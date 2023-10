La victoire de l’opposition polonaise aux élections pourrait renverser la tendance antilibérale

Commentez cette histoire Commentaire

Le parti nationaliste au pouvoir en Pologne a remporté le plus grand nombre de voix lors des élections de dimanche, mais il se dirige vers la défaite.. Un bloc de partis d'opposition a obtenu collectivement une confortable majorité des suffrages exprimés, alors que le dépouillement était presque terminé lundi. Des cycles de querelles parlementaires devraient suivre, les analystes suggérant qu'un nouveau gouvernement pourrait ne pas émerger avant Noël. Mais les résultats indiquent une éviction spectaculaire du parti de droite Droit et Justice, connu sous son acronyme polonais PiS, qui espérait prolonger son règne pour une deuxième décennie.

Au cours des huit dernières années de son mandat, le PiS a entraîné la démocratie polonaise sur une voie antilibérale. Par une série de réformes controversées, il a cherché à soumettre le système judiciaire à son contrôle, provoquant une censure sans précédent de l’UE. Fort du soutien indéfectible des catholiques conservateurs polonais, le PiS a restreint le droit à l’avortement et diabolisé la communauté LGBTQ+ du pays. Il a intimidé et coopté les principaux médias et a même modifié les lois électorales avant ce week-end dans le but d’augmenter les chances de réélection. Les analystes avaient aligné la trajectoire de la Pologne sur l’érosion démocratique en Hongrie et en Turquie, où des démagogues antilibéraux président désormais des autocraties électorales de facto.

Et c’est pour une bonne raison. « Le vote de dimanche n’a certainement pas été équitable et à peine libre », a noté le Financial Times, expliquant comment la faction au pouvoir avait « mobilisé toutes les ressources d’un appareil d’État fortement politisé » pour assurer sa réélection. «Les autorités du PiS ont augmenté le nombre de bureaux de vote dans les zones rurales du centre, mais n’ont pas réussi à adapter les limites géographiques afin d’accorder plus de sièges aux villes libérales polonaises, en fonction de la croissance démographique.»

Mais l’opposition polonaise, dirigée par l’ancien Premier ministre polonais et ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a défié tous les pronostics, grâce à une coalition anti-PiS mobilisée et à la force organique de la société civile polonaise.

Bien que le PiS ait remporté la majorité avec environ 35,4 pour cent des voix, il reste sans possibilité de former une coalition gouvernementale. La Plateforme civique d’opposition, dirigée par Tusk, est arrivée en deuxième position avec environ 30,7 pour cent, mais elle compte probablement deux partenaires de coalition – la Troisième Voie et le parti de Gauche – qui lui donneraient la majorité.

« Nous avons toujours une démocratie en Pologne, mais c’est grâce à notre société civile, à nos organisations non gouvernementales et à notre gouvernement local que l’opposition est relativement forte », a déclaré le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, à mes collègues. « Nous pouvons affirmer que c’est toujours démocratique. Mais bien sûr, c’est aussi complètement injuste.»

Désormais, le choc du succès de l’opposition pourrait se répercuter ailleurs. «Même si vous n’habitez pas en Pologne, que vous ne vous souciez pas de la Pologne et que vous ne parvenez pas à trouver la Pologne sur une carte, faites attention : la victoire de l’opposition polonaise prouve que le populisme autocratique peut être vaincu, même après des élections injustes. », a écrit Anne Applebaum de l’Atlantique. « Rien n’est inévitable dans la montée de l’autocratie ou le déclin de la démocratie. »

À contre-courant des tendances observées lors d’élections ailleurs, les électeurs polonais ont tenu compte des propos démagogiques de l’opposition face aux menaces qui pèsent sur l’avenir démocratique du pays et se sont rangés du côté des forces politiques davantage associées à l’establishment européen. Tusk est un libéral traditionnel de centre-droit. L’opposition a également été soutenue par une participation importante dans les villes du pays. L’élection a connu le taux de participation le plus élevé que la Pologne ait connu depuis la chute du mur de Berlin.

