La victoire de retour de la France contre l’Australie prouve la profondeur

DOHA, Qatar – Après s’être inclinée tôt, la France, championne en titre de la Coupe du monde, est revenue en force au stade Al-Janoub mardi pour battre l’Australie 4-1 dans le groupe D.

L’Australien Craig Goodwin a marqué à la neuvième minute seulement alors que le défenseur français Lucas Hernández s’effondrait sur le jeu. Mais la France a répondu avec quatre buts sans réplique d’Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Kylian Mbappé pour s’imposer.

Voici Julien Laurens d’ESPN avec réaction et analyse du Qatar.

Réaction rapide

1. La France trébuche au début, mais prend son départ gagnant

Ce n’était pas facile pour Les Bleus – ce n’est jamais contre l’Australie (rappelez-vous 2018 en Russie), et ce n’est jamais facile dans leurs matchs d’ouverture de la Coupe du monde (rappelez-vous 2002, 2006, 2010). Mais une victoire est une victoire, et la France s’en chargera pour l’instant.

Au vu du drame récent – les blessures, dont la dernière qui a exclu Karim Benzema du tournoi il y a trois jours, les tensions, les incertitudes – et la nervosité de ce premier match, la victoire de mardi est un début qui pourrait être plus précieux que trois points seulement pour l’entraîneur Didier Deschamps et ses joueurs. Les Bleus ont fait preuve de caractère, de détermination et ont renversé la vapeur, ce qui leur apportera beaucoup d’élan.

Il y a des choses à améliorer et à corriger, bien sûr – surtout défensivement – mais une fois que les pièces de cette équipe new-look sont tombées au bon endroit, Antoine Griezmann a mis du temps à s’adapter à son nouveau rôle de n°1 hybride. 8/Non. 10, c’était beaucoup mieux. Le mouvement de balle est devenu plus fluide, la forme de l’équipe a été plus équilibrée et la France a pris le contrôle.

Kylian Mbappe a été sensationnel pour la France alors que les tenants du titre de la Coupe du monde ont ouvert le tournoi 2022 au Qatar avec une déclaration de victoire à Doha. Elsa/Getty Images

Pour remporter la Coupe du monde coup sur coup, un exploit seulement réalisé par l’Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962, la France aura besoin de plus de contrôle et de plus de solidité. Ils ont perdu un autre partant sur blessure, Lucas Hernandez, et cela continuera à tester la profondeur de la France.

Mais pour l’instant, la partie française sera contente. Un seul champion en titre avait remporté son match d’ouverture lors des cinq dernières Coupes du monde, le Brésil en 2006. La France en 2002, l’Italie en 2010, l’Espagne en 2014 et l’Allemagne en 2018 n’y sont pas parvenues. Pour cela, la France ne peut pas être trop contrariée par le but qu’elle a concédé.

2. Giroud égale le record d’Henry

Olivier Giroud aime à dire que sa carrière de footballeur est un nouveau départ sans fin. Il résume sa carrière et comment il continue de monter, même quand on s’attend à ce qu’il tombe.

Giroud a marqué ses 50e et 51e buts internationaux pour la France contre l’Australie pour sa 115e sélection, égalant le record de Thierry Henry pour l’équipe de France masculine, mais avec huit matchs de moins. C’est un exploit incroyable pour un destin incroyable.

L’attaquant de l’AC Milan n’était pas sûr de faire partie de cette aventure. Deschamps avait des doutes sur Giroud et hésitait à le nommer dans l’équipe. Ensuite, il était censé être le remplaçant de Benzema, mais une fois de plus, le destin a joué en faveur du joueur de 36 ans.

Son premier but était un tap-in, comme Giroud en a marqué des centaines au cours de sa vie – mais c’est probablement le tap-in le plus important de sa vie. Son deuxième était une tête comme il en a marqué des centaines dans sa vie, mais encore une fois, c’est probablement la tête la plus importante de toutes.

En 2018, la France a remporté la Coupe du monde sans qu’il marque un seul but. Il en a déjà deux dans cette édition et la pression est sur son dos.

Avant le match, il avait le sentiment qu’il trouverait le filet. Il a aussi été l’un des premiers à féliciter Kylian Mbappé lorsque l’attaquant du PSG, de 13 ans son cadet et qui l’a secondé sur son deuxième, a lui aussi marqué en seconde période.

À 36 ans, Giroud est devenu le plus vieux buteur français de l’histoire de la Coupe du monde masculine, dépassant Zinedine Zidane. Battre Zidane et égaler Henry ? Quelle nuit incroyable pour Giroud.

3. Des débutants qui débutent bien

Tous les regards étaient braqués sur eux et sur le carré qu’ils formaient sur la pelouse : Ibrahim Konaté, Dayot Upamecano, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot.

Les deux défenseurs centraux et deux milieux de terrain centraux français ont fait leurs débuts en Coupe du monde contre l’Australie au sein de l’équipe de France, et ils sont arrivés avec beaucoup de points d’interrogation autour d’eux. Les nerfs sont clairement entrés en jeu, et ils ont tous eu des 15 premières minutes terribles, encaissant un but, perdant des duels, ne remportant pas de deuxièmes balles et luttant pour trouver leur position sur le terrain.

