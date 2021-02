La victoire de Manchester United en Ligue Europa serait une preuve tangible de la croissance du club au cours des 12 derniers mois

MANCHESTER, Angleterre – Avec une avance de 4-0 dès le match aller contre la Real Sociedad, Ole Gunnar Solskjaer aurait pu se choisir pour le match retour et être toujours sûr de progresser en Ligue Europa. Au lieu de cela, l’entraîneur de Manchester United, qui fête vendredi ses 48 ans, a aligné son meilleur joueur, Bruno Fernandes, et au moins quatre autres qui s’attendront à débuter contre Chelsea à Stamford Bridge dimanche.

Même avec un gros match en Premier League ce week-end, Solskjaer n’est pas près de laisser passer la chance de remporter son premier trophée. Un nul 0-0 sans incident contre La Real au match retour, United est toujours dans la course en Ligue Europa, comme s’il avait jamais été mis en doute après une victoire aussi complète à Turin il y a une semaine.

« Nous avons joué contre une très bonne équipe et le début du match a montré pourquoi c’était important [to pick a strong team] », a déclaré Solskjaer par la suite. » Vous ne voulez pas entrer dans la mi-temps un ou deux à la fin. J’ai senti que les 10 ou 15 premières minutes étaient lentes, puis nous avons joué de très bonnes choses. Je pense que cela montre à quel point la performance était bonne la semaine dernière.

« Nous voulons aller plus loin [in the Europa League]. Lorsque vous avez échoué en quatre demi-finales, vous voulez vous améliorer. «

Cette fois l’an dernier, Solskjaer prenait la Ligue Europa au sérieux mais pour des raisons très différentes. À l’approche de leur 32e match avec le Club de Bruges, United était septième de la ligue et transpirait à sa place dans la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Avance rapide de 12 mois et United, actuellement deuxième de la Premier League, ne devrait pas avoir besoin de la place en Ligue des champions qui vient avec la levée du trophée de la Ligue Europa – mais Solskjaer pourrait faire avec l’argenterie. Ayant remporté 10 honneurs majeurs en tant que joueur à Old Trafford, il sait que son temps en tant que responsable sera jugé sur des trophées.

Manchester United a fait match nul 0-0 avec la Real Sociedad en Ligue Europa jeudi. Jan Kruger – UEFA / UEFA via Getty Images

Son objectif ultime est de remporter le titre de Premier League et la Ligue des champions, mais la Ligue Europa est un bon point de départ. Vous pouvez vous attendre à une autre équipe forte en huitièmes de finale et contre Leicester City en quarts de finale de la FA Cup le mois prochain, même si d’ici là, United a réussi à faire de la marche de Manchester City vers le titre quelque chose qui ressemble à une course.

Étant donné le choix entre les deux, Solskjaer préfère terminer quatrième et remporter un trophée plutôt que de terminer deuxième mais terminer la saison les mains vides.

Même avec une équipe solide, United n’avait pas tout à sa manière. Le capitaine de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, a raté un penalty tôt et Modibo Sagnan a frappé la barre avec une tête peu après la mi-temps. Mais même si les deux étaient entrés, le côté espagnol ne serait toujours pas passé, et à la fin, ce fut une nuit inoubliable et on ne se souviendra peut-être que pour 37 millions de livres sterling d’Amad Diallo faisant ses débuts à domicile et Shola Shoretire devenant le le plus jeune joueur du club dans la compétition européenne, battant la marque établie par Norman Whiteside en 1982.

« Shola a des compétences et une attitude qui, selon nous, feront de lui un très bon joueur », a déclaré Solskjaer. « C’est une plate-forme ce soir, ces 15 minutes. C’est quelque chose dont il doit se souvenir, quelque chose sur quoi s’appuyer, avec les fans qu’il aurait plus apprécié mais ce sont des moments étranges et différents. Je suis sûr que tous les fans le verront. plus tard. Quiconque signe ici a une chance s’il a la bonne attitude et écoute les entraîneurs. «

Fernandes n’a été nécessaire que pendant les 45 premières minutes et le milieu de terrain portugais a été remplacé à la pause avec Aaron Wan-Bissaka et Fred, deux autres susceptibles de faire partie de l’équipe à Chelsea. Axel Tuanzebe pensait avoir marqué son premier but avec United avec une tête sourde du corner d’Alex Telles en seconde période pour le voir exclu par l’arbitre Lawrence Visser après un déplacement au moniteur côté terrain.

La nuit, le travail était fait. L’objectif pour le reste de la saison est de s’assurer qu’ils ont quelque chose à montrer pour les progrès qui ont été réalisés au cours des 12 derniers mois, de préférence sous la forme de quelque chose qui peut être logé dans l’armoire à trophées.

« A partir de maintenant jusqu’à la trêve internationale, nous avons sept ou huit matchs et bien sûr, c’est Chelsea, Leicester, Man City, West Ham, Crystal Palace à l’extérieur – des matchs massifs », a déclaré Solskjaer. « Ce sont tous des matchs importants, donc ces trois semaines jusqu’à la trêve internationale seront énormes pour nous mais nous sommes une bonne équipe. »