La victoire d’Ed Balls sur Celeb Best Home Cook inspirée par sa mère qu’il n’a pas vue depuis des mois

Sa nourriture copieuse sur Celebrity Best Home Cook a donné aux téléspectateurs une sensation chaleureuse et floue à un moment où tant de gens manquent de la nourriture maison de leur mère.

Mais Ed Balls, qui a remporté le spectacle hier soir, a révélé le chagrin secret qui l’a propulsé vers le succès – passer dix mois sans voir la mère âgée qu’il appelle son «inspiration».

L’homme de 53 ans dit qu’il espère que sa mère Carolyn, qui lutte contre la démence dans une maison de retraite, pourra le reconnaître à l’écran et le voir cuisiner les repas qu’elle lui a montré comment faire.

Il dit qu’il voulait bien réussir dans l’émission de cuisine de la BBC à cause d’elle.







«Cela a toujours été dans mon esprit, que je sais qu’elle regarde et j’espère qu’elle sera capable de me reconnaître et peut-être de reconnaître ce que je fais, et au fond de moi, elle pourrait se sentir heureuse que je fasse toutes les choses qui elle m’a appris. »

Lors de la finale d’hier soir, il a triomphé contre l’acteur Tom Read Wilson et la sœur de Boris Johnson, la journaliste Rachel, et Ed admet que ses pensées étaient tournées vers sa mère à la fin: «En finale, j’ai été très ému parce que tout ce que je cuisinais était des plats. appris d’elle.

Carolyn n’a pas pu voir son mari, ses enfants ou ses petits-enfants depuis le début de la pandémie et Ed, qui a été secrétaire à l’éducation sous le gouvernement de Gordon Brown, déclare: «Avant la pandémie, elle rentrait chez elle en taxi avec elle la soignante et moi cuisinions tous ses plats préférés, des lasagnes, du rosbif et des puddings du Yorkshire. Ça me manque vraiment. Nous n’avons pas pu la voir depuis dix mois maintenant.

«Cela a été particulièrement difficile pour mon père, qui est seul dans leur maison. Il a pu la voir sur FaceTime, mais ce n’est pas la même chose qu’être ensemble et pouvoir toucher, chanter et faire les choses qui font vraiment la différence.







«Elle souriait quand nous chantions avec elle, et ce n’est pas la même chose quand vous le faites sur une ligne téléphonique. Cela a été incroyablement douloureux.

«Ce que je sais, c’est que bien que nous ne puissions pas avoir de conversations avec elle, elle me regarde à la télévision et de temps en temps, elle me voit et se tourne vers son soignant et dit: ‘Qu’est-ce qu’il fait maintenant?’»

C’est la raison pour laquelle il dit qu’il prend le spectacle – jugé par Dame Mary Berry, la chef principale Angela Hartnett et l’expert en production Chris Bavin – beaucoup plus au sérieux que Strictly Come Dancing, dans lequel il a cimenté sa place dans l’histoire de la télévision en dansant Gangnam Style avec pro Katya Jones en 2016.

Ed, qui est marié à l’ancienne ministre de l’Intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, toujours députée travailliste, a déclaré: «J’ai commencé à m’inquiéter beaucoup plus que ce que je pensais. J’ai soudain réalisé que si Mary Berry ou Angela n’aimaient pas mes lasagnes, alors en fait elles n’aimaient pas les lasagnes de ma mère.







«S’ils critiquaient la tarte de mon berger, cela aurait été 50 ans de ma vie d’être remis en question. La première chose dont je me souvienne avoir mangé est la tarte aux bergers de ma grand-mère.

Ed dit qu’il est le seul cuisinier de sa maison depuis la naissance de leur premier enfant, Ellie, aujourd’hui âgé de 22 ans.

Le couple a également un fils, Joe, sa fille Maddy, âgée de 18 et 17 ans.

«Yvette a pratiquement pris sa retraite de la cuisine et j’ai fait tous les achats et la cuisine depuis», dit-il.

«Je pense que la seule chose qu’elle a faite depuis, ce sont les haricots sur du pain grillé. Il s’agissait de partager les rôles et parce que j’aime le faire.

Avec ses enfants, les plus grands fans de sa cuisine – Ellie a même demandé un livre de recettes des plats qu’il lui a cuisinés pour ses 18 ans – il admet que la pression était forte lorsqu’il a accepté de participer à l’émission de la BBC, animée par Claudia Winkleman.

Il dit: «Strictement, mes enfants avaient de faibles attentes car il n’y avait jamais eu de signe que je pouvais faire un pas rapide ou un cha cha, et je pense qu’ils ont été agréablement surpris que je n’étais pas aussi mauvais qu’ils pensaient que j’allais être.







«Mais avec la cuisine, c’était différent, parce que j’en ai fait tellement et que je m’en soucie. Ils étaient plutôt inquiets au cas où cela ne se passerait pas bien. Sur Strictly, ils étaient gênés, et sur Home Cooking, ils sont juste soulagés que cela se soit bien passé.

Depuis qu’il a perdu son siège lors d’une défaite de choc en 2015 alors qu’il était chancelier de l’ombre, Ed a également enseigné l’économie politique à l’Université Harvard et au King’s College de Londres, et a été sur nos écrans ces dernières années dans des documentaires de voyage sur la politique dans le États-Unis et Europe.

Y aurait-il un retour à la politique de première ligne? «Ne dites jamais jamais» est sa réponse.







«La politique a été sauvage ces dernières années. J’ai regardé avec culpabilité et douleur les problèmes très difficiles auxquels les gens ont dû faire face. Mais si je voulais revenir en arrière, je ne suis pas sûr que faire la valse ou cuisiner des lasagnes à la télévision serait la meilleure façon de procéder.

«J’ai fait beaucoup de choses à mon époque, et si vous pouvez faire sourire les gens et s’amuser, alors pourquoi pas. J’étais autrefois le Père Noël dans la salle de rédaction du Daily Mirror. J’ai joué du banjo pour le 90e anniversaire de la reine.

«Il vous suffit de relever tous les défis, quels qu’ils soient. Et ma mère me verra et roulera des yeux et dira: «Que fait-il maintenant?»

