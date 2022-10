La victoire de Lula au Brésil suscite l’optimisme face au changement climatique

Luiz Inacio Lula da Silva, l’ancien président du Brésil, au centre, s’adresse à ses partisans après avoir remporté le second tour de l’élection présidentielle à Sao Paulo, au Brésil, le dimanche 30 octobre 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La courte victoire de Luiz Inácio Lula da Silva à l’élection présidentielle brésilienne marque un tournant décisif sur les questions environnementales, selon les analystes. Da Silva, communément appelé Lula, a remporté 50,9% des voix au second tour contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro, selon l’autorité électorale brésilienne. Le gauchiste de 77 ans a fait campagne sur des politiques telles que l’exonération de l’impôt sur le revenu des plus bas revenus, l’augmentation du salaire minimum et l’augmentation des investissements dans les services publics pour créer de nouveaux emplois. Il s’est engagé à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance économique, citant son dossier de le faire lorsqu’il a servi deux mandats en tant que président de 2003 à 2010. Le retour politique remarquable intervient après qu’il a été emprisonné en 2017 pour des accusations de blanchiment d’argent et de corruption qui ont été annulées en 2019. “C’est un changement significatif, je ne peux pas souligner à quel point les choses seront différentes dans ce pays avec l’élection de Lula”, a déclaré lundi James Green, professeur d’histoire latino-américaine à l’Université Brown, à “Squawk Box Europe” de CNBC, citant des augmentations prévues de des prestations sociales, une prise de décision plus ouverte au public et le retour d’un “gouvernement de la transparence”. Cela signifie également, a déclaré Green, “un retour aux politiques pour sauver l’Amazonie”. En plus de contenir 25 % de la biodiversité terrestre mondiale, l’Amazonie joue un rôle mondial crucial en stockant des milliards de tonnes de carbone et en libérant des milliards de tonnes d’eau chaque année.

Lula a profité de son discours de victoire pour s’engager à lutter contre le changement climatique et la déforestation – des problèmes qui, selon les observateurs, ont non seulement été mis de côté, mais se sont gravement aggravés sous le mandat de Bolsonaro. La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un niveau record au premier semestre 2022 et était de 80 % supérieure à celle de la même période en 2018, l’année précédant l’entrée en fonction de Bolsonaro, selon un rapport de l’Amazon Environmental Research Institute. Bolsonaro a été critiqué pour avoir permis la prolifération d’activités illégales dans les forêts tropicales brésiliennes – y compris l’accaparement des terres et la violence contre les peuples autochtones et les militants – en réduisant le financement des forces de l’ordre sur le terrain ; réduire considérablement le budget de l’agence nationale pour l’environnement ; chercher à renverser les réglementations environnementales; approuvant des milliers de nouveaux pesticides; et apaiser les puissantes entreprises agricoles du pays en s’abstenant d’agir empiètement sur les terres protégées. Le Brésil n’a pas non plus détaillé ses plans de réduction des émissions de carbone conformément aux accords internationaux, selon Human Rights Watchet ses émissions provenant de l’agriculture et l’élevage du bétail a atteint son plus haut niveau jamais enregistré. Le bureau de Bolsonaro n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC. Bolsonaro a déjà a dit il prenait des mesures pour protéger la forêt tropicale ; mais il a aussi défendu l’expansion des projets miniers, tout en accusant les gouvernements étrangers et les médias d’exagérer les dégâts causés. En 2019, il Raconté journalistes étrangers : “Aucun pays au monde n’a le droit moral de parler de l’Amazonie. Vous avez détruit vos propres écosystèmes.”

Revirement environnemental ?

Le crime organisé s’est emparé de plusieurs régions de l’Amazonie pendant la présidence de Bolsonaro, de nombreux mineurs illégaux et accapareurs de terres le considérant comme un allié, a déclaré à CNBC Carlos Rittl, conseiller en politique internationale et spécialiste du Brésil à l’ONG norvégienne Rainforest Foundation. “Environ 95% de la déforestation au cours des quatre dernières années en Amazonie a eu un certain niveau d’illégalité”, a-t-il déclaré. “Des zones qui auraient dû rester en tant que forêts sont devenues des terres privées, des terres indigènes ont été envahies. Elles ont atteint ce niveau à cause de l’inaction du gouvernement.” “Si nous regardons les promesses que Lula a faites, y compris dans son discours de victoire hier soir, il abordait plusieurs problèmes majeurs mais aussi une déforestation nette zéro, protégeant les droits des peuples autochtones”, a poursuivi Rittl. “Nous pouvons nous attendre à ce qu’il renforce à nouveau l’agence environnementale et récupère le budget pour leur permettre d’agir contre les crimes environnementaux” – mais seulement tant qu’il “joindra les babines”, a déclaré Rittl. Ce ne sera ni facile ni immédiat, a-t-il ajouté, pour diverses raisons. Un budget 2023 a déjà été convenu et les systèmes doivent être reconstruits et mis en service. Lula cherchera le consensus dans un pays et un système politique fortement divisés. Et les choses ont changé depuis son mandat précédent (lorsque la déforestation annuelle de l’Amazonie plongé de 25 396 km² en 2003 à 7 000 km² en 2010) en raison de niveaux plus élevés de criminalité organisée avec une forte présence. La coopération internationale sur ces efforts sera importante, a ajouté Rittl. La Norvège envisage déjà de reprendre l’aide aux efforts de lutte contre la déforestation au Brésil, qu’elle a suspendue pendant le mandat de Bolsonaro, selon le journal local Aftenposten rapporté lundi.

Objectifs de croissance

Il reste à voir comment les investisseurs internationaux réagiront au retour d’une présidence Lula, en particulier une avec des promesses de dépenses importantes à tenir, et où il mènera les réformes et les privatisations pro-marché prévues par Bolsonaro. Le réal a chuté de 2% aux nouvelles, avant de réduire les pertes, et les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis, dont le géant pétrolier Pétrobras a chuté dans les échanges avant commercialisation. La préoccupation immédiate des marchés, mais aussi des Brésiliens et de la communauté internationale, est la stabilité politique lors de la passation du pouvoir, qui devrait durer deux mois. On se demande encore si Bolsonaro contestera le résultat des élections. Il pourrait également chercher à bloquer une transition en douceur, a noté Green.

Questions énergétiques