« L’opposition a présenté ces élections comme la dernière et la meilleure chance d’empêcher la Pologne de sombrer dans l’autocratie », ont rapporté mes collègues. « Les sondages à la sortie des urnes suggèrent que le soutien à l’opposition reposait largement sur des électeurs plus jeunes, des citadins très instruits et des Polonais vivant dans la moitié occidentale industrialisée du pays, qui a des liens historiques plus profonds avec le reste de l’Europe. »

Leur énergie s’est avérée plus forte que la loyauté indéfectible de la base plus rurale et conservatrice du PiS. « La classe moyenne polonaise s’est mobilisée pour que nous puissions conserver une démocratie européenne » a tweeté Radek Sikorski, actuel député polonais au Parlement européen et ancien ministre polonais des Affaires étrangères sous Tusk. (Sikorski se trouve également être l’épouse d’Applebaum.) « Forte participation dans les zones métropolitaines, démotivation des traditionalistes du Sud-Est. En ces temps sombres, les forces de la lumière ont besoin d’un répit et il semble que la Pologne pourrait y parvenir.»

A Bruxelles et dans d’autres capitales européennes, il y a eu des soupirs de soulagement. La démocratie libérale semble faire son retour dans l’un des plus grands États du continent. « Cela signifie pour l’Europe un changement majeur », a déclaré à mes collègues Rosa Balfour, directrice de Carnegie Europe, un groupe de réflexion bruxellois. «Si nous obtenions un gouvernement sans droit et sans justice, les relations entre Varsovie et Bruxelles, qui ne cessent de se détériorer, changeraient. Cela montre également que la société polonaise peut prendre des décisions indépendantes même si les médias sont contrôlés par le gouvernement.»

Un diplomate de l’UE, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions internes sensibles, a déclaré à Politico : « Le résultat devrait conduire à un meilleur fonctionnement de l’UE où l’UE reflète véritablement ses valeurs et ses principes, en particulier la solidarité et la responsabilité. Le rejet des politiques d’extrême droite devrait servir d’exemple aux autres et, espérons-le, permettre à l’UE de devenir plus forte face aux menaces géopolitiques.»

Mais d’abord, le PiS doit reconnaître sa défaite, et il semble loin d’y parvenir. Parallèlement à la déclaration de victoire de Tusk dimanche, la direction du PiS a également salué son succès électoral. Le président polonais Andrzej Duda, un fidèle du PiS dont le mandat dure jusqu’en mai 2025, pourrait donner à son ancien parti la première chance de former un gouvernement, même s’il semble peu probable qu’il y parvienne.

Une fois que l’opposition sera en mesure de prendre le pouvoir, elle sera confrontée à la tâche complexe de mettre fin à huit années d’antilibéralisme durci au sein de l’État polonais. « Un système populiste profondément enraciné, un président fidèle au parti Droit et Justice, un Tribunal constitutionnel et une Cour suprême fantoches – ce ne sont là que quelques-uns des problèmes auxquels un nouveau gouvernement serait confronté », ont écrit les analystes polonais Jaroslaw Kuisz et Karolina Wigura. «Cela se passe avant d’en arriver à l’opposition elle-même, dont les membres, couvrant tout l’éventail politique de droite à gauche, ne sont en aucun cas d’accord.»

Bien que Tusk soit un vétéran politique, un futur gouvernement composé de lui et de ses alliés naviguera en « territoire inexploré », a écrit Piotr Buras du Conseil européen des affaires étrangères. Le continent a une longue histoire de pays consolidant la démocratie après des décennies de régime autoritaire, mais aucune expérience de restauration de la démocratie après les perturbations et les chicanes constitutionnelles des gouvernements antilibéraux élus, qui ont chargé diverses institutions d’État d’apparatchiks loyaux.

« L’opposition actuelle sera confrontée à une tâche que personne n’a jamais eu à accomplir auparavant : elle tentera de démanteler un système antilibéral qui a été établi au cours des huit dernières années par des moyens apparemment démocratiques », a écrit Buras.