La victoire de Miami à l’US Open Cup propulse Telemundo à la première place

La couverture par Telemundo du match de l’US Open Cup entre l’Inter Miami et Cincinnati mercredi soir a dominé la télévision aux heures de grande écoute aux États-Unis.

Le réseau a enregistré une diffusion totale d’audience (TAD) de 1,2 million de téléspectateurs sur les chaînes NBCUniversal. Cela inclut Telemundo, Universo et Peacock.

Le jeu est le programme classé numéro un de la soirée pour le groupe d’âge des 18 à 34 ans. C’était également important parce que c’était indépendamment de la langue.

En plus de dominer les chaînes de télévision du mercredi dans toutes les langues, le match a également occupé la première place parmi les téléspectateurs hispanophones âgés de 18 à 49 ans.

Les statistiques impressionnantes se sont répercutées sur certaines grandes villes des États-Unis. Telemundo était le réseau le plus regardé dans toutes les langues à New York, Miami, San Francisco et Washington DC pendant le match.

Les téléspectateurs hispanophones d’Orlando, Tampa, Philadelphie et Boston ont également aidé le réseau à assurer la première place de la soirée.

La magie de Messi frappe à nouveau pour Miami

La superstar argentine Lionel Messi a guidé Miami vers une victoire spectaculaire lors du match contre Cincinnati.

Même si le vainqueur de la Coupe du Monde n’a pas marqué, il a délivré une passe décisive sur deux des buts de son équipe. Les deux passes productives provenaient de centres dans la surface en direction de Leonardo Campana. L’Équatorien a ensuite converti les tirs en buts à bout portant.

Le Miami de Messi s’est finalement qualifié pour la finale de la Coupe de l’US Open en battant Cincinnati aux tirs au but. Ils affronteront ensuite le Houston Dynamo lors du match pour le titre le 27 septembre.

La finale est disponible sur Paramount+ en anglais, ainsi que sur Telemundo et Peacock Premium pour les fans de langue espagnole.

L’audience de Telemundo augmente sur les diffuseurs diffusant les matchs de l’US Open

Bien que Messi n’ait pas encore officiellement joué à un match de Major League Soccer, il a donné un énorme coup de pouce au jeu ici aux États-Unis. L’audience d’Apple TV aurait connu une augmentation de 75 % depuis l’arrivée de l’Argentin à Miami. Les matchs de l’US Open Cup ont également été vendus à des diffuseurs étrangers. Ces réseaux potentiels n’étaient auparavant pas intéressés.

Crédit photo : IMAGO/Zuma Wire