match.

Cela ne ressemblait pas à ça au début. Les Tigers avaient un avantage de 9-2 dans les premiers essais et un avantage de 245-39 au total des verges à la mi-temps.

En seconde période, cependant, le quart-arrière junior Mike Weller a mené la poussée des Griffins. Volant quelques pages du livre de jeu du quart-arrière d’Edwardsville Dan Marinko, Weller s’est précipité pour 85 verges en seconde période pour terminer avec 78 verges nettes et a complété 15 passes sur 31 pour 187 verges au cours des deux derniers quarts pour terminer 21 sur -47 pour 211.

East a totalisé 17 premiers essais et 307 verges d’attaque en seconde période pour clôturer avec 346 contre 426 pour Edwardsville.

« Je ne peux pas en dire assez sur notre attaque en seconde période », a déclaré Zvonar. « Je donne tout le crédit à l’entraîneur (Joël) Pallissard (le coordonnateur offensif) et à son personnel. Le faux botté de dégagement de Kenny Alexa (pour 18 verges sur le quatrième et le 3 de l’Est 35) nous a également déclenchés.

Les Griffins, qui ont effectué leur premier touché au troisième quart après la course d’Alexa, avaient battu Edwardsville au cours de chacune des trois dernières saisons. Mais ces Tigres dirigés par l’entraîneur Matt Martin, a déclaré Zvonar, méritent d’être mentionnés avec les meilleures équipes de l’État. Ils accueilleront le Mont Carmel en demi-finale.

« C’est une équipe très expérimentée », a déclaré le receveur de l’Est Austin Winkler, qui a capté six passes pour 60 verges et a fait basculer un Je vous salue Marie à Colin O’Connor pour un gain de 52 verges contre les 43 des Tigers sur le deuxième à -dernier jeu du match. «Je me souviens de leurs DB (arrières défensifs) de l’année dernière. Ils sont bons dans la couverture d’homme à homme.

« En seconde période, ils sont tombés un peu plus dans une couverture-4 et nous avons pu parcourir des routes courtes. »

Weller a mené les Griffins lors de la marche de 72 verges au troisième quart, avec Jordan Wirtz marquant à 5 verges, et sur un entraînement de 97 verges pour prendre la tête au quatrième quart, avec Brian Casey le prenant d’un mètre dehors.

« J’ai aimé nos chances là-bas », a déclaré Zvonar. « Ils allaient contre le vent et notre défense avait bien joué après le premier quart. »

Lors du dernier entraînement d’Edwardsville, Marinko a réussi des passes consécutives de 20 et 22 verges à Fontez Davis au milieu, puis a marqué sur un match nul du quart-arrière de 22 verges. Marinko a terminé avec 152 verges en 21 courses et a complété 16 passes sur 30 pour 166 verges.

« Leur meneur de jeu (Davis) est intervenu et a trouvé un pli dans notre défense », a déclaré Zvonar.

« Nous avons besoin d’un peu plus, un arrêt de plus », a déclaré le plaqueur défensif de l’Est Scott Kresal.

Même alors, avec East commençant sa dernière possession à sa ligne de 5 verges avec 9,9 secondes à faire, les Griffins ont tenté le coup. Le conseil de Winkler à O’Connor sur le Hail Mary a été parfaitement exécuté.

« C’était l’idée », a déclaré Winkler. «Je l’attrape et je cours avec si je peux, sinon je le fais basculer et je vois ce qu’il (O’Connor) peut faire. C’était un jeu très excitant dans un match très excitant.

Winkler a eu un coup de plus. Weller a essayé de le trouver dans la zone des buts avec un deuxième Je vous salue Marie, mais il est tombé incomplet à l’expiration du temps.

« C’était le football de Lincoln-Way East », a déclaré le centre des Griffins Nick Allegretti. «Chaque année, nous savons que nous aurons du succès. Nous n’avons pas atteint nos objectifs et nos rêves, mais j’aime mes frères, mes meilleurs amis. Ils se sont battus jusqu’au bout. »