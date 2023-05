Luton Town a obtenu une promotion spectaculaire en Premier League en battant Coventry City aux tirs au but samedi au stade de Wembley lors de la finale des éliminatoires du championnat.

Luton était l’un des membres fondateurs de la Premier League au début des années 90, mais ils ne pouvaient pas jouer dans l’élite car ils ont été relégués l’année du début de la ligue.

Le club a langui pendant des années

Le club est ensuite tombé au troisième rang quatre ans seulement après la relégation. Après leur relégation de la Ligue 2 lors de la saison 2009-10, Luton est passé en Ligue nationale.

Cependant, ils ont récupéré leur promotion en Ligue lors de la saison 2013-14 et sont montés en Ligue 1 en 2017-18.

Après cinq ans en championnat, Luton va désormais se frotter à l’élite. Reste à savoir où le club jouera les matchs à domicile la saison prochaine.

Le stade Kenilworth Road du club ne répond pas aux exigences de la Premier League, et on pense qu’un investissement important de plus de 10 millions de livres sterling est prévu pour respecter les règles.

On pense que des mises à niveau logistiques de diffusion sont nécessaires sur le site, tandis qu’il est également prévu d’installer des projecteurs et de reconstruire les boîtes exécutives.

Il reste également à voir comment Luton parvient à se conformer à l’installation de VAR dans son stade.

Pelly Ruddock Mpanzu remporte un record unique

Leur réussite pour atteindre les plus hauts échelons du football anglais est tout simplement incroyable et coïncide avec la carrière du milieu de terrain Pelly Ruddock Mpanzu.

Le milieu de terrain devrait devenir le premier joueur à jouer pour le même club de la non-ligue à la Premier League.

Mpanzu a rejoint Luton en prêt de West Ham devant une foule dérisoire de seulement 621, et plus tard, le club a payé 50 000 £ pour rendre son déménagement permanent.

Plus tôt, le propriétaire de Wrexham, Ryan Reynolds, a félicité Luton pour sa promotion en Premier League. Cela montre certainement que grâce à une planification méticuleuse et à des investissements planifiés, Wrexham peut suivre une voie similaire à la Premier League.

