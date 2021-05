La victoire de Phil Mickelson au PGA Championship a attiré 6,5 millions de téléspectateurs

Phil Mickelson sourit avec le trophée Wanamaker après sa victoire à deux coups lors de la dernière manche du championnat PGA sur The Ocean Course au Kiawah Island Golf Resort le 23 mai 2021, à Kiawah Island, en Caroline du Sud.

Plus de six millions de personnes ont regardé Phil Mickelson remporter le 103e championnat de la PGA dimanche alors qu’il devenait le joueur le plus âgé à remporter un événement majeur. C’était le tour le plus regardé de trois ans pour CBS Sports.

Mickelson, 50 ans, a remporté son sixième championnat majeur et a battu Brooks Koepka et Louis Oosthuizen, deux fois vainqueurs du championnat de la PGA – les deux golfeurs ont terminé à égalité au deuxième rang. ViacomCBS a déclaré que le tour final avait attiré en moyenne 6,58 millions de téléspectateurs lors de sa couverture dimanche après-midi. La tournée a culminé à environ 13 millions de téléspectateurs entre 19 h HAE et 19 h 15 HAE. ESPN a diffusé la majeure partie du championnat de la PGA 2021, y compris le match de dimanche matin.

En comparaison, le dernier tour de l’événement 2020 a rassemblé en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs et a culminé à 6,8 millions de téléspectateurs, selon Veille des médias sportifs, avec une couverture d’ESPN de 1,6 million en moyenne. Le rapport note que la phase finale du championnat PGA 2019 a également attiré environ 5 millions de téléspectateurs. C’est en baisse par rapport à 8,4 millions en 2018, lorsque Tiger Woods a terminé deuxième.

ESPN a déclaré qu’il comptait en moyenne 1,17 million de téléspectateurs lors du premier tour jeudi, soit une augmentation de 18% par rapport au premier tour en 2019. En raison de la pandémie, le réseau ne l’a pas comparé à l’événement 2020, qui a eu lieu en août dernier.

C’était la 45e victoire de Mickelson sur le PGA Tour, et il a remporté 2,1 millions de dollars de revenus. Mickelson a refait 94 millions de dollars dans 644 événements joués, derrière seulement Woods, qui a gagné environ 120 millions de dollars dans sa carrière. Mickelson a remplacé le légendaire golfeur Julius Boros en tant que joueur le plus âgé à avoir remporté une majeure dans le sport.

Le championnat de la PGA est diffusé sur CBS depuis 1991 et est passé à ESPN de Turner Sports l’année dernière dans le cadre d’un accord sur les droits des médias de 11 ans. formé en 2018.