La victoire de Manchester United donne un optimisme prudent pour 2023

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a remporté une confortable victoire 3-0 contre Nottingham Forest lors de son premier match de Premier League après la pause de la Coupe du monde.

Marcus Rashford et Anthony Martial ont tous deux marqué en moins de trois minutes au cours de la première mi-temps pour donner le contrôle à United avant que Fred ne quitte le banc pour ajouter un troisième en fin de match.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Tableau de Premier League | Rencontres à venir

L’équipe d’Erik ten Hag reste cinquième du classement, mais n’est qu’à un point des quatre premiers avec un match à jouer en 2022 contre les Wolves à Molineux samedi.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Ten Hag a ramené l’espoir avant 2023

Erik ten Hag a écrit dans ses notes de programme que “la cinquième position est la bonne position pour nous” après le début de saison de United, mais il y a eu suffisamment d’encouragements pour qu’ils puissent être beaucoup plus élevés d’ici mai. C’est maintenant une défaite sur 14 toutes compétitions confondues avec une victoire sur Forest qui réduit l’écart avec Tottenham Hotspur quatrième à un seul point.

Terminer dans le top quatre et se qualifier pour la Ligue des champions est la priorité, mais il y a aussi de l’argent à jouer dans la Coupe Carabao, la FA Cup et la Ligue Europa. Il y a eu des revers – de lourdes défaites contre Brentford et Manchester City, mais il ne fait aucun doute que les choses semblent beaucoup plus positives qu’à cette époque l’année dernière.

Les buts pourraient encore être un problème si Cristiano Ronaldo n’est pas remplacé en janvier et que Ten Hag ne trouve pas le moyen de ramener Jadon Sancho à son meilleur niveau, mais même avec des lacunes évidentes dans l’équipe, il y a eu beaucoup de progrès. Pour la première fois depuis un certain temps, les fans de United attendent avec optimisme une nouvelle année et cela revient en grande partie à Ten Hag. Il y a de l’espoir que, sous le nouveau directeur, la nouvelle année sera couronnée de succès.

Marcus Rashford et Anthony Martial ont chacun marqué tandis que Fred a ajouté un but tardif lors de la victoire 3-0 de Manchester United. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

2. Rashford et Martial adoucissent le coup du mouvement de Gakpo

À peine 24 heures après avoir découvert que Cody Gakpo rejoindrait Liverpool en janvier plutôt que de déménager à Old Trafford, Ten Hag avait besoin que ses joueurs montrent qu’il y avait déjà des buts dans l’équipe et Rashford ne l’a pas laissé tomber. Le Néerlandais a défié Rashford d’atteindre 20 buts en championnat cette saison et il a obtenu son cinquième contre Forest sur un corner intelligent roulé dans la surface de réparation par Christian Eriksen.



1 Connexe

United est toujours à la recherche d’un attaquant pour remplacer Ronaldo, mais l’essentiel de la responsabilité devant le but d’ici mai incombera à Rashford et Martial, qui ont également trouvé le filet contre Forest grâce à une passe décisive de Rashford. Rashford et Martial ont tous deux connu des saisons où ils ont atteint plus de 20 buts dans toutes les compétitions et il est probable qu’ils devront afficher des chiffres similaires avant la fin de la campagne si United veut terminer dans le top quatre et remporter un trophée. .

Le premier travail de Martial est de rester en forme – son départ contre Forest n’était que son troisième en Premier League cette saison – tandis que Rashford doit tirer le meilleur parti d’une forme qui l’a vu marquer huit buts en 13 matchs pour le club et pays depuis le 27 octobre.

3. La forêt doit retrouver son élan d’avant la Coupe du monde

La survie de la Premier League ne sera pas décidée par les matchs à l’extérieur dans les six premiers, mais Forest voudra s’assurer que la défaite à Old Trafford ne déclenche pas une série de défaites. Après avoir disputé huit matchs sans victoire entre fin août et mi-octobre, ils ont battu Liverpool et Crystal Palace le mois précédant la pause de la Coupe du monde pour quitter le bas du tableau et maintenant le football national est de retour, il est vital qu’ils continuer à accumuler des points.

L’équipe de Steve Cooper a eu un match difficile contre Chelsea le jour du Nouvel An, mais a ensuite joué contre Southampton trois jours plus tard dans ce qui sera un match crucial au pied de la table. Il semblait que Forest avait pris un virage avant la pause après un début de vie difficile en Premier League et, à tout le moins, ils se sont donné une chance de rester debout. À un moment donné cette saison, cela semblait difficile à imaginer.

Après avoir encaissé deux buts en trois minutes contre United, ils n’ont jamais vraiment menacé d’obtenir un résultat à Old Trafford, mais il y a eu suffisamment de moments positifs, en particulier en seconde période, pour suggérer que Forest pourrait être de retour ici l’année prochaine.

Notes des joueurs

Manchester United : David De Gea 7, Aaron Wan-Bissaka 7, Tyrell Malacia 6, Raphael Varane 7, Luke Shaw 7, Casemiro 8, Christian Eriksen 7, Bruno Fernandes 7, Antony 6, Marcus Rashford 8, Anthony Martial 7.

Sous-titres : Alejandro Garnacho 7, Donny van de Beek 6, Harry Maguire 6, Fred 7, Anthony Elanga 6.

Forêt de Nottingham : Wayne Hennessey 5, Serge Aurier 5, Renan Lodi 6, Joe Worrall 6, Willy Boly 5, Ryan Yates 6, Remo Freuler 5, Orel Mangala 6, Jesse Lingard 6, Brennan Johnson 5, Taiwo Awoniyi 5.

Sous-titres : Lewis O’Brien 6, Harry Toffolo 6, Sam Surridge 6, Emmanuel Dennis 6, Neco Williams 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur joueur : Marcus Rashford, Manchester United.

A marqué pour le deuxième match consécutif et a préparé Martial.

Moins performant : Wayne Hennessey, Nottingham Forest.

Commençant à la place de United prêté Dean Henderson, il a laissé le tir apprivoisé de Martial se tortiller entre ses mains.

Faits saillants et moments marquants

Le but de Rashford sur corner en première mi-temps était aussi beau dans un match en direct qu’il l’aurait été à l’entraînement.

Marcus Rashford poursuit sa forme de buteur en Coupe du monde à son retour en Premier League. 🔥 📺 : @USA_Network #MyPLMorning | #MUNNFO pic.twitter.com/W7nvFjFRbX – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 27 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Marcus Rashford sur son objectif, à Amazon Prime : “Nous ne l’avons pas trop pratiqué, mais c’était un depuis le terrain d’entraînement. Nous avons vu qu’ils sont très d’homme à homme et si vous pouvez les déplacer vers la moitié arrière du but, vous pouvez obtenir un bon chance au but.”

Erik ten Hag sur la forme de Rashford, à NBC Sports : “Nous sommes contents de lui. Il est continuellement une menace pour chaque défense. Il a un très grand cœur et un tir magnifique. Il est également bon en passe décisive et en contre-attaque, il était incroyablement bon. Il a joué un match très fort et fait une bonne saison.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Marcus Rashford a marqué en cinq matchs consécutifs à Old Trafford pour la première fois de sa carrière. Avec cinq buts en Premier League cette saison, il a plus qu’il n’en avait en 2021-22.

– Avec le 64e but en carrière en Premier League, Rashford égale Eric Cantona au 8e rang de l’histoire de Manchester United. Il dépasse également Gabriel Jesus (63) pour le 3e plus grand nombre de buts en Premier League par des joueurs de 25 ans ou moins depuis le début de 2016. Au cours de cette période, seuls Harry Kane (90) et Raheem Sterling (66) en ont plus.

Suivant

Manchester United : Une visite à Wolverhampton Wanderers, 17e place, le soir du Nouvel An.

Forêt de Nottingham : Sonner en 2023 en accueillant Chelsea.