Puis Rabiot a marqué pour faire 1-1 et tout a cliqué. Du coup, il y avait du dominant et de l’efficace. Ils feront face à des tests plus difficiles, bien sûr, à partir du prochain match contre le Danemark samedi, mais pour un premier match, ils sont allés de mieux en mieux.

Ce n’est pas facile de suivre les traces de Raphaël Varane qui devrait être de retour contre les Danois), Samuel Umtiti, Paul Pogba et N’Golo Kanté et c’est bien un quatuor d’avenir. Mais la Coupe du monde sera une courbe d’apprentissage incroyable.

Ces quatre joueurs ont respectivement 23, 24, 22 et 27 ans. Ils ont un total combiné de 56 sélections et jusqu’à mardi n’avaient jamais joué ensemble pour la France, encore moins en commençant ensemble et encore moins dans un match de Coupe du monde. Pour eux aussi, comme pour Giroud, ce sera une soirée inoubliable.

Notes des joueurs

France: Lloris 5, Pavard 5, Konaté 6, Upamecano 6, Théo 6, Rabiot 7, Tchouameni 6, Dembele 4, Griezmann 6, Mbappé 8, Giroud 7.

Australie: Ryan 4, Atkinson 2, Souttar 4, Rowles 3, Behich 4, Irvine 5, Mooy 4, McGree 4, Leckie 5, Duke 4, Goodwin 5.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Kylian Mbappé, France

Parfois, il a essayé d’en faire trop, mais il était excellent le long de l’aile gauche avec son rythme et ses dribbles. Son but, une tête rare, a récompensé toute sa magie avec le ballon, et il a également croisé le ballon pour le deuxième but de Giroud alors qu’il aurait pu marquer plus. Exceptionnel une fois de plus.

PIRE : Nathaniel Atkinson, Australie

L’arrière droit des Hearts s’est battu toute la nuit contre Mbappé. Ce fut une épreuve pour lui, battu par le rythme, par les compétences et cela s’est encore aggravé lorsque Theo Hernandez a remplacé son frère et a amené son côté offensif dans le match.

Faits saillants et moments marquants

Le match d’ouverture du groupe D de mardi a commencé de façon surprenante alors que l’Australie a frappé en premier.

Dans un double coup dur, le défenseur français Lucas Hernandez s’est blessé lorsque l’Australien Mathew Leckie l’a dépassé et a envoyé un ballon à Craig Goodwin pour qu’il coure dessus et tire.

Lucas Hernandez a été contraint de sortir, remplacé par son frère, Theo Hernandez, il n’a pas fallu trop de temps aux champions en titre de la Coupe du monde pour égaliser le score.

Adrien Rabiot a trouvé l’égalisation grâce à une passe décisive d’Hernandez entré en jeu pour le remplacement sur blessure.

De là, la France s’est emparée du banc et ne l’a plus lâché. Il y a eu quelques moments de nervosité, dont un tir pour l’Australie sur le poteau dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais ceux qui ont marqué étaient l’équipe de France.

L’éventuel vainqueur du match est venu d’Olivier Giroud à la 32e minute.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur français Didier Deschamps sur Lucas Hernandez : “Il doit faire des tests mais ça semble assez sérieux. C’est le gros point noir ce soir.”

Le manager de Socceroos, Graham Arnold, a déclaré à SBS : “Regardez à la fin de la journée, c’est une équipe de qualité. Ils sont champions du monde pour une raison. J’étais content de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons un peu manqué de jambes, mais c’est le type de niveau ces Les joueurs (français) jouent. Nous choisirons les garçons à coup sûr. Ils devraient être fiers de leurs efforts, de l’engagement qu’ils ont donné. Mais encore une fois, ils sont champions du monde pour une raison.”

Goodwin sur son but : “C’est presque un sentiment indescriptible. Marquer lors d’une Coupe du monde contre les champions est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Au début du match de mardi, les champions en titre de la Coupe du monde masculine avaient une fiche de 9-4-4 (WLD) lors de leurs premiers matchs de la Coupe du monde. Le dernier champion en titre à avoir remporté son premier match était le Brésil en 2006.

C’est le deuxième but le plus rapide jamais concédé par la France lors de son match d’ouverture d’une Coupe du monde masculine, et le plus rapide depuis 1982, lorsque l’Anglais Bryan Robson a marqué dès la première minute.

Avec son but, Olivier Giroud est devenu plus tôt le plus vieux buteur français de l’histoire de la Coupe du monde masculine, une distinction précédemment détenue par Zinedine Zidane.

Suivant

France: Les Bleus poursuivre sa course dans le groupe D et affronter le Danemark le samedi 26 novembre à 11 h HE. Ensuite, ils terminent la phase de groupes contre la Tunisie le mercredi 30 novembre à 10 h HE.

Australie: Les Socceroos poursuivent leur parcours dans le groupe D et affronteront la Tunisie le samedi 26 novembre à 5 h HE. Ensuite, ils terminent la phase de groupes contre le Danemark le mercredi 30 novembre à 10 h HE.