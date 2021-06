La victoire de l’USMNT en Ligue des Nations contre le Mexique a gonflé la confiance

Chelsea et l’attaquant international américain Christian Pulisic ont déclaré que le triomphe de l’équipe américaine en Ligue des nations de la CONCACAF contre le Mexique était « quelque chose dont nous avions vraiment besoin » et qu’il donnerait à l’équipe de Gregg Berhalter une confiance accrue avant le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre.

Pulisic était de retour chez lui à Hershey, en Pennsylvanie, vendredi pour une cérémonie d’inauguration célébrant l’ouverture de nouveaux terrains d’entraînement dans son club de jeunes, PA Classics. L’installation s’appelle « The Pulisic Stomping Grounds » et comprend trois terrains d’entraînement, un mur de coups de pied, une aire de pique-nique et un grand espace commun. Il a également fait don des fonds et a aidé à la conception de l’installation.

« J’ai eu cette idée pendant un moment », a-t-il déclaré à ESPN par téléphone. « Je voulais vraiment faire quelque chose, pour mon ancien club, et aider à construire ces terrains pour les enfants est quelque chose de vraiment spécial pour moi. »

Pulisic a déclaré que la conception était inspirée de ce qu’il avait vécu dans sa jeunesse, y compris un séjour d’un an en Angleterre lorsque sa mère y travaillait dans le cadre d’un programme d’échange d’enseignants.

« Je voyais juste des terrains là-bas qui étaient tellement décontractés, et les enfants allaient juste après l’école et jouaient dans des terrains ouverts; pas d’entraîneurs, rien », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose comme ça que je voulais reproduire ici. Et je pense que nous avons fait du très bon travail en le faisant. »

L’attaquant de Chelsea devrait profiter d’un congé bien mérité. Il a déclaré que la dernière fois qu’il était rentré chez lui, c’était il y a un an en mars dernier, au tout début de la pandémie de coronavirus. La nature décousue et retardée de la campagne 2019-20 a fait que la préparation de la saison 2020-21 a commencé quelques jours seulement après la fin de la précédente. Maintenant, il aura plusieurs semaines pour se remettre de la saison dernière, le joueur mentionnant qu’il devrait revenir pour l’entraînement de pré-saison vers le début du mois de juillet.

Pour l’instant, il peut profiter de la rémanence de remporter deux trophées. La Ligue des champions est la plus grosse récompense de club. Mais Pulisic a également pris une certaine satisfaction en remportant la Ligue des Nations avec une victoire palpitante 3-2 sur ses rivaux mexicains en finale.

« Ce fut un match énorme pour nous juste pour montrer à la CONCACAF ce que nous sommes, et je pense que c’était la première fois que nous avions vraiment tout ce groupe de joueurs ensemble », a-t-il déclaré à propos de la victoire contre le Mexique. « Je pense que cela nous donne beaucoup de confiance pour nous diriger vers les qualifications et les choses à venir, et je pense que c’est quelque chose dont nous avions vraiment besoin. »

Christian Pulisic a joué un rôle de premier plan dans le triomphe de la Ligue des Nations contre le Mexique. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

Pulisic a joué un rôle central dans le match contre le Mexique, remportant et enterrant plus tard un penalty en prolongation, malgré un long examen VAR.

« Nous attendions depuis longtemps, alors j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir », a-t-il déclaré. « J’ai juste dit: ‘Je vais juste aller dans le coin supérieur, parce que pourquoi pas?’ Et c’était un grand moment, mais je voulais vraiment y aller. »

Pulisic a ajouté qu’il était satisfait de la progression de l’équipe américaine dirigée par le manager Gregg Berhalter, affirmant que l’équipe avait désormais plus de moyens de briser un adversaire.

« Je pense que nous avons joué un très bon football, la façon dont nous gardons le ballon et parfois en changeant aussi notre façon de jouer et pas seulement en essayant toujours de construire ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons maintenant différentes options et différents systèmes auxquels nous avons joué et que nous connaissons différentes choses qui fonctionnent contre différentes équipes, et je pense que c’est important. »

Pulisic a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la saison qu’il a connue. Son défi immédiat est d’être un contributeur plus constant avec Chelsea, un objectif qui a été un peu interrompu par des blessures.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux continuer à travailler », a-t-il déclaré. « J’ai juste besoin d’être plus cohérent, d’aider mon équipe quand j’en ai l’occasion. Et je pense que si je le fais régulièrement, évidemment, j’aurai mes minutes et mon temps. »

Le prochain défi pour les États-Unis est le début des qualifications pour la Coupe du monde, les Américains désireux de se racheter pour ne pas se qualifier en 2018. Compte tenu de la génération de joueurs qui se présente, il y a plus d’optimisme autour du programme masculin qu’il n’y en a eu depuis un certain temps. .

« C’est très excitant. Nous avons beaucoup de talents qui jouent dans certains des plus grands clubs du monde et à travers l’Europe », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devrions être vraiment excités et que les fans américains devraient l’attendre avec impatience. »