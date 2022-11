La victoire de Lula est bonne pour le Brésil, mais loin d’être une révolution

Le vétéran de gauche est de retour au pouvoir après une courte victoire, mais son pouvoir d’apporter des changements est très limité

Les résultats sont tombés pour l’élection présidentielle brésilienne, qui a attiré l’attention de la communauté internationale. Luiz Inacio Lula da Silva, connu sous le nom de Lula, a remporté le concours avec 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour le président sortant Jair Bolsonaro, ce qui est conforme à ce que les sondages suggéraient. Mon meilleur ami, que j’ai mentionné dans ma dernière chronique sur ce sujet pour RT, n’a heureusement pas été laissé en larmes cette fois, mais a crié de joie au téléphone.

Et c’est parce que la victoire de Lula, comme je l’ai souligné, représente un énorme pas en avant pour le Brésil. Cela signifie que le fossé entre riches et pauvres a une chance de se réduire, que le pays sud-américain a une chance de sortir de la carte mondiale de la faim, que les gens pourraient bénéficier de services sociaux élargis et que le Brésil pourrait retrouver sa place légitime en tant que grand acteur de pouvoir sur la scène politique mondiale. Cela signifie également, espérons-le, la préservation de la nature du Brésil, à savoir la forêt amazonienne, communément appelée les «poumons de la planète» pour son rôle dans le pompage de l’oxygène dans l’atmosphère et l’expulsion du carbone.

Comme je l’ai noté il y a quelques semaines dans mon article, cela a de graves implications pour l’Amérique latine et le monde en général. Cela signifie un coup dur pour l’impérialisme américain, étant donné le statut de Bolsonaro en tant que chien courant de l’empire yankee et de ses projets dans la région tels que la déstabilisation du Venezuela et l’expansion de la soi-disant guerre contre la drogue. Cela pourrait également signifier davantage de relations commerciales pour Pékin sur le continent sud-américain, par exemple, si le Brésil rejoignait l’Initiative Ceinture et Route (BRI) dirigée par la Chine.

Lire la suite Lula bat Bolsonaro aux élections brésiliennes

Si vous êtes quelqu’un comme moi qui valorise le multilatéralisme, le développement humain pacifique et la stabilité mondiale, alors c’est une raison suffisante pour se réjouir. Mais nous devons freiner nos attentes pour maintenir une perspective réaliste sur la situation et comprendre les limites d’une présidence Lula. Comme mon amie et ancienne collègue Camila Escalante, aujourd’hui correspondante de Press TV pour l’Amérique latine, l’a noté à juste titre avant ces résultats, “Le socialisme n’est pas sur les bulletins de vote au Brésil.”

Pour paraphraser son observation, non seulement les Brésiliens ne cherchaient pas à redessiner fondamentalement leur ordre social, mais ils n’auraient même pas voté pour cela si cela avait été une option. Le terme « impérialisme », comme elle l’a décrit, n’était même pas utilisé lors de cette dernière campagne présidentielle, et les gens n’exigent pas une refonte fondamentale de l’ordre de classe de leur pays, sans parler de l’Amérique latine dans son ensemble. En effet, les mouvements sociaux qui utilisent ce genre de langage existent – mais ils ne forment pas de gouvernements au Brésil ou ailleurs en Amérique latine à part quatre pays.

Comme l’indiquent les données des sondages, a-t-elle noté, beaucoup de gens ne promettraient même pas leur soutien au Parti des travailleurs (PT) au-delà de Lula, ce qui suggère que sa victoire nécessitait de se connecter avec des personnes qui ne se considèrent pas traditionnellement comme « de gauche » ou ‘droit’. Et cela s’est effectivement reflété dans la façon dont il a fait campagne sur certaines questions, comme l’avortement, où il a fait des ouvertures à l’Église catholique tout en s’aliénant les gauchistes purs et durs en disant, par exemple, “Personne ne veut de réglementation comme Cuba.”

Bien sûr, si vous ne pensiez pas que Lula était tolérable pour les larges masses en dehors des clubs de lecture de gauche, ne cherchez pas plus loin que le fait que le président américain Joe Biden a rapidement félicité Lula pour sa victoire. Bien qu’il soit facile d’ignorer ce genre de choses, et en fait elles sont assez typiques, la rapidité avec laquelle cette déclaration a été publiée a joué un rôle clé – légitimant Lula. C’est important parce que le camp de Bolsonaro aurait semé les graines d’un scandale de fraude électorale, un peu comme la stratégie utilisée par l’ancien président américain Donald Trump lors de la préparation de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

D’une manière ou d’une autre, l’élection au Brésil nous a transportés dans une réalité alternative où les États-Unis et leurs agences de renseignement associées, comme la CIA, n’essaient pas de parrainer un coup d’État de droite dans un gouvernement latino-américain. En fait, la réaction de la Maison Blanche suggère le contraire. Les États-Unis tentent plutôt d’empêcher cela avant même que cela ne se produise – et c’est un sacré 180 étant donné le rôle présumé des États-Unis dans la peine de prison de Lula pour de fausses accusations de corruption et l’éviction de son alliée, Dilma Rousseff, du bureau de la présidence dans ce qui était clairement un coup d’État en douceur.

Lire la suite Les rivaux présidentiels brésiliens se dirigent vers le second tour

Cela soulève la question de savoir pourquoi les États-Unis passeraient de l’hostilité à un gouvernement Lula à un soutien ostensible. C’est parce que, tout d’abord, comme je l’ai déjà mentionné, Lula n’a fait campagne sur aucune plate-forme qui révolutionnerait la société brésilienne, et il n’a pas non plus pointé du doigt l’empire américain. Il n’est pas si radical, surtout avec son colistier de centre gauche.

Deuxièmement, Lula a remporté beaucoup de votes en rencontrant des gens du centre – mais ces gens n’ont pas voté pour le PT au-delà de lui. Cela signifie qu’il sera très limité dans ce qu’il peut faire d’un point de vue législatif, étant donné que le Parti libéral (PL) de Bolsonaro est le plus important dans les deux chambres du Congrès brésilien, contrôle les gouvernorats clés à travers le pays et bénéficie d’un large soutien. . Le bolsonarismo a apparemment un soutien plus large que les sondages ne l’ont même pris en compte.

Donc, du point de vue de Washington, cela a du sens. Auraient-ils plutôt vu le plus grand pays d’Amérique du Sud sombrer dans le chaos et peut-être pousser davantage de migrants vers leur frontière ? Ou se contenteraient-ils de voir leur ancien ennemi gagner une élection mais être castré lorsqu’il s’agit de gouverner ? De toute évidence, ce dernier scénario est un scénario plus souhaitable. Le fait est que la victoire de Lula est un pas en avant pour le Brésil – mais très, très limité.