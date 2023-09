La victoire de Man United à Burnley n’était pas jolie mais finalement il y avait une stabilité défensive

Manchester United en 2023-24 avant leur déplacement à Burnley samedi :

Victoires : Deux

Deux Des draps propres: Un

Un Déclarations du club : Quatre

L’équipe d’Erik ten Hag a quitté Turf Moor après avoir ajouté trois points indispensables, un match que l’entraîneur a décrit comme un « incontournable » à temps plein et un pas dans la bonne direction après quelques semaines torrides pour le club.

Mais pour l’instant, le divertissement devra attendre.

Trois défaites consécutives ont fait rebondir le club d’une crise à l’autre et, même s’ils étaient loin d’être parfaits à Burnley, c’était une performance fondée sur la stabilité. Et étant donné qu’il s’agissait du dernier XI patchwork aligné par Ten Hag, trouver de la solidité en défense était l’exigence minimale.

« L’année dernière, nous avons eu le plus grand nombre de clean sheet de la Premier League », a déclaré Ten Hag après la victoire 1-0. « Nous avons été disciplinés et avons suivi les règles. Quand nous faisons cela, c’est difficile de jouer contre Manchester United.

Cela a aidé qu’ils affrontent Burnley – une équipe qui n’a pas encore gagné depuis son retour en Premier League – et non le Bayern Munich. Pourtant, lorsque l’équipe est arrivée à Turf Moor samedi soir et que deux autres défenseurs centraux, Lisandro Martinez et Harry Maguire, n’étaient pas dans le bus, on aurait pu penser que la nuit pourrait être longue.

Les sourcils se sont encore levés lorsqu’il est apparu que Jonny Evans serait le partenaire de Victor Lindelof en défense centrale. Après tout, il s’agit d’une équipe de United qui n’a pas gardé sa cage inviolée depuis le match d’ouverture de la saison contre les Wolves (et même à ce moment-là, ils ont eu la chance de le faire, encaissant 23 tirs dans ce match et en survivant à un appel de penalty controversé en fin de match que l’arbitrage a fait). le chef Howard Webb a concédé plus tard qu’il aurait dû être attribué) et celui qui avait encaissé au moins trois buts lors de ses trois matches précédents.

Mais curieusement, le partenariat a fonctionné. Evans ne s’attendait pas à débuter les matchs de Premier League lorsque Ten Hag a envoyé Darren Fletcher, le directeur technique de United, chercher le joueur de 35 ans chez les moins de 21 ans.

Après s’être entraîné avec la première équipe, il a été annoncé le 1er septembre qu’Evans avait signé un contrat d’un an sur la base qu’il pourrait fournir une couverture défensive s’il était appelé.

Samedi, débutant son premier match contre United depuis mars 2015, il s’est vu refuser un but parce que Rasmus Hojlund était en position de hors-jeu, puis a créé une volée exquise de Bruno Fernandes avec un ballon diagonal parfait du pied gauche dans la surface de réparation.

Il s'agissait de sa première passe décisive sous le maillot de United depuis qu'il a créé le but de Wayne Rooney contre Fulham en février 2013.

Il s’agissait de sa première passe décisive sous le maillot de United depuis qu’il a créé le but de Wayne Rooney contre Fulham en février 2013.

« Depuis que je suis ici, j’ai juste été observateur et j’ai vu comment ils jouent, c’est un peu différent de ce qui s’est passé dans les clubs précédents », a déclaré Evans à TNT Sport après le match. «J’avais l’impression que ce soir j’étais capable de bien m’intégrer et d’ajouter mon expérience et ma valeur à la défense. J’ai dû combler le vide.

Il a réalisé huit dégagements au total, quatre de plus que quiconque sur le terrain, a remporté ses trois duels aériens (aucun joueur n’en a gagné plus) et a réalisé plus de touches, de passes et de passes précises que n’importe lequel de ses coéquipiers.

Alors qu’Evans quittait le terrain de Turf Moor, où il a été nommé homme du match, il l’a fait sur une interprétation de « Jonny Evans is a Red » par les supporters extérieurs. L’international nord-irlandais a regardé en arrière, a applaudi les supporters de United en déplacement et s’est dirigé vers le tunnel.

Jonny Evans quitte le terrain et applaudit le #MUFC supporters qui chantent son nom.

Mais même si Evans sera sans aucun doute le principal sujet de discussion, la défense était, dans l’ensemble, résolue et organisée. Il fallait l’être puisque Burnley détenait 62 % de possession, réalisant 633 passes (dont 558 réussies) – les deux étaient les plus élevées qu’ils aient jamais enregistrées dans un match de Premier League.

Lors des premiers échanges, il était évident qu’Evans avait été chargé de retirer Zeki Amdouni du match. Parfois, il était dans une position plus avancée que le milieu de terrain Casemiro lorsqu’il suivait l’attaquant de Burnley.

Lorsqu’il devenait évident que Burnley allait lancer une attaque, Evans reculait rapidement et se plaçait à côté de Lindelof.

« Nous sommes très heureux d’avoir un joueur comme Jonny Evans dans l’équipe », a déclaré Ten Hag. « Il arrive et il est calme, posé, a du caractère et de bonnes compétences. Lorsque vous avez des choses contre vous, vous pouvez rebondir lorsque vous avez le personnage dans l’équipe pour le faire.

De la même manière qu’Evans marquant Amdouni, Scott McTominay ou Casemiro suivraient Aaron Ramsey. United a clairement estimé que Ramsey et Amdouni constituaient les plus grandes menaces et a tenté de les annuler.

Burnley s’est approché à plusieurs reprises, mais ils ont été rencontrés soit par un défenseur de United, soit par Andre Onana. Casemiro est intervenu avec un tacle crucial pour arrêter Luca Koleosho en première mi-temps.

À cet égard, il s’agissait de leur performance la plus solide de la saison et elle s’est produite à un moment où Ten Hag en avait le plus besoin.

Cela laissait encore beaucoup à désirer, mais avec une armée de joueurs sur la table de traitement et des buts qui ne coulaient pas dans l’équipe, samedi soir, il s’agissait davantage de la destination de la victoire que du voyage de 90 minutes pour y arriver.

