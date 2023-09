La victoire de l’Ouzbékistan ne peut masquer les lacunes offensives de l’USMNT

ST. LOUIS – Une victoire 3-0 est rarement accompagnée du genre d’émotions qui étaient présentes lors de la victoire de samedi de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre l’Ouzbékistan.

C’est généralement le genre de marge qui induit des backslaps et des high-fives. Trois buts ? Vérifier. Feuille propre? Un chèque également. Et c’est le genre de score auquel on pourrait s’attendre étant donné que les États-Unis sont 11ème au classement mondial de la FIFA des équipes nationales masculines, affrontant le 74e.

Si seulement c’était si simple.

La façon dont les États-Unis ont remporté la victoire n’est pas sans rappeler leurs performances lors de la Coupe du monde de décembre dernier au Qatar. Il y a eu beaucoup de travail d’approche solide. L’USMNT détenait un avantage de près de 2 : 1 en termes de possession. L’équipe locale a même obtenu un but de Timothy Weah à la quatrième minute pour lui donner une avance rapide. On aurait pu s’attendre à ce que les États-Unis profitent de leur avantage, et ils ont failli le faire à la 16e minute lorsque la tête de Folarin Balogun a touché le poteau. Après ce moment, cependant, les États-Unis ont travaillé dur pendant la majeure partie du temps qui leur restait. La création d’occasions s’est avérée une fois de plus difficile, et les États-Unis ont donné le ballon assez souvent aux mauvais endroits pour forcer le gardien Matt Turner à réaliser deux arrêts stellaires. Les boiseries les ont sauvés lors d’une autre séquence.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Ce n’est qu’après les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps – après qu’une blessure de Khojiakbar Alidzhanov ait forcé l’Ouzbékistan à jouer avec 10 joueurs étant donné qu’ils manquaient de remplaçants – que les États-Unis ont réussi à mettre le match de côté. Le remplaçant Ricardo Pepi a marqué un but dès la première minute du temps additionnel, et Christian Pulisic s’est converti sur place quatre minutes plus tard.

Pourtant, cela n’a fait que mettre en valeur un match beaucoup plus serré que ne l’indiquait le score. Certes, ce match était l’une de ces situations sans victoire pour l’entraîneur Gregg Berhalter et son équipe. Gagnez par un large score, et la réponse est : « Eh bien, c’est l’Ouzbékistan ». Faites autre chose que ça et c’est « HÉ ! C’EST L’OUZBÉKISTAN ! » et les sonnettes d’alarme commencent à sonner.

L’USMNT ne faisait certainement pas la roue après ce match.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

« Nous savons que nous sommes loin d’une performance de haut niveau », a déclaré le défenseur et capitaine américain Tim Ream. « Les gars le savent. Cela a déjà été discuté. Mais vous repartez avec une victoire et vous travaillez sur des choses et vous regardez des vidéos et vous voyez où vous pouvez vous améliorer. Mais oui, je ne pense pas que quiconque soit trop impressionné au sein de l’équipe. vestiaire, mais je pense que cela montre où nous en sommes en tant qu’équipe et où nous savons que nous devons être. »

Avant le match, de nombreuses discussions ont eu lieu sur les changements que l’entraîneur de retour Berhalter apporterait au cours du cycle de la Coupe du monde 2026 – un cycle qui n’inclura pas de matches de qualification pour les États-Unis puisqu’ils co-organisent l’événement avec le Canada et le Mexique – – commence sérieusement. Cela était particulièrement vrai pour l’attaque de l’équipe. Ce jour-là, cela signifiait que les États-Unis essayaient de déplacer le ballon de manière à sortir l’Ouzbékistan de sa coquille, en le mettant au défi de sortir et d’essayer d’en prendre possession.

Les États-Unis n’ont eu qu’un succès partiel sur ce front. Luca de la Torre et Yunus Musah ont eu assez de facilité à trouver des poches pour briser la première ligne de pression. Mais ensuite, lorsqu’il s’est agi de poursuivre cette montée en puissance dans le tiers offensif, les États-Unis se sont retrouvés à opérer à un rythme plus lent, ce qui a essentiellement joué directement contre la ligne arrière de l’Ouzbékistan.

