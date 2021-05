La victoire de Medina Spirit Kentucky Derby sera invalidée si le test de dépistage de drogue échoué est confirmé

La victoire du vainqueur du Kentucky Derby Medina Spirit sera invalidée s’il est confirmé que le cheval champion a échoué à un test de dépistage de drogue, Churchill Downs a déclaré dimanche.

L’entraîneur de Medina Spirit, Bob Baffert, sera immédiatement suspendu de toute participation à des courses sur la piste de Churchill Downs « compte tenu de la gravité de l’infraction présumée », indique le communiqué de la société qui dirige le Derby.

« Le non-respect des règles et des protocoles de médication met en péril la sécurité des chevaux et des jockeys, l’intégrité de notre sport et la réputation du Kentucky Derby et de tous ceux qui y participent. Churchill Downs ne le tolérera pas », indique le communiqué de presse.

Si la conclusion est confirmée, le finaliste Mandaloun sera déclaré vainqueur de la course, a déclaré Churchill Downs.

Baffert a nié dimanche matin tout acte répréhensible. Il a révélé lors d’une conférence de presse que Medina Spirit, lors d’un test post-course, contenait 21 picogrammes du stéroïde bétaméthasone, deux fois le seuil légal, dans son système.

« J’ai eu le plus gros coup de fouet en course, pour quelque chose que je n’ai pas fait », a déclaré Baffert.

Seuls deux autres chevaux au cours des 147 ans d’histoire du Kentucky Derby ont été disqualifiés, selon l’Associated Press.

« Nous croyons comprendre que l’échantillon sanguin post-course de Medina Spirit, vainqueur du Kentucky Derby, indiquait une violation des protocoles de médication équine du Commonwealth du Kentucky », indique le communiqué de presse de Churchill Downs.

« Les connexions de Medina Spirit ont le droit de demander un test d’un échantillon fractionné et nous comprenons qu’elles ont l’intention de le faire », a déclaré la société.

« Nous attendrons la conclusion de l’enquête de la Kentucky Horse Racing Commission avant de prendre de nouvelles mesures. »

Avec des reportages de l’Associated Press.