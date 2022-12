La victoire de Warnock ouvre la voie des démocrates à travers les nouveaux champs de bataille

M. Warnock a battu de justesse M. Walker mardi. Mais le gouverneur Brian Kemp, un républicain, a facilement renversé Stacey Abrams, une star démocrate, lors de sa candidature à la réélection le mois dernier.

Seuls la Pennsylvanie et le Michigan avaient des balayages démocrates nets dans les bureaux de tout l’État.

Les républicains, quant à eux, ont balayé la Floride, le gouverneur Ron DeSantis ayant été réélu dans l’État avec facilement la plus grande marge par un candidat républicain au poste de gouverneur de l’histoire moderne. Dans l’Ohio, le représentant Tim Ryan, largement considéré comme l’un des candidats les plus forts du Parti démocrate, a perdu sa candidature au Sénat de six points de pourcentage.

Cette nouvelle carte n’est pas entièrement nouvelle, bien sûr. Depuis 2008, les démocrates espéraient que les changements démographiques et des millions de dollars pourraient aider à mettre en jeu les poches croissantes du Sud et de l’Ouest, permettant au parti d’arrêter de courir après les votes des électeurs blancs de la classe ouvrière de l’Ohio et de l’Iowa.

Mais le parti a fait des percées auparavant, pour reculer plus tard. Lorsque Barack Obama a remporté la Caroline du Nord en 2008, les experts et les responsables du parti ont annoncé l’arrivée du renouveau démocrate dans le Nouveau Sud. Le président Obama a perdu l’État quatre ans plus tard et M. Biden y a été battu d’un peu plus d’un point de pourcentage.

Actualisé 7 décembre 2022, 00 h 58 HE

Les démocrates affirment que leurs victoires en Géorgie seront plus résilientes. La coalition de M. Warnock ressemblait beaucoup à celle de M. Biden – une alliance d’électeurs de couleur, d’électeurs plus jeunes et de banlieusards diplômés d’université.

Pour les républicains, la formule gagnante nécessite de maintenir leur avantage considérable parmi les électeurs ruraux et les électeurs blancs de la classe ouvrière, sans adopter pleinement les positions d’extrême droite et la politique combative de M. Trump qui pourraient nuire à leur position auprès d’électeurs swing plus modérés. M. Kemp a suivi cette voie vers une victoire de huit points de pourcentage.

Mais M. Walker n’était pas en mesure d’élargir sa base électorale. Il a été recruté pour se présenter par M. Trump, malgré des allégations de violence domestique, aucune expérience politique et peu de positions politiques claires, et a passé une grande partie de sa campagne à se concentrer sur les électeurs les plus fiables de son parti.