« [We] « Nous avons bien commencé, puis nous nous sommes un peu égarés par moments », a ajouté Ream. « Trop lent, pas assez agressif. Je veux dire, il y a des choses que nous essayons de faire en termes de retrait des joueurs, de maintien de liens étroits et d’essayer de faire sauter une équipe lorsque vous essayez de les briser. Et s’ils ne sautent pas, nous devons prendre des décisions meilleures et plus rapides et ne pas nous mettre mutuellement dans des situations difficiles et difficiles. »

Bien sûr, le deuxième mandat de Berhalter en tant qu’entraîneur américain n’en est qu’à ses débuts. L’objectif est d’atteindre son apogée d’ici l’été 2026 plutôt que maintenant. Il y aura forcément quelques ratés car Berhalter ajoute quelques ajustements tactiques.

L’entraîneur-chef des États-Unis, Gregg Berhalter, s’entretient avec Weston McKennie et Christian Pulisic. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

« Évidemment, comme vous l’avez vu, nous avons quelques difficultés parce que nous essayons quelque chose de nouveau », a déclaré Weah. « Je pense que ce sont des opportunités d’essayer différentes choses, de travailler sur certaines choses. Nous allons donc certainement continuer à travailler là-dessus, travailler sur le positif, travailler sur le négatif, l’entraînement, et oui, nous reviendrons. «

Mais le problème est que certains des mêmes problèmes continuent de surgir. Lorsque le rythme ralentit, les États-Unis deviennent prévisibles. Il y avait aussi encore un manque de précision dans le tiers offensif. Il ne s’agissait pas nécessairement d’erreurs flagrantes non plus ; un ballon juste un peu derrière sa cible, ou un joueur ne disposant pas de suffisamment de temps et devant donc attendre que le ballon arrive, ce qui donne à la défense un temps précieux pour récupérer. Ou une passe dans la surface de réparation qui est juste un pouce trop haute. Balogun est peut-être le meilleur attaquant que les États-Unis aient jamais eu, mais ses talents seront gaspillés si ses coéquipiers ne parviennent pas à lui remettre le ballon de manière cohérente.

C’était suffisant pour rappeler le match du Pays de Galles à la Coupe du Monde lorsque les États-Unis ont joué un football impressionnant, mais n’ont pas réussi à consolider leur avance. A cette occasion, l’USMNT a dû payer après avoir concédé une pénalité de retard. Cette fois, ils ont réussi à s’en sortir, mais personne – ni Berhalter ni ses joueurs – n’a l’illusion que cela est durable. Berhalter, tout en louant la mentalité de son équipe au cours des 10 dernières minutes pour clôturer le match, est bien conscient des défauts de son équipe, notamment les mauvais cadeaux, la défense de transition fragile et le manque de rythme offensif de l’équipe.

Raison de plus pour que Berhalter et Giovanni Reyna doivent trouver un moyen de se rencontrer et d’aplanir leurs différends. Le retour de Reyna suite à une fracture à la jambe subie lors de la Ligue des Nations de la Concacaf en juin signifiait qu’il n’était pas disponible dans cette fenêtre, et cela ne veut pas dire qu’il est une sorte de sauveur offensif à lui tout seul. Mais il sera sans aucun doute utile. Le fait qu’il ait fallu autant de temps à Berhalter et Reyna pour se mettre d’accord est aussi déroutant que contre-productif, d’autant plus que Reyna était de retour dans l’équipe en juin dernier, alors qu’elle était dirigée par intérim par BJ Callaghan.

Ces matches de la Ligue des Nations de la Concacaf ont été témoins d’une attaque américaine plus fluide avec Reyna déployée au centre. Et cela s’est produit contre le Mexique et le Canada, des équipes mieux classées que l’Ouzbékistan et Oman, que les États-Unis affrontent mardi.

Oui, les États-Unis doivent essayer quelques astuces tactiques. Mais la mise à niveau offensive sous la forme de Reyna devra également être essayée. La fenêtre d’octobre ne peut pas arriver assez tôt.