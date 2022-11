La victoire de Netanyahu aux élections israéliennes représente un « défi de taille » pour la politique américaine au Moyen-Orient

La victoire de Benjamin Netanyahu aux dernières élections israéliennes a suscité une réaction mitigée des États-Unis alors que les décideurs politiques se débattent avec les implications pour la politique étrangère au Moyen-Orient.

Le Premier ministre en exercice, Yair Lapid, a concédé jeudi l’élection à Netanyahu après qu’il soit devenu clair que la coalition de l’ancien Premier ministre lui permettrait de reprendre son siège à la tête du pays.

Mais la victoire de Netanyahu survient alors que le président Joe Biden siège à la Maison Blanche, présentant une confrontation quelque peu maladroite d’idéaux et d’objectifs politiques des États-Unis et d’Israël.

NETANYAHU SEMBLE SUR LE RETOUR AU POUVOIR EN ISRAËL APRÈS LA CINQUIÈME ÉLECTION

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, était le premier politicien américain à féliciter Netanyahu sur sa victoire, écrivant dans un tweet qu’Israël a eu une participation “solide” et que le peuple a fait le “choix clair” de réélire Netanyahu.

Et Cruz a déclaré à Fox News Digital que le Congrès pouvait et devait agir pour s’assurer qu’Israël et les États-Unis restent en phase sur des questions clés, telles que les frontières maritimes et l’intégrité territoriale.

“Le peuple israélien a clairement choisi que Benjamin Netanyahu dirige à nouveau son pays et forme un gouvernement”, a déclaré Cruz. “Malheureusement, l’administration Biden a passé les deux dernières années à faire pression et à saper nos alliés israéliens – y compris, plus récemment, pour céder du territoire maritime au Hezbollah.”

“Il ne fait aucun doute qu’ils vont maintenant essayer d’augmenter cette pression”, a poursuivi Cruz. “Le Congrès peut fournir et fournira une surveillance agressive pour s’assurer que cela ne se produise pas et pour préserver les liens de la relation américano-israélienne.”

LE COMITÉ DE L’ONU VOTE POUR QU’ISRAËL ÉLIMINE LES ARMES NUCLÉAIRES ET AUTORISE LES INSPECTEURS INTERNATIONAUX

La déclaration contrastait fortement avec celles publiées par Ambassadeur des États-Unis en Israël Thomas Nides et la Maison Blanche, qui ont fait écho à la même déclaration selon laquelle ils étaient « ravis de voir une telle participation électorale pour les élections à la Knesset », mais qu’il était « trop tôt pour spéculer sur la composition exacte de la prochaine coalition gouvernementale jusqu’à ce que tous les votes soient comptés .”

Pendant ce temps, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a publié une photo de lui-même avec le nouveau livre de Netanyahu, “Bibi : mon histoire”, et a écrit : “Quelle grande victoire pour Benjamin Netanyahu en Israël ! Les temps difficiles exigent des dirigeants forts. Bienvenue à nouveau !”

Israël et le Liban n’ont convenu que le mois dernier d’un nouvel accord sur leur frontière maritime commune qui verrait les nations partager les droits sur les réserves sous-marines de gaz naturel dans l’est de la Méditerranée.

Lapid a qualifié l’accord de “réalisation historique qui renforcera la sécurité d’Israël, injectera des milliards dans l’économie israélienne et assurera la stabilité de notre frontière nord”, mais Netanyahu a promis de “neutraliser” l’accord si son parti reprenait le contrôle en novembre.

REGARDER: BIBI ‘EYE TO EYE’ AVEC TRUMP, ‘DIVERGED’ AVEC OBAMA SUR LA PAIX ET LE POUVOIR, TOUTS ‘PARTAGER DES VALEURS’ AVEC NOUS

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré mercredi que les États-Unis respecteraient l’accord, qu’ils ont travaillé pendant plusieurs années pour aider à négocier, et il a exhorté tous les responsables du gouvernement israélien à “continuer à partager les valeurs d’une société démocratique ouverte”.

“Parce que c’était dans l’intérêt des deux pays, c’était dans l’intérêt profond des États-Unis”, a déclaré Price à propos de l’accord. “Nous cherchons à voir une région plus stable et plus intégrée, et cette frontière maritime – l’accord à ce sujet – contribue à faire avancer cela.”

La possible composition plus à droite du gouvernement israélien – qui verrait le chef du parti Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, atteindre un rôle de premier plan – a déjà suscité des inquiétudes parmi les administrations plus à gauche.

Deux responsables ont déclaré à Axios qu’il était “peu probable” que l’administration Biden s’engage avec Ben-Gvir, qu’ils ont qualifié de “suprémaciste juif”. Ben-Gvir a déclaré qu’il voulait être ministre de la Sécurité intérieure, lui confiant la responsabilité de la police et des politiques autour des lieux saints de Jérusalem.

REGARDER: POUTINE EST DE POINT POUR RÉCOLTER LES BÉNÉFICES DE L’ACCORD NUCLÉAIRE AVEC L’IRAN AVEC NOUS, DIT NETANYAHU

“En raison de la composition probable du prochain gouvernement Netanyahu, des défis majeurs pour la sécurité nationale américaine se présenteront rapidement”, a déclaré Joel Rubin, ancien sous-secrétaire d’État adjoint sous l’ancien président Barack Obama, à Fox News Digital.

Rubin a déclaré que le travail de Netanyahu sur les accords d’Abraham, qui a vu Israël conclure quatre accords de paix avec des nations individuelles au Moyen-Orient, serait confronté à un “stress immédiat” avec une approche “plus à droite” de “la question palestinienne”.

“Ces pays, en particulier les EAU (Emirats Arabes Unis), ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à un Israël plus à droite sur la question palestinienne, ainsi que des inquiétudes quant au fait que des membres de son cabinet potentiel aient par le passé utilisé un langage hostile à l’égard des Arabes. “, a expliqué Rubin. “L’administration Biden sera mise au défi de naviguer dans cet espace, ce qui nécessitera une coordination étroite avec Netanyahu lui-même, personnellement, alors qu’il tente de gérer une coalition gouvernementale difficile pour les relations israélo-arabes.”

“Un échec à protéger ces relations naissantes augmentera le risque de conflit dans la région, ce qui ne sera jamais un bon résultat pour la sécurité de quiconque, y compris des États-Unis”, a-t-il ajouté.

Netanyahu, dans une récente interview avec Fox News Digital, a déclaré qu’il croyait que les nations arabes “avaient perdu leur intérêt” pour la question palestinienne “il y a longtemps”, ce qui “a facilité les accords d’Abraham”.