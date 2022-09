OTTAWA –

La victoire écrasante de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada soulève des questions sur le statut et le pouvoir des conservateurs sociaux du parti.

Cette partie bien mobilisée de la base du parti a joué un rôle important en aidant les anciens dirigeants à accéder au pouvoir, certains les qualifiant de « faiseurs de rois ».

Lors de la course à la direction de 2020, l’ancienne dirigeante Erin O’Toole a directement fait appel aux conservateurs sociaux – définis au sens large comme ceux dont la politique est éclairée par des valeurs religieuses, une croyance en la famille et une opposition à l’avortement – pour le choisir dans le classement du parti. bulletin de vote.

Andrew Scheer, qui a lui-même de telles opinions, a été propulsé à la victoire dans la course bondée de 2017 grâce aux votes qui se sont produits après que d’autres candidats sociaux-conservateurs ont été éliminés de la course.

Mais Poilievre est différent. Le député de longue date de 43 ans a remporté le premier tour de scrutin avec près de 70 % des voix.

Michael Diamond, un stratège de campagne conservateur, a déclaré que Poilievre avait gagné en faisant appel à de nombreux intérêts du parti à la fois par le biais d’un message plus large, plutôt que de courtiser des groupes spécifiques par le biais d’appels politiques directs.

Eh bien, Diamond a dit: “C’est son propre homme.”

L’ancien député conservateur Brad Trost était l’un des candidats conservateurs sociaux de la course de 2017 dont le soutien a aidé Scheer.

Il a déclaré que même si la victoire de Poilievre suscitera des opinions différentes sur ce que cela signifie pour le rôle des conservateurs sociaux à l’avenir, il pense que la relation est peut-être devenue moins compliquée.

Trost a déclaré que les électeurs sociaux-conservateurs craignaient que Scheer et O’Toole ne reviennent sur les promesses faites lors de la campagne à la direction une fois au pouvoir, et se sont concentrés sur l’appel aux Canadiens plus largement.

O’Toole, par exemple, s’est mis en colère pour avoir abandonné une promesse qu’il avait faite de protéger les droits de conscience des infirmières et des médecins lorsqu’il s’agissait d’orienter les patients vers des services avec lesquels ils n’étaient pas d’accord, comme l’avortement, la chirurgie de changement de sexe ou l’aide médicale à mourir.

Mais parce que Poilievre n’a pas fait de promesses précises, Trost a déclaré que les conservateurs sociaux ne s’inquiétaient pas de la déception.

“Pierre n’est ni conservateur social ni conservateur antisocial”, a déclaré Trost. “C’est un pragmatique politique qui siège à la droite de notre parti, et je pense que cela rend la relation plus claire.”

Pendant la course, Poilievre a juré de ne pas rouvrir le débat sur l’avortement mais de continuer à permettre au caucus de son parti d’avoir des votes libres sur des questions de conscience.

Trost a ajouté qu’il y avait des membres sociaux-conservateurs dans l’organisation de direction de Poilievre, y compris l’ancienne ministre Gail Shea ainsi que les députés actuels John Williamson et Kelly Block.

Pourtant, Poilievre n’était pas le meilleur candidat pour deux organisations anti-avortement qui encourageaient les partisans à acheter des adhésions pour aider à choisir le prochain chef.

RightNow et Campaign Life Coalition ont soutenu Leslyn Lewis, qui était la seule candidate à promettre certaines restrictions sur l’avortement.

À la surprise de beaucoup, Lewis n’a obtenu qu’environ 9% du soutien des membres du parti, se classant troisième.

Elle a participé au concours en tant que députée recrue grâce à la popularité qu’elle a acquise lors du concours de 2020, où elle s’est classée troisième mais a remporté la Saskatchewan.

Cette fois-ci, elle a affronté le mastodonte qu’était Poilievre, qui, selon de nombreux députés, avait un attrait similaire, mais avec un profil beaucoup plus large et plus d’expérience au sein du Parlement.

Steve Outhouse, directeur de campagne de Lewis, a déclaré que le concours était unique car les inquiétudes concernant les verrouillages et les mandats de COVID-19 jouaient un rôle important, en particulier dans les cercles sociaux conservateurs, éclipsant dans certains cas leurs sentiments envers l’avortement.

Il a déclaré que de nombreux membres votants étaient directement touchés par les politiques liées à la pandémie et estimaient que le gouvernement avait abusé des décisions médicales personnelles.

“La liberté était un enjeu majeur pour eux ce cycle de vote”, a déclaré Outhouse.

“Pierre était très fort sur ces questions, et il est clair qu’un certain nombre de conservateurs sociaux se sentaient à l’aise de voter avec M. Poilievre.”

Lewis a également fait campagne contre les mesures de santé COVID-19, mais Poilievre l’a surpassée ainsi que tous les autres candidats dans les adhésions au parti.

Malgré l’apparence des résultats de Lewis, Outhouse a déclaré qu’elle avait apporté des améliorations à partir de 2020. Sa campagne a déclaré qu’elle avait obtenu plus de soutien au premier tour, collecté plus d’argent et obtenu l’approbation de deux autres députés.

Campaign Life Coalition et RightNow, les groupes qui l’ont soutenue, ont déclaré que Poilievre devrait choisir Lewis pour jouer un rôle de critique de premier plan en signe de respect envers l’aile sociale conservatrice de ce parti.

Diamond a déclaré qu’avec sa victoire retentissante, Poilievre avait déjà le respect de la coalition.

“Il est libre de constituer l’équipe qu’il veut.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 septembre 2022.