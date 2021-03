MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer parlera beaucoup de « progrès » d’ici la fin de la saison: combien Manchester United a fait, si c’est suffisant et comment il va faire le prochain pas en avant. Ce sera une conversation plus facile si cette semaine se passe bien, et United a entamé une période cruciale de sept jours avec une courte victoire 1-0 sur West Ham United à Old Trafford dimanche.

Dans l’espoir de terminer la saison alors que les challengers les plus proches de Manchester City se renforçaient, l’équipe de Solskjaer passe maintenant à des compétitions qu’elle peut encore gagner – d’abord contre l’AC Milan en Ligue Europa, puis à Leicester City en FA Cup. Terminez deuxième de la Premier League et remportez un trophée et Solskjaer se sauvera un été de débat sur la question de savoir si United est sur la bonne voie. Remettez-vous à la fois de la Ligue Europa et de la FA Cup avant la trêve internationale et les mêmes vieilles questions sur la direction du club refont surface.

La première étape de ce qui est une série cruciale de trois matchs a été négociée en toute sécurité, et avec neuf matchs de championnat à jouer, United a neuf points d’avance sur West Ham en cinquième position. Le risque d’être entraîné dans une bataille pour les quatre premiers s’estompe et il est désormais possible de se concentrer sur l’amélioration de la troisième place de la saison dernière et de remporter un trophée.

« Cette semaine allait toujours être énorme », a déclaré Solskjaer par la suite. « Nous voulons nous améliorer par rapport à la saison dernière et arriver à une finale et remonter le tableau. Cette semaine, nous avons toujours été sur la façon dont nous nous sommes rétablis après une énorme déception après une égalisation tardive. [against Milan on Thursday]. Vous ne savez jamais comment cela peut vous affecter, mais l’attitude était parfaite.

« Nous commençons à créer un élan dans la ligue et à ouvrir davantage l’écart avec West Ham. C’est une grande semaine pour nous. »

La victoire sur West Ham n’a pas été particulièrement jolie, mais elle a donné un élan à United au début d’une semaine charnière. Solskjaer a des ambitions plus grandes que la Ligue Europa et la FA Cup, mais après quatre défaites consécutives en demi-finale, la pression augmente sur le manager norvégien pour gagner quelque chose.

La victoire de Manchester United sur West Ham a aidé à consolider sa place dans le top quatre de la Premier League. Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Les progrès en Europe ne sont pas garantis après un match nul 1-1 contre Milan à Old Trafford et ils devront marquer au moins une fois à San Siro jeudi s’ils veulent atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa. À Leicester dimanche, il y a une place en demi-finale de la FA Cup à gagner, et les perspectives de United pour la dernière ligne droite de cette saison sembleront beaucoup plus brillantes s’ils sont toujours à la recherche de trophées lorsque les joueurs reviendront du devoir international. dans la première semaine d’avril. En Premier League, United a plus de points et a marqué plus de buts qu’au même stade l’année dernière, mais cette saison a besoin d’argenterie pour ajouter de la brillance.

Dans ses notes de programme avant la visite de West Ham, Solskjaer a écrit qu’il était « de plus en plus difficile à battre ». Les chiffres le soutiennent, United perdant un seul de ses 23 derniers matchs de championnat et enregistrant quatre feuilles blanches consécutives en Premier League pour la première fois depuis que Solskjaer a pris le relais. Harry Maguire a été particulièrement bon contre West Ham.

L’astuce maintenant est de passer de ne pas perdre à gagner plus souvent, car ce n’est pas la même chose. Seul Manchester City a perdu moins de matches de championnat que United cette saison, mais les Red Devils ont fait match nul neuf fois et ils auront besoin de ces 18 points supplémentaires s’ils veulent combler l’écart avec les champions élus de Pep Guardiola.

Devenir plus clinique devant l’objectif serait un bon début.

West Ham n’a pas réussi un tir cadré, mais n’a été battu ici qu’à cause du but contre son camp de Craig Dawson en seconde période – le 15e but qu’ils ont concédé sur coups arrêtés cette saison. Mason Greenwood, Marcus Rashford et Bruno Fernandes auront tous le sentiment qu’ils auraient pu être sur la feuille de match. Solskjaer espère sauver l’instinct du tueur pour les coupes.

« Nous avons eu quatre draps propres maintenant dans la ligue et c’est toujours une base », a-t-il déclaré. « Nous voulons marquer des buts. Je sens que nous revenons là où nous pouvons, il y a seulement une semaine, nous avons battu City 2 à 0. Nous ne voulons pas être gourmands, personne ne peut marquer quatre ou cinq buts à chaque fois. match en Premier League, vous devez le gagner. La base avec la feuille blanche, l’attitude, le désir, c’est là, et nous soutenons toujours nos joueurs pour créer suffisamment pour marquer des buts. «

Avant une semaine charnière, Solskjaer dit que United va dans la bonne direction. Poursuivez la victoire sur West Ham avec des victoires sur Milan et Leicester pour rester sur la bonne voie pour remporter un premier trophée de son règne et les supporters n’auront pas à se croire sur parole.