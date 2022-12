La victoire de Messi en Coupe du monde cimente l’héritage sportif de Qatar 2022

LUSAIL, Qatar – Il s’avère donc que vous pouvez acheter l’histoire du football. Depuis sa création, la Coupe du monde 2022 au Qatar a été gâchée par allégations de corruption et la controverse hors du terrain, mais elle a culminé dimanche avec une pièce maîtresse qui a de solides arguments pour être la meilleure finale de tous les temps.

Cela n’aurait vraiment pas pu être scénarisé plus parfaitement pour le pays hôte. Les deux fils adoptifs du Paris Saint-Germain, propriété qatarie, Lionel Messi et Kylian Mbappe, étaient à l’épicentre de 120 minutes palpitantes et essoufflées qui se sont déroulées et se sont terminées avec le premier cimentant son héritage en tant que plus grand footballeur de l’histoire.

S’il y avait un match pour obscurcir la conversation sur la question de savoir si la Coupe du monde aurait dû être organisée ici, alors c’était tout. Les enjeux sont généralement si élevés dans une finale de Coupe du monde qu’ils inhibent les performances, mais même dans ce contexte suffocant, la conversation autour de Messi et Mbappe avait atteint des niveaux si impossibles qu’il semblait inévitable que le jeu s’effondrerait sous le poids de son propre récit.

D’une certaine manière, il a dépassé toutes les attentes.

– L’Argentine remporte la Coupe du monde : Argentine GK sur pénalty héroïque : « J’ai fait mon truc » | Les supporters argentins envahissent les rues après la victoire finale | Messi ne prendra pas sa retraite après sa victoire en Coupe du monde

“Le match était complètement fou”, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni après le match.

L’Argentine a été brillante, puis inhibée. La France était sans vie, puis électrique. Angel Di Maria était superbe. Le score de 2-0 en faveur du Albiceleste est devenu 2-2 en un éclair alors que Les Bleus se sont réveillés de leur sommeil de 70 minutes, remuant dans la vie avec deux buts en 97 secondes, le second un merveilleux instantané de la dévastation que le rare mélange de prouesses techniques et de capacité athlétique de Mbappe peut causer.

C’était le passé et le futur qui luttaient pour le présent sous nos yeux. Messi, maintenant âgé de 35 ans et lors de son dernier match de Coupe du monde, a marqué son septième but de ces finales alors qu’un match joué à une intensité stupéfiante s’étirait sans remords, de manière absorbante dans le temps supplémentaire.

Avantage Argentine, encore une fois. Pourtant la France a répondu. Mbappe a fait preuve d’un sang-froid stupéfiant pour égaliser sur place avec 118 minutes au compteur.

2 Connexe

Le temps n’attend personne, et tout à coup, Messi avait l’air d’être laissé pour compte. Randal Kolo Muani aurait pu l’emporter en coup franc dans le temps additionnel à la fin de la prolongation, mais Emiliano Martinez a réalisé l’arrêt de sa vie pour le nier. Il était encore temps pour le remplaçant Lautaro Martinez d’ajouter à son catalogue assez incroyable de ratés lors de cette Coupe du monde, en plantant une tête franche hors cible à l’autre bout.

Les pénalités ont réglé les choses. Un concours magique et titanesque réglé par la fusillade réductrice de 12 mètres. Mbappe est allé en premier et a marqué. Évidemment. Messi est allé ensuite et a marqué. Évidemment.

Martinez sauva Kingsley Coman, et quand Aurélien Tchouameni traîna loin son effort, l’écart devenait trop grand. Gonzalo Montiel a frappé le coup de pied gagnant mais, inévitablement, Messi a attiré l’attention de tout le monde.

La cacophonie de bruit créée en grande partie par le soutien féroce et numériquement impressionnant de l’Argentine a atteint de nouveaux sommets. Allégresse. Le soulagement. L’histoire.

“Cette équipe, ces gens, jouent pour le peuple, pour les supporters argentins. C’est ce que j’ai toujours vu”, a déclaré Scaloni à propos de ses joueurs. “Il n’y a pas de rivalités, tout le monde tire dans le même sens, et c’est pour le pays. Les joueurs se sont cassé le dos, ils ont obtenu ce titre parce qu’ils ont compris ce qu’ils avaient à faire sur le terrain.”

Le président de la FIFA Gianni Infantino et l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani remettent à Lionel Messi le trophée Jules Rimet. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

Le flux télévisé en direct à l’intérieur du stade coupe entre ces images 8K ultra-nettes de gloire et de désespoir, Messi orchestrant les célébrations à la fin où les tirs au but ont eu lieu, Mbappe se traînant sur le terrain avec un regard vide, presque inconscient même du président français Emmanuel Macron passe à la dérive avec des mots de consolation.

Du coup, Messi s’est emparé d’un micro pour s’adresser à la foule : “Vamos Argentine“, a-t-il dit, ajoutant un blasphème. Très bien.

Le Qatar souhaitait redéfinir son image, renforcer sa position au Moyen-Orient et changer les perceptions de la région à travers ce tournoi. Pendant plusieurs années dans la préparation de cette Coupe du monde, ce petit État du Golfe a été largement critiqué pour son traitement des personnes LGBTQIA+, des travailleurs migrants et des femmes. Il insiste sur le fait que des progrès ont été réalisés dans ces domaines, notamment grâce à l’abolition du système de la kafala, mais être gay est toujours illégal, et le Comité suprême a été moins que transparent dans sa transmission la vraie réalité des travailleurs migrants travaillant sur les chantiers de construction.

Maintenant, il a une nouvelle contribution à la conversation mondiale : c’est l’endroit où Messi a été couronné roi incontesté de son art. Il a terminé son couronnement à Lusail, une ville juste au nord de Doha qui n’existait pratiquement pas il y a 20 ans. Et tout cela a coûté environ 220 milliards de dollars.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

La soirée de remise des trophées comprenait le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, le président de la FA argentine Claudio Tapia et Macron. Les images étaient impeccables, tout comme le stade Lusail lui-même, si vous pouvez en quelque sorte séparer le coût humain. “C’était la Coupe du monde des records”, a déclaré le patron de la France, Didier Deschamps.

Mbappe, qui est devenu le deuxième joueur après Sir Geoff Hurst à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde, a remporté le Soulier d’or. Messi a remporté le Ballon d’or du meilleur joueur et la Coupe du monde. Trente-six ans après que Diego Maradona ait fait de même, Messi a défini un tournoi à son image. Cela ne pouvait pas être mieux que cela pour le Qatar.

Sauf qu’ils ont essayé.

Alors que le processus péniblement prolongé de lui remettre le trophée Jules Rimet s’attardait, l’émir a produit un châle, connu sous le nom de bisht, que Messi devait porter. Un bisht est un vêtement de cérémonie porté par les Qataris, et le donner à Messi a permis au Qatar d’avoir une marque indélébile sur l’image sportive emblématique et déterminante de ce tournoi qui, sûrement, aurait dû concerner les vainqueurs, pas les hôtes.

Le temps nous dira s’il y a un héritage politique ou social positif de ces finales. L’héritage sportif est déjà sécurisé.