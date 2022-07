La victoire de retour de l’Angleterre contre l’Espagne montre une nouvelle facette de cette équipe spéciale – et un état d’esprit pour gagner l’Euro 2022

BRIGHTON, Angleterre – Il y a quelque chose à propos de cette équipe d’Angleterre. Ils ne savent tout simplement pas quand ils sont battus.

Pendant une grande partie du quart de finale de l’Euro 2022 de mercredi, ils ont été surclassés par l’Espagne. Mais lorsque la pression s’est finalement avérée trop forte pour les maillots rouges et que les grands moments se sont présentés, l’Angleterre n’a pas cillé, gagnant finalement 2-1 en prolongation.

2 Connexe

Vous devez courir à travers les murs pour battre l’Espagne. Des gens comme Millie Bright, Georgia Stanway, Keira Walsh et Lucy Bronze l’ont fait. Si ce sont eux qui ont arraché les fondations du mur rouge, c’est Stanway qui l’a fait s’effondrer.

Stanway avait couru tout le match. Elle avait chassé tout et n’importe quoi en rouge, et s’était précipitée au milieu du terrain à plusieurs reprises pour se faire renverser. Elle avait essayé et essayé, et avait rencontré de la frustration à chaque fois. Mais ensuite, il y avait la prochaine opportunité, alors elle lui donnerait une autre chance.

Après que l’Espagne ait marqué à la 54e minute grâce à une séquence de sept buts merveilleusement travaillée, l’Angleterre avait tout tenté : passer sous, à travers et de côté la défense espagnole. Cela ne fonctionnait pas. Et comme la défense espagnole tenait bon, il semblait que la fête de l’Angleterre était terminée, l’Espagne choisissant le moment idéal pour s’annoncer dans le tournoi.

Mais vint ensuite le double acte d’Alessia Russo et d’Ella Toone pour se combiner pour un égaliseur à la 84e minute pour forcer les prolongations. Et puis vint le moment de Stanway.

La fusée de Georgia Stanway dans le temps supplémentaire a permis à l’Angleterre de dépasser l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2022. Lynne Cameron/Getty Images

Lorsqu’elle a récupéré le ballon à la 97e minute, Stanway avait fait cette course auparavant – presque exactement la même sur le coup de la mi-temps, seulement pour être victime d’une faute de Mapi Leon. Mais cette fois, alors que les jambes brûlaient et que le rétropédalage ralentissait, elle a gardé le ballon et elle a continué. Elle avait des coureurs partant à gauche et à droite, puis elle a levé les yeux. Elle avait des options, mais est allée avec son instinct.

Sarina Wiegman a été nommée manager de l’Angleterre pour prendre de grandes décisions. Astucieuse sur le plan tactique et dotée d’un pedigree de gagnante, elle a été employée par la Football Association pour s’assurer que l’Angleterre avait les meilleures chances de remporter son propre Euro. Elle est présente sur la ligne de touche – celle qui sait ce qu’il faut pour gagner ce tournoi après avoir livré il y a cinq ans pour les Pays-Bas – mais elle est rarement animée. Dans les coulisses, ce sont ses conversations individuelles avec les joueuses qui font la différence dans ce groupe. Ils se sentent habilités à prendre des décisions en une fraction de seconde au milieu du match, sachant que leur entraîneur les soutiendra. Elle a maintenu la pression sur le groupe – les discussions dans le camp portent sur le football, pas sur la victoire.

Stanway n’est que l’une des nombreuses personnes à avoir grandi sous la tutelle de Wiegman, mais à l’approche de ce tournoi, elle avait un point d’interrogation au-dessus de sa tête. Pendant si longtemps, il a semblé que Leah Williamson jouerait le rôle de Stanway avec Alex Greenwood en défense centrale. Mais Wiegman a changé cela avec seulement un match et demi avant le tournoi pour faire reculer Williamson et Stanway au milieu de terrain. Le manager a fait confiance à son propre instinct et a pris la décision difficile.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Inscrivez-vous à ESPN : Accéder immédiatement

Ainsi, lorsque Stanway avait des options concernant le but de l’Espagne, elle savait que la décision qu’elle prendrait dans cette fraction de seconde serait la bonne. Et alors qu’elle a frappé une merveilleuse gagnante devant Sandra Panos juste à l’extérieur de la surface, ce fut un moment d’affirmation pour elle, pour l’équipe et pour la culture forgée par Wiegman.

Mais c’était une victoire fondée sur le courage et la détermination – et Bright l’a personnifié. Elle était exceptionnelle en défense centrale – et en tant qu’avant-centre de fortune – alors qu’elle dirigeait, bloquait, plaquait, manœuvrait et surmontait tout et n’importe quoi sur son passage. C’est grâce à Bright et à ceux qui protègent le but de l’Angleterre comme les remarquables Mary Earps, Williamson, Stanway, Walsh qu’ils ont eu l’opportunité de s’en sortir.

Pendant une grande partie des 90 premières minutes, l’Espagne avait le numéro de l’Angleterre. Il est allé au script. Ils ont beaucoup mieux déplacé le ballon, ils ont absorbé la possession et ils ont créé les occasions. Malgré un bref coup d’éclat de l’Angleterre en début de seconde période, il n’était pas surprenant de voir l’Espagne prendre l’avantage.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI 20 JUILLET

• Angleterre contre Espagne (15 h HE)

• Charlotte contre Chelsea (19 h 30 HE)

• DC contre Bayern Munich (19 h 30 HE)

• Orlando contre Arsenal (19 h 30 HE)

• Minnesota contre Everton (20 h HE)

• Manchester City contre América (20h30 HE)

Le but de l’Espagne était magnifique. Après avoir dominé les 45 premières minutes, l’Espagne a résisté à une brève résurgence de l’Angleterre au début de la seconde, pour ensuite créer l’une des très rares occasions franches du match. Le jeu de jambes délicat d’Athenea Del Castillo a bouleversé Rachel Daly, et sa passe a trouvé Esther Gonzalez, qui a pris une touche pour se calmer, puis a riposté à travers le but d’Earps et devant la jambe tendue de Bright. C’était un but rencontré dans le silence, puis une réponse de la foule anglaise.

C’est dans ces moments que l’expérience de Wiegman a sonné vrai. Il y a eu deux moments clés dans les années 90 qui ont fait basculer cela en faveur de l’Angleterre. Tout d’abord, alors que cela devenait plus désespéré, elle a effectué deux lots de remplacements audacieux, et entre la 55e et la 62e minute, les introductions de Chloe Kelly, Alessia Russo et Ella Toone ont amené l’Espagne à repenser.

Jusque-là, la structure espagnole leur a permis de marquer Lauren Hemp, Fran Kirby et Beth Mead hors du match. Ellen White a été laissée à courir continuellement dans des impasses, Kirby se nourrissait de restes alors que les deux arrières latérales espagnoles Ona Batlle et Olga Carmona contrôlaient les deux flancs. Avec Aitana Bonmati dictant le tempo au milieu du terrain et Mariona Caldentey jouant brillamment sur le flanc, cela ne fonctionnait tout simplement pas pour l’équipe de Wiegman. Ils ont poussé loin, mais n’ont rien pu faire dans la moitié de terrain espagnole.

L’égalisation d’Ella Toone a ramené l’Angleterre du bord du gouffre après que l’Espagne ait frappé en premier en quart de finale de l’Euro 2022. Mike Hewitt/Getty Images

L’introduction de Toone, Russo et Kelly a accéléré le rythme. Mais il a fallu la deuxième grande décision tactique de Wiegman à la 84e minute pour briser la détermination espagnole. Wiegman est passé à un arrière trois, déplaçant temporairement l’excellent Bright à l’avant. Nous avons demandé si l’Angleterre avait un “plan B”, mais c’était sûrement plus un plan Q – pourtant, cela a fonctionné.

La présence de Bright dans la surface espagnole a semé la confusion et a donné à Russo l’espace nécessaire pour se mettre sur l’épaule d’Irene Peredes pour remporter une tête vitale – à partir de là, Toone a merveilleusement terminé à bout portant. Ce n’était pas joli – ce n’était pas nécessaire quand vous êtes dans ces moments-là – mais c’était vivifiant.

De là est venu le temps supplémentaire et le moment gagnant de Stanway pour garder ce spectacle sur la bonne voie. Mais c’était une Angleterre différente de celle que nous avons vue lors des matches précédents sous Wiegman, et surtout lors de ces Euros. Après l’Angleterre sans buteur que nous avons vue en phase de groupes – 14 buts, aucun encaissé – cela ressemblait beaucoup plus au premier match de l’Autriche, mais à un autre niveau.

– Quarts de finale EN DIRECT : Allemagne-Autriche (jeudi 15 h HE)

– Vous n’avez pas ESPN ? Commencez à diffuser maintenant

C’était une équipe d’Angleterre qui devait creuser, se soutenir et faire confiance à la capacité collective de l’équipe de 23 joueurs. Il fallait de la confiance et du rythme de travail, puis cette poussière d’étoiles sur le pied droit de Stanway.

Au coup de sifflet à plein temps à la 124e minute, Wiegman était déjà à 10 mètres sur le terrain au moment où la deuxième explosion a atterri. Elle avait traversé toutes les émotions, à sa manière, discrète. Mais vinrent ensuite le soulagement et les célébrations. Maintenant doit venir la réinitialisation.

L’Angleterre a encore deux matches à disputer dans cet Euro, mais ce qu’elle a prouvé ce soir, c’est qu’elle a la capacité d’inverser la tendance lors d’un match à élimination directe, et qu’elle a le ruse et la ruse pour tirer un résultat du chapeau. C’est l’état d’esprit d’un champion.