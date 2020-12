BERLIN: La victoire du RB Leipzig sur Manchester United mardi a non seulement permis aux Allemands de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais a également prouvé que leur course aux demi-finales l’année dernière n’était pas un hasard, a déclaré l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Leipzig avait besoin d’une victoire pour passer du groupe H et s’est précipité vers une avance de 3-0 avant un retour tardif de United, avec deux buts dans les 10 dernières minutes, qui a failli gêner leurs chances de faire les 16 dernières. Ils ont conservé une victoire 3-2 avec United éliminé.

Le Paris St Germain, qui a battu Leipzig en demi-finale de la saison dernière, est également terminé, bien qu’il devra jouer le reste du match suspendu de mardi contre Istanbul Basaksehir plus tard mercredi.

Nagelsmann a déclaré que battre United serait un coup de pouce psychologique pour son équipe.

« La victoire est très importante pour les garçons, alors ils se rendent compte que l’année dernière (la saison) nous n’étions pas un miracle d’un coup, que nous sommes passés à la phase à élimination directe », a déclaré Nagelsmann.

« Il est également important de garder les joueurs avec le club et d’en trouver de nouveaux. »

La marque de football passionnante de Nagelsmann, qui les a amenés au bord de la finale la saison dernière, a continué de s’améliorer malgré le départ du meilleur attaquant Timo Werner.

Nagelsmann a déclaré que ceux qui ont regardé le match à la télévision ont vu Leipzig poser un jalon pour les jeunes clubs en participant à la compétition des clubs d’élite européens pendant l’hiver.

Les huitièmes de finale débuteront en février, bien que Leipzig devra attendre le résultat du match du PSG pour voir s’ils terminent premier ou deuxième du groupe.

Leipzig compte 12 points, mais le PSG surclassera le groupe avec une victoire sur Basaksehir car ils ont un meilleur face à face avec les Allemands.

Nagelsmann a déclaré que son équipe avait grandi par rapport à la saison dernière et avait perdu moins de points contre des adversaires plus faibles en Bundesliga et en Europe.

Ils ont également réussi à prospérer malgré un calendrier exigeant, entrant dans le match contre United après un match nul 3-3 exténuant avec le Bayern Munich, mais ne montrant aucun signe de fatigue.

« Nous n’avons pas perdu trop de points en championnat et les joueurs ont grandi et ont faim », a déclaré le joueur de 33 ans. «Les garçons croient en eux et ils continuent de marcher.