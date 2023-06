La victoire de Man City en FA Cup rend le triomphe du triplé inévitable

LONDRES – Deux de moins, il reste un. Manchester City est désormais à 90 minutes d’un triplé historique.

Ils n’ont eu besoin que de 12 secondes de la finale de la FA Cup contre Manchester United pour faire un pas de géant vers leur place dans le livre des records. Le premier but d’Ilkay Gundogan en 12 secondes, le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup, a été annulé par un penalty de Bruno Fernandes en première mi-temps, mais le deuxième but du capitaine de la ville – un faible effort de l’extérieur de la surface de réparation que le gardien United David de Gea aurait dû sauver – c’était suffisant pour éliminer l’équipe d’Erik ten Hag pour une victoire 2-1 qui oblige l’équipe de Pep Guardiola à battre l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions de samedi prochain pour devenir la deuxième équipe anglaise à réaliser le triplé.

La première? United, en 1999. Malgré le défi – la nécessité – d’être un obstacle sur le chemin de City pour égaler leur réussite unique, le côté rouge de Manchester n’a pas réussi à assurer le glorieux héritage de ses prédécesseurs.

La tactique de United se résumait à un peu plus que frapper et espérer. Ils ont essayé, avec quelques efforts à longue portée, mais ce genre d’approche ne marchera jamais contre cette équipe de City.

L’Inter devra avoir un meilleur plan de match et de meilleurs joueurs pour refuser City à Istanbul la semaine prochaine. Il semble déjà y avoir un air d’inévitabilité à propos de la Coupe d’Europe habillée de rubans bleu ciel, tout comme le trophée de la Premier League et la FA Cup l’ont été cette saison.

« Nous pouvons maintenant parler du triplé », a déclaré Guardiola après le match. « Bien sûr, nous devons encore gagner la Ligue des champions, mais nous avons si bien joué pour notre ville et nos fans.

« Nous sommes dans une position dans laquelle nous ne serons probablement plus jamais. »

Il y a plusieurs raisons à ce sentiment que City se rapproche de la troisième partie de leur trilogie de trophées : Guardiola, l’attaquant Erling Haaland (qui était exceptionnellement calme à Wembley) et la force du milieu de terrain fournie par Gundogan, Kevin De Bruyne et Rodri. La simple vérité à propos de City, cependant, est qu’ils savent comment gagner, quel que soit l’adversaire en face d’eux ou le défi qu’ils posent.

Vous voulez affronter City ? Essayez-le et retrouvez-vous déchiré alors que le Real Madrid participait à sa démolition 4-0 en demi-finale retour de la Ligue des champions le mois dernier.

Peut-être que vous vous asseyez profondément et essayez de frustrer, mais cela invite seulement City à monter vague après vague d’attaques, faisant passer les adversaires dans la soumission et la défaite.

Manchester City a battu Man United 2-1 samedi pour soulever la FA Cup. Justin Setterfield – La FA / La FA via Getty Images

United a essayé une autre approche. Ten Hag a déployé Fred pour marquer De Bruyne et espérer annuler la force motrice de City, mais cela a juste laissé Gundogan et Rodri profiter d’acres d’espace au milieu de terrain, le milieu de terrain auxiliaire John Stones donnant également à United un problème qu’ils ne pouvaient pas résoudre.

Lorsque United a réussi à prendre pied dans le match à mi-chemin de la première mi-temps et à apporter un sentiment de chaos avec Fernandes et leurs attaquants tentant d’étirer la défense de la ville, c’était comme un boxeur compagnon lançant des coups de poing sans but dans l’espoir de décrocher un gros coup. .

United s’est juste fatigué, cependant, et dès que City a repris la tête, il n’y a jamais eu de réel sentiment qu’ils concédaient à nouveau. United a une fois de plus tenté les rafales sporadiques, avec le remplaçant Alejandro Garnacho injectant du rythme et du but à l’heure de jeu, mais City les avait toujours à bout de bras.

City n’a perdu qu’une seule fois au cours de ses 27 derniers matchs, et c’était une défaite 1-0 à Brentford le dernier jour de la saison de Premier League, alors que le titre avait déjà été obtenu et que Guardiola a reposé des joueurs clés en préparation de la FA Cup et Finales de la Ligue des champions.

Ils forment une équipe sans pareille et n’ont pas seulement battu tous leurs rivaux, mais leur ont également infligé de lourdes défaites. Arsenal, Liverpool et Madrid en ont tous encaissé quatre contre City ces dernières semaines, alors bonne chance à l’Inter.

United ne s’est pas retrouvé du mauvais côté d’un martèlement, mais ils ont quand même perdu, et c’est la réalité dont ils doivent tenir compte. Même lorsque City ne fait pas de son mieux, ils gagnent quand même, et des équipes comme United devraient pouvoir trouver quelque chose de plus pour les battre lorsque l’occasion se présente.

City est maintenant tellement en avance sur le peloton que le défi incombe aux poursuivants de trouver un moyen de les rattraper. La seule équipe qui trouve un moyen pour le moment est City, et vous vous attendez à ce qu’elle trouve un moyen contre l’Inter la semaine prochaine.

L’histoire s’invite. Oui, cela a déjà été fait, mais la joie de faire le triplé en même temps que de refuser à United la possibilité de le revendiquer à jamais comme le sien le rend encore plus agréable pour City.

Deux de moins, il reste un.