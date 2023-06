La victoire de Man City contre l’Inter regardée par 2,1 millions sur CBS

CBS Sports a publié samedi ses statistiques d’audience de la finale de l’UEFA Champions League 2023 entre Manchester City et l’Inter Milan. C’était l’un des plus grands décalages de la dernière décennie à ce stade de la compétition. Pourtant, les Américains ont afflué vers le match. Selon la société de radiodiffusion, CBS comptait en moyenne environ 2,1 millions de téléspectateurs […]

Selon la société de diffusion, CBS a attiré en moyenne environ 2,1 millions de téléspectateurs tout au long du match massif. L’audience télévisuelle du jeu sur le réseau a culminé à environ 2,6 millions. En plus d’être disponible sur la télévision en réseau, les fans de sport auraient également pu diffuser le jeu sur Paramount +. Le service de streaming affirme que le match City-Inter était leur match de football le plus diffusé de tous les temps.

CBS Sports enregistre des audiences record sur toutes les plateformes pour la couverture de l’UEFA Champions League 2022-2023. pic.twitter.com/nX554hfqo6 – CBS Sports PR (@CBSSportsGang) 13 juin 2023

City vs Inter en baisse par rapport aux chiffres de CBS en 2022

Bien que des chiffres toujours impressionnants, le nombre de téléspectateurs était un peu en baisse par rapport à la saison précédente. La finale de la Ligue des champions 2022 entre le Real Madrid et Liverpool a attiré en moyenne plus de 2,7 millions de téléspectateurs sur CBS. Cependant, cela dépendait essentiellement des équipes impliquées. Le Real et Liverpool sont deux des clubs de football les plus populaires au monde. Le match était surtout considéré comme une affaire serrée et était la finale de la Ligue des champions la plus regardée de l’histoire de la télévision américaine.

🚨 Man City contre l’Inter #UCLfinal 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne à la télévision américaine 🚨 Pas aussi gros que les 5,36 millions de l’année dernière, qui étaient les plus regardés #UCL finale de l’histoire des États-Unis. La principale raison de la baisse est qu’Univision était en baisse de 52%. Le fait que le Real Madrid ne se soit pas qualifié pour la finale a été un coup dur pour TUDN. pic.twitter.com/Lp8qhJYS1s – Parlons de football mondial (@worldsoccertalk) 14 juin 2023

En plus de publier son audience finale de la Ligue des champions 2023, CBS Sports a également révélé sa couverture complète du tournoi pour toute la saison. Le réseau affirme que la campagne 2022/23 a été la saison de la Ligue des champions la plus regardée de tous les temps à la télévision américaine. En fait, le tournoi a attiré en moyenne 967 000 téléspectateurs pendant toute la durée de la saison.

La couverture UCL du service de streaming continue de croître

Paramount + a également augmenté ses totaux d’audience pour la compétition. Le service de streaming a enregistré une croissance à deux chiffres de l’audience d’une année sur l’autre. Cela inclut les foyers, le nombre total de minutes et l’audience moyenne des minutes.

Dans l’ensemble, la finale de la Ligue des champions devait éclipser 450 millions de téléspectateurs dans le monde. Malgré le statut de City en tant que grand favori, le match lui-même était extrêmement convaincant. Les champions de Premier League ont battu de justesse l’Inter 1-0 grâce à un seul but de Rodri. Néanmoins, l’Inter a eu plusieurs occasions tardives de marquer un égaliseur spectaculaire.

