La victoire de Manchester United à Burnley analysée : Fernandes lève la morosité pour l’équipe d’Erik ten Hag

Après avoir perdu trois fois en cinq matches pour enregistrer son pire début de saison en Premier League, Manchester United s’est rendu à Burnley samedi, désespéré de remporter une victoire pour lancer sa campagne.

Ils ont remporté la victoire dont ils avaient besoin, mais cela était loin d’être simple contre une équipe qui n’avait pas encore remporté de match depuis son retour dans l’élite.

Le but exceptionnel de Bruno Fernandes – qui n’est pas sans rappeler la célèbre volée de Robin van Persie pour United contre Aston Villa en 2013 – s’est avéré suffisant pour l’équipe d’Erik ten Hag et les a fait passer de la 13e à la huitième place du classement.

Dan Sheldon et Ahmed Walid répondez à trois questions clés de la victoire 1-0 de United à Turf Moor.

Était-ce une victoire suggérant que United est meilleur que ne le suggèrent les résultats récents ?

Le contexte est requis. Avant ce match, United avait perdu des matchs contre Arsenal, Brighton et le Bayern Munich. Même si ces trois rencontres seraient un test pour n’importe quelle équipe, l’aspect le plus décevant du point de vue de Ten Hag était les performances inférieures à la moyenne.

Vous pouvez pardonner les erreurs individuelles, mais vous ne pouvez pas changer de direction si vous sentez – comme Ten Hag – que les joueurs ne font pas de changement. Le Néerlandais avait commencé à remettre en question la détermination de son équipe.

Il était donc crucial de venir à Burnley, une équipe qui n’a pas encore gagné depuis son retour en Premier League, et de mettre fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Parfois, notamment en première mi-temps, United était trop lent lorsqu’il jouait depuis l’arrière. Étant donné qu’ils semblaient parfois lourds dans ces zones, il était quelque peu ironique que le but de Fernandes à l’approche de la mi-temps soit venu de Jonny Evans effectuant une longue passe diagonale perçante dans la surface, qui a été superbement volée devant James Trafford par le capitaine de United. .

Une fois de plus, United était loin d’être à son meilleur et avoir seulement 38 % de possession à Turf Moor en dit long sur sa situation actuelle. Mais il s’agissait d’un autre XI patchwork en raison du nombre de blessures dans l’équipe de Ten Hag – personne ne s’attendait à ce qu’Evans et Victor Lindelof débutent ensemble un match de Premier League cette saison. Il s’agissait du premier départ d’Evans pour le club depuis 2015 et a été imposé au manager par les blessures de Lisandro Martinez et Harry Maguire et Raphael Varane qui n’étaient pas en pleine forme.

C’était loin d’être le millésime United, mais leur performance était une amélioration par rapport à ce qu’ils ont montré ces dernières semaines.

QUELLE FINITION DE BRUNO FERNANDES ! 🤩 Manchester United prend l’avantage face à Burnley grâce à une brillante passe décisive de Jonny Evans et une finition encore meilleure de Bruno ! pic.twitter.com/qMdAxzZGwO – Football sur TNT Sports (@footballontnt) 23 septembre 2023

Dan Sheldon

Comment United a-t-il gardé une rare cage inviolée ?

Après avoir encaissé 14 buts lors de ses cinq derniers matches, United avait désespérément besoin d’une cage inviolée. La nouvelle d’avant-match selon laquelle Martinez avait raté le match et qu’Evans était inclus dans la formation de départ ne semblait pas de bon augure.

L’équipe de Ten Hag était parfois dos au mur, mais un mélange de fortune, de bonne défense de sa surface de réparation et d’amélioration en termes de récupération du ballon au milieu de terrain les a permis de franchir la ligne.

Le score aurait pu être différent si le tir de Zeki Amdouni en première mi-temps avait été à quelques mètres vers la gauche et United a eu de la chance lorsque Sander Berge a raté une tête franche sur corner au cours des 10 dernières minutes. Mais il est important de souligner également la prestation impressionnante d’Evans et Lindelof dans la propre surface de United et lorsqu’ils ont été contraints de sortir de la zone des 18 mètres lorsqu’Amdouni est tombé plus profondément. En plus de cela, la performance de Casemiro a été de loin sa meilleure cette saison, montrant un aperçu de ce qu’il a offert à United sans ballon en 2022-23.



Casemiro a réalisé sa meilleure performance de la saison (Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

La liste des joueurs indisponibles de United n’a besoin que de quelques joueurs supplémentaires pour créer sa propre équipe, mais le véritable éléphant dans la pièce est le mauvais jeu de l’équipe lorsqu’elle est en possession. Le manque d’idées claires et l’incapacité de contrôler le déroulement du match ont obligé United à endurer de longues périodes de pression – il y a eu un point, vers la 70e minute, alors qu’au cours des cinq minutes précédentes, Burnley avait bénéficié de 90 % de possession. Ce problème ajoute plus de pression sur leur ligne défensive et leur gardien de but.

Les fans de United espèrent que ce problème sera résolu lors de leur prochaine série de matchs avec Sofyan Amrabat au milieu de terrain et Mason Mount de retour de blessure.

Ahmed Walid

Cela atténuera-t-il le sentiment croissant d’une crise imminente pour United ?

Absolument. Il est bien trop tôt dans la saison pour qu’il s’agisse d’un match incontournable, mais il était impératif qu’ils ne perdent pas un quatrième match consécutif. Garder sa première cage inviolée depuis la victoire contre les Wolves lors de la première journée de la campagne était un bonus supplémentaire.

Le discours autour de United au cours des deux dernières semaines a été, dans l’ensemble, celui d’un club marchant d’une crise à l’autre – à la fois sur et en dehors du terrain.

Il est difficile de se souvenir d’un moment cette saison, même si elle ne date que de sept matchs, où Ten Hag ne s’est pas vu poser de questions difficiles, qu’il s’agisse de sa décision de faire entraîner Jadon Sancho seul, ou si son agent, Kees Vos, est trop impliqué dans le club.

Les matchs consécutifs contre Crystal Palace – un en Coupe Carabao, un en Premier League – devraient être considérés comme une opportunité pour le manager et son équipe de United de s’appuyer sur leur victoire contre Burnley et de mettre quelques semaines torrides derrière eux. .

« C’était une victoire incontournable et nous le savions », a déclaré Ten Hag. « L’équipe a parlé sur le terrain. On pouvait voir les personnages dans la loge.

Alors que l’incertitude quant à la propriété de United par les Glazers continue de peser lourd et que d’autres problèmes hors du terrain n’ont pas disparu, battre Burnley met au moins fin à la négativité concernant les performances sur le terrain.

Dan Sheldon

ALLER PLUS LOIN Exclusivité Ole Gunnar Solskjaer : sa première interview approfondie depuis son départ de Man United

(Photo du haut : Lewis Storey/Getty